中美贸易战、华为5G之争，中巴关系与本周更多好故事

图片版权 Getty Images Image caption 中美贸易战升级，美国对华进口商品加征的关税将由谁来支付？

2019年5月进入第三周，中美贸易战升级，硝烟滚滚，双方都宣布了向对方商品的新征关税措施，数额之大让全球金融市场震荡。在英国，华为设备有望被允许“有限”参与其5G网络建设，华为表示愿意同包括英国在内的各国政府签订“无监控协议”。美国总统特朗普随后签署行政命令，宣布国家进入紧急状态，需警惕“外国敌对势力”对美国通讯系统造成的国家安全威胁，被外界认为针对华为。禁令对华为将产生多大影响？

在巴基斯坦，一家五星级酒店发生“针对中国人”的枪击事件。另外，澳大利亚前总理鲍勃·霍克（Bob Hawke）和华裔建筑师贝聿铭（I.M.Pei）在本周相继离世。

刚刚过去的一周，BBC中文网以下五大主题受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 中美贸易战硝烟再起

图片版权 Getty Images Image caption 中美贸易战硝烟四起

在美国将2000亿美元中国商品的关税税率上调至25%后，中方采取反制措施，5月13日晚宣布将总价值600亿美元美国商品的关税比例提高至10%到25%。受此消息影响，美国市场表现焦虑。投资者担心，全球最大的两个经济体之间的贸易战可能进一步升级，导致全球经济脱离正轨。

中国近日举办亚洲文明对话大会，中国国家主席习近平的发言被指针对由贸易战开始急剧恶化的中美关系，尤其是最近引起诸多讨论的“文明冲突论”。

此外，中美贸易战的议题，已从2018年美国中期选举，延伸至2019年特朗普开始准备竞选连任的语境之中。

特朗普宣布，6月底将与中国国家主席习近平在日本大阪举行的二十国集团（G20）峰会中会面。

2. 华为5G之争

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华为董事长梁华5月14日表示，华为愿意同包括英国在内的各国政府签订“无监控协议”。据报道，英国可能允许华为设备“有限”参与其5G网络建设，即会对华为的参与进行一些限制。此前一些国家担忧中国会把华为产品用于监控，而华为否认其产品将带来任何间谍或破坏风险，坚称公司是独立于中国政府的一家民营企业。

但是，美国总统特朗普在华盛顿时间5月15日签署行政命令，宣布国家进入紧急状态，需警惕“外国敌对势力”对美国通讯系统造成的国家安全威胁。这一行政命令当日生效，被普遍认为意在禁止美国公司使用外国通讯设备，尤其针对中国的通讯巨头华为。

这一命令赋予美国商务部权力，禁止“对国家安全制造不可接受的风险”的相关交易。行政命令中虽未提到具体公司或国家名字。但外界观察人士普遍认为，这一禁令矛头指向华为，为未来封杀华为打下法规基础。对于一家全球化时代的科技企业，不能采购美国的元器件，可能面临灭顶之灾。禁令对华为将产生多大影响呢？

3. 中巴关系

图片版权 Pearl Continental Hotel Image caption 遭受攻击的“珍珠大陆酒店”受到投资人的喜爱

5月11日，巴基斯坦官员表示，3名枪手在俾路支省的瓜达尔闯入“珍珠大陆酒店”（Pearl Continental Hotel）开枪，至少有一人被打死。

酒店毗邻中国投资数十亿美元开发的瓜达尔港。巴基斯坦俾路支省分离团体"俾路支解放军"表示对攻击事件负责，并表示他们的攻击目标是中国人和其他外国投资者。

瓜达尔港是中国“一带一路”项目的一部分，俾路支解放军反对中国对瓜达尔港开发案的投资，表示开发案对当地居民没有帮助。

Image caption 一名巴基斯坦女子（图右）在牧师安排下，与一名中国男子结婚，却不知情地跌进人口贩子网络。

巴基斯坦为吸引更多中国投资，向持中国护照的游客提供落地签证，这也为中国男子到当地寻找新娘提供了便利。中国近年通过“一带一路”下的中巴经济走廊计划，在当地投资数十亿美元建设港口、道路、铁路和能源项目，伴随资金而来的，是上万名中国人。

越来越多中国男子娶巴基斯坦女子为妻子，但同时也为犯罪团伙也从中发现了有利可图的商机，把巴基斯坦女子卖到中国从事性交易。

巴基斯坦当局早前逮捕数名中国和巴基斯坦公民，指控他们涉嫌欺骗巴基斯坦年轻女孩假结婚，然后送到中国强迫他们卖淫。

4. 霍克、贝聿铭去世

图片版权 Getty Images Image caption 鲍勃·霍克是澳大利亚工党政府中任期最长的总理

澳大利亚第23任总理鲍勃·霍克（Bob Hawke）2019年5月16日在悉尼家中去世，享年89岁。

霍克1983年至1991年期间任澳大利亚总理，是中间偏左的工党总理中任期最长的一位，也是历史上支持率最高的一位总理。

他推动成立亚太经合组织，有"APEC之父"美誉，也是亚洲博螯论坛创始人之一；从1978年开始，一生曾百余次访华。

图片版权 Getty Images Image caption 贝聿铭被视为是当代最著名的建筑师之一。

著名美国华裔建筑师贝聿铭（I.M.Pei）当地时间周四（5月16日）去世，享年102岁。

贝聿铭被视为是当代最著名的建筑师之一。他的代表作品包括法国巴黎卢浮宫玻璃金字塔、美国华盛顿国家美术馆东馆和香港中银大厦等。他曾荣获1979年美国建筑学会金奖、1983年普利兹克建筑奖等。

1917年出生于中国一个望族家庭的贝聿铭，曾在香港和上海生活，成年后移居美国。他先后在麻省理工学院和哈佛大学就读建筑学。

5. 英国奇事

图片版权 Klara Dollan Image caption 卡莱拉·多兰和女儿阿梅利亚

英国女子卡莱拉·多兰临盆一刻才知道自己怀孕。一日早晨，她突然腹痛难忍，正赶上开始新工作的第一天，她急忙吞下几粒止痛片搭公车上班。谁知，几小时后怀里抱上六斤多的宝宝。

统计数字显示，大约每2500个孕妇中就有一个直到分娩才知道自己怀孕，这种现象被称作“神秘怀孕”。