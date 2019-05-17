华人建筑传奇贝聿铭去世，享年102岁

图片版权 Getty Images Image caption 贝聿铭被视为是当代最著名的建筑师之一。

著名美国华裔建筑师贝聿铭（I.M.Pei）当地时间周四（5月16日）去世，享年102岁。

贝聿铭被视为是当代最著名的建筑师之一。他的代表作品包括法国巴黎卢浮宫玻璃金字塔、美国华盛顿特区国家艺廊东厢和香港中银大厦等。他曾荣获1979年美国建筑学会金奖、1983年普利兹克建筑奖等。

1917年出生于中国一个望族家庭的贝聿铭，曾在香港和上海生活，成年后移居美国。他先后在麻省理工学院和哈佛大学就读建筑学。

移民美国

贝聿铭1917年4月26日出生于中国广州，随后在香港和上海等城市生活。他的父亲贝祖贻曾担任当时的中央银行总裁、中国银行总经理等职务。

上海外滩时髦的建筑，使他隐约对这一领域产生浓厚兴趣。贝聿铭曾回忆，捷克籍建筑师邬达克（Ladislav Hudek）设计的花园酒店是他当时最喜欢的建筑之一，楼高24层，拥有客房200多间。

1935年，贝聿铭前往美国。他没有依照父亲期望的那样学习金融，而是先后在宾夕法尼亚大学和麻省理工学院攻读建筑，并取得哈佛大学建筑硕士学位。

1942年，贝聿铭与刚来美国读书的中国留学生陆书华（Eileen Loo）一见钟情，两人随后成婚。陆书华随后成为其亲密的顾问和得力助手。

图片版权 AFP Image caption 他设计的巴黎卢浮宫金字塔，是他名气最大的作品之一。

建筑英才

1948年，贝聿铭获得纽约房地产大亨威廉·泽肯多夫（William Zeckendorf）赏识，为其工作七年。在此期间，由他设计的第一个项目海湾石油大厦（Gulf Oil Building）完工，成为亚特兰大的地标建筑。

1955年，贝聿铭自立门户，与合伙人成立了“贝聿铭及合伙人建筑师事务所”（I.M.Pei & Associates），随后两度更名后成为“贝-考伯-弗里德及合伙人建筑师事务所”（Pei Cobb Freed & Partners）。

在初期，贝聿铭的作品不以玻璃为主要建材，而是采用混凝土，包括1963年完工的纽约基普斯湾广场（Kips Bay Plaza）、1964年完工的费城社会山塔（Society Hill Towers）和1967年完工的纽约银塔（Silver Towers）。

贝聿铭第一个被普遍认可的项目，是1967年落成的位于科罗拉多州的国家大气研究中心。随后，他继续设计了达拉斯市政厅和国家美术馆（National Gallery of Art）东馆。

位于华盛顿的国家美术馆东馆被采用三角形的设计方案，与周边环境和谐一致，被誉为美国70年代最成功的建筑之一，甚至连时任美国总统卡特也称赞其是“公众生活与艺术之间强烈联系的艺术象征”。

1968年，贝聿铭及合伙人亨利·柯布（Henry N. Cobb）参与设计了美国波士顿的汉考克大厦（John Hancock Tower）。当时，该建筑采用了大规模玻璃幕墙，但由于当时玻璃幕墙技术不够成熟，建成初期曾经出现过玻璃脱落的事故。

图片版权 Getty Images Image caption 卡塔尔的伊斯兰艺术博物馆也是贝聿铭最着名的设计之一.

香山饭店和中银大厦

1979年，贝聿铭开始设计位于北京西山的香山饭店。当时，该项目被视为是中国改革开放后，外籍设计师在中国进行的首个作品。

经过细致考察，贝聿铭认为，香山饭店的设计必须体现中国建筑艺术的精华，他因此采取传统的园林风格与现代风格相结合的方式，饭店采用玻璃天顶，主体后是曲径通幽的中式园林。

不过，香山饭店高额的造价以及对部分自然景观的破坏，也使该项目一度引发非议。

贝聿铭在华人地区的另一件著名作品，是他设计的香港中银大厦。1982年，中国银行在香港筹建总部大厦，由于贝聿铭的父亲贝祖贻便是中国银行的创始人之一，中银大厦的建设对于贝聿铭来说意义非凡。

由于中银大厦位于香港核心商业地带中环，楼高加上当地台风季节强劲的风力，使得建筑物的结构系统需要特别的设计。

此外，贝聿铭还曾回忆，由于香港人笃信风水，其为大厦设计的尖角亦备受指责“会带来厄运”。不过八年后，中银大厦最终落成，成为香港当时的第一高楼。

卢浮宫金字塔

贝聿铭曾说，“如果有一件事我知道我没有做错，那就是卢浮宫”。由他设计的巴黎卢浮宫金字塔，是他名气最大的作品之一。

1984年，法国大革命即将迎来200周年，时任法国总统弗朗索瓦·密特朗（François Mitterrand）亲自委托贝聿铭在这座曾经的法国王宫前进行扩建工程。

然而，金字塔方案一经公布便引发轩然大波。很多人质疑，玻璃的设计会破坏这座具有800年历史的古建筑风格。但在1989年，塔高21米，底宽34米，四个侧面由673块菱形玻璃拼组而成的玻璃金字塔最终建成。

人们惊喜地看到，当进入金字塔后，透过玻璃可以看到古典主义的老卢浮宫墙面和巴黎随日光变幻的美丽天空，地下展厅也因日光而更加明亮。

贝聿铭认为，玻璃金字塔提供了一个拥有历史价值和比喻意义的象征性入口，从而使主入口得以深化和加强。