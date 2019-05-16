图片版权 AFP Image caption 鲍勃·霍克是澳大利亚工党政府中任期最长的总理

澳大利亚第23任总理鲍勃·霍克2019年5月16日在悉尼家中去世，享年89岁。

霍克1983年至1991年期间任澳大利亚总理，是中间偏左的工党总理中任期最长的一位，也是历史上支持率最高的一位总理。

他爱啤酒和板球，爱开玩笑，多次当众流泪，也是公认的澳大利亚最具魅力的领袖之一，国家经济现代化背后的主要推手。

霍克推动成立亚太经合组织，有"APEC之父"美誉，也是亚洲博螯论坛创始人之一；从1978年开始，一生曾百余次访华。

图片版权 AFP Image caption 1991年6月3日，霍克在工党领袖选举中败给副总理基廷。

中国缘

霍克在总理任上力主推动跟中国建立发展伙伴关系，认为澳大利亚未来的繁荣取决于跟中国和亚洲的交融程度。2008年全球经济危机爆发，澳大利亚是唯一没有陷入衰退的发达国家，霍克认为跟澳中经贸往来之密切有直接关系。

他2010年接受BBC中文网专访时还强调："从重要性来看，我把澳中关系放在澳大利亚对外关系中的首位。"

2010年，澳中关系经历了一段时间的跌宕之后开始走出低谷。

导致双边关系紧张的是一系列事件，包括中铝收购力拓矿业集团失败、力拓前高管胡士泰因受贿罪和盗窃商业机密罪在中国被捕并判刑，北京称之为"疆独分子"的流亡维吾尔领袖热比娅访问澳洲招致中方抗议，还有两国在资源收购交易领域发生的重大摩擦。

霍克对BBC中文网表示，除了这些之外，还有两件事澳大利亚做得不妥。一是当时澳大利亚政府发布国防白皮书很"不明智"，他也不同意白皮书中说中国军事扩张对澳构成威胁的说法，认为与事实不符。另一件事是时任总理陆克文在伦敦一次正式晚宴上本来应该跟中国驻英大使傅莹坐在一起，却要求换座，颇令人感到冒犯。

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他认为澳大利亚不应该把中国崛起视为威胁而应作为机遇，欢迎来自中国的投资，人员和资本流入令澳大利亚受益。

霍克希望澳大利亚在国际上扮演更重要的角色，尤其是在中国和美国之间担当某种角色，作为双方都信任的朋友，促使中美之间保持良好关系

关于中国的人权纪录，霍克认为需要政治智慧。他2010年接受BBC中文网采访时间接批评了美国的"说教"式姿态，认为对解决问题无助无益，而应该与中方领导人私下交谈。

但是，1989年"六四"天安门镇压之后，面对澳大利亚议会广场上成百上千名中国留学生和其他前去哀悼的民众，霍克流泪宣布，所有中国留学生的签证立刻自动延长一年。

图片版权 Getty Images Image caption 霍克爱喝啤酒是出了名的

抱负

1929年12月9日，罗伯特·詹姆斯·李·霍克在南澳大利亚州波德敦出生，父亲克莱蒙特·霍克是公理会牧师，母亲伊迪丝·李是学校老师，鲍勃·霍克是他们的次子。

霍克的哥哥尼尔去世后，父母携全家搬到西澳大利亚州定居。他在那里上学，在西澳大利亚大学获得经济和法律学位。

霍克的叔叔阿尔伯特·霍克从政，后来当了西澳大利亚州州长。他对霍克的影响无与伦比。霍克15岁时就发誓长大后要掌管整个国家。这个抱负远大、充满自信的年轻人后来成了总理。

但在此之前他在人生道路上还需跨越很多沟坎。17岁那年，霍克出了一次事故，死里逃生。那次经历更坚定了他的信念和决心。

1948年，18岁的霍克加入工党，踏入政坛。

1953年，霍克拿到罗德奖学金，到英国牛津大学深造，先攻哲学、政治和经济文学士文凭，后转为文学学士，论文主题是澳大利亚的雇主串通操纵固定工资问题。

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信仰

1952年，一次意外的经历促使霍克抛弃了基督教信仰。

当时他是个大学生，作为澳大利亚青年代表到印度参加世界基督教青年大会。活动结束快结束时，代表们正在吃饭，他偶然抬头向外张望，却看到会场大门外聚集了一群饥民，目不转睛地盯着里面正在吃喝的人们。

多年后，霍克对那次遭遇难以忘怀。他回忆道："我对自己说，'肯定哪儿有问题'，然后就离开（庆祝大会闭幕）会场，回到自己房间拿了些衣服，然后出门上街转悠，看到那些在贫穷里挣扎的孩子，把手里的衣服给了他们。对我来说那是个转折点。"

在那个人生转折点之后又过了30多年，大学生霍克成了澳大利亚总理，争取连任的选战正酣。他向选民宣告，自己理想中的澳大利亚不存在二等公民，而且誓言到1990年，澳大利亚将没有一个儿童生活在贫困线以下。

这两个诺言都没能兑现。不过，霍克在总理任内的8年还是设法改善了国内最弱势群体 - 穷人、单亲妈妈、退役老兵和老弱群体 - 的生存状态，与此同时还推行了一些澳大利亚历史上最激进的市场改革。

图片版权 Getty Images Image caption 在推行市场改革和经济现代化过程中与霍克并肩而战的基廷接替霍克成为工党领袖和总理

婚变

1956年，霍克在珀斯迎娶海泽尔·马斯特森。夫妇俩后来搬到堪培拉，养育了4个孩子。

霍克和夫人在当地口碑都很好，颇受公众欢迎，几乎是模范夫妻的样板。

但1991年霍克从总理宝座跌落，并公开承认跟自己的传记作者布兰奇·达尔普杰有婚外恋，恋情长达20年。布兰奇后来正式嫁给霍克。

这场家庭变故对他的声望打击不小，撕裂的伤痕几十年才得以弥合。

仕途

和许多工党领袖一样，霍克的政治生涯也是从工会运动开始，逐级上升，从ACTU研究员一直升到最高层，1969年成为ACTU主席。工会是澳大利亚工党的大金主之一，也是澳大利亚政坛的重要力量。

1980年，他进军议会，为工党赢得一席，随即被反对党领袖比尔·海顿（Bill Hayden） 任命为影子内阁成员。

讽刺的是，1983年澳大利亚时任总理弗雷泽宣布提前大选前一个月，霍克把"恩主"海顿赶下台，取而代之，并在大选中赢得压倒性胜利，登上总理宝座，令保守党目瞪口呆。

霍克在政坛的成绩包括加强工党内部团结，在1984、1987和1990年三次大选中获胜，成为澳大利亚历史上最成功的工党领袖。

率真

霍克有时比较情绪化，喜怒溢于言表，但始终很有魅力。他善于沟通，言谈举止接地气，喜欢体育，爱喝啤酒，这些都得到工人阶级的赞许；他在产业关系和市场改革问题上的务实态度又得到工商界的首肯。

经年来，霍克嗜酒和女人缘好的名声在外，以致于他在1980年当选国会议员后宣布戒酒，以免醉酒后行为不端令国家丢脸。

其实，涉足政治之前霍克就深谙公众形象、民众拥戴的重要性，经常在电视上露脸，把记者请到自己家里参加非正式的吹风会，1983年美洲杯帆船赛澳大利亚夺冠后还宣布全部放假一天以示庆祝。

当时他有一句流传后世的名言："如果因为员工今天没去上班就开除他们，这个劳保就是个混球。"

不羁

他深信政治是不同理念之间的博弈，致力于改革，1980年代和财长保罗·基廷一起大力推动改革，推出全民免费医疗服务（Medicare），澳元上市交易，对金融业松绑，这些大手笔措施令澳大利亚经济和社会面貌全面改观。

霍克任内还改了国歌，用《前进，美丽的澳大利亚》取代原来的《天佑女王》（英国国歌），在国际舞台上跟美国维持一种建设性关系，同时与中国建立了强大的伙伴关系。

他坚决反对种族隔离，对南非采取金融制裁措施，还禁止有种族偏见的体育代表团入境澳大利亚。

1984年，霍克在公众面前泪眼婆娑地透露了有关一个女儿染上毒瘾的问题，他和全家因此度过的难捱经历，他本人几乎要为此辞职。

他最终没有因为这件事辞职，而是在1991年在澳工党领袖争夺战中被自己的副手基廷以微弱多数击败。

2014年，霍克接受澳广采访时说："回顾我的政治生涯，在政坛的最后一天是最开心的日子之一。有个反对党成员说，'你是所有澳大利亚人的总理。'这句话暖到了我的心坎儿上。"