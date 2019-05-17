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美国政府在一日之内对中国通讯巨头华为连出两招，签署禁止“外国敌对势力”进入美国通讯系统的总统行政令，又将华为放上限制购买美国零件和技术的名单，再度撼动在贸易谈判中遇挫的中美关系。

中国外交部发言人陆慷在周四（16日）表示，中方将采取必要的措施，坚决维护中国企业合法权益。

中国可能采取什么行动？

同一天，中国宣布正式拘捕两名加拿大公民康明凯和斯帕弗。两人已被拘留五个月，被指涉嫌从事间谍活动。

美国智库新“美国安全中心”研究员卡尼亚（Elsa Kania）认为，这可能只是反击行动的开始。她表示，拘捕上述两名加拿大人，设下了北京出于政治需求、拘留外国公民作为“人质”的先例。她在接受BBC中文采访时预测，美国籍商人、美国在华公司可能是下一个目标。

值得一提的是，中国的《外商投资法》载明，任何国家在投资方面对中国采取“歧视性措施”，中国可对该国家采取“相应的措施”。

华为遭遇市场与供应链的双重打击

BBC中文驻美记者 冯兆音

一日之内，华盛顿向华为挥出双拳。总统行政命令以不点名的方式，在法理上禁止华为参与美国通讯网络，切断其市场准入；美国商务部的“实体清单”则规定，今后如果没有美国政府的批准，华为无法向美国企业购买零部件和技术。

若全面生效，估计后者对华为的潜在伤害比前者要大得多。与其他市场相比，华为的美国营收微不足道，但美国是华为供应链中关键一环。

三年前，另一家中国通讯公司中兴被美国放上“实体清单”后，供应链几乎完全被切断。与中兴相比，华为的商业体量更大，投放更多科研资源，自主创新能力更强。然而，美国供应商对华为来说依然举足轻重，曾有媒体报道指，华为的核心供应商中，三分之一是美国企业。预料华为很难在短时间内找到替代供应商，尤其是在几乎由美国企业垄断的芯片业。

白宫前首席信息官佩顿（Theresa Payton）接受BBC采访时向华为提建议，认为华为应该展现“完全的透明度”，将源代码和硬件设施公之于众，对外界敞开公司的大门，欢迎观察人士的检查。

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跨越党派的美国国会支持

在政治极化的华盛顿，白宫打击华为的决定获得难得一见的两党赞誉。

参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）表示，这是有利国家安全的决定。“长久以来，我们知道外国通讯企业对我们造成的威胁，特别是像华为与中兴这样的中国企业。”

参议院情报委员会的民主党领袖沃纳（Mark Warner）说，这是必须要走的一步，反映出“华为、中兴威胁美国与盟友通讯网络安全”的现实。

情报委员会的另一位成员、共和党人萨瑟（Ben Sasse）则发表声明称：“中国的主要出口产品是间谍。中国共产党和像华为这样的中国‘私营企业’之间的界限，只是一种幻想。”

共和党参议员科顿（Tom Cotton）在推文中称，华为的游戏结束了。

封杀华为对美国企业的影响

登上“实体清单”次日，华为发表声明，警告美国企业会遭遇经济重创，成千上万的美国工作岗位或受影响。“没有人会从这个决定当中受益，”华为在声明中说，环球供应链中现有的合作与信任将遭遇打击。

2018年，华为在零件采购上花费700亿美元，其中110亿美元付给了美国企业，包括高通、英特尔和美光科技等公司。

卡尼亚表示，如果美国通讯商和其他合作商被要求在短时间内除掉所有华为设备，其经济利益会遭受损害。但要留待150天后、美国商务部出台实施计划细则，才能估计具体影响。