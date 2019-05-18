图片版权 Pio Lorenzo M. De los Reyes

“这很美……但你能不能把文身遮起来？”在菲律宾，就是像这样的评论令一些大学生感觉厌倦，于是其中一些人就决定做点什么。我是林琳（Lara Owen），BBC东亚女性议题记者，这一期我的专栏就来探讨一下亚洲各地的女性都在如何挑战各种传统的审美观念。

试图重新定义菲律宾社会审美的同班同学

“Gandang Pilipina”（菲律宾美人）是社交媒体上的一个倡议运动，它赞颂不一样的身体形态和风格，将之视为美。它是由马尼拉菲律宾大学的一群大学生组织起来的。

她们在本月的第一段影片是一组不同女性的照片，画面上用文字显现她们个人曾经受到过的关于她们身体的负面评论，比如说“试试美白产品吧”、“你看起来像根扫帚棍”，甚至“看着就像你的阴毛长在头上似的”。

在短片的最后，她们赞颂自己的不同，称这是真正的美。

图片版权 Pio Lorenzo M. De los Reyes

“在菲律宾，注意到一个女生的外表并对之品头论足是很普遍的，”26岁的舍巴娜·艾卡斯尔（Shebana Alqaseer）说。她是其中一个参加者。

“你放假回老家，可以尽管放心，邻居和亲戚都会告诉你，你是不是胖了。”

她希望这个项目能够散播出一个讯息：“外表并不能定义我们。”

卡米尔·卡巴图（Camille Cabatu）也是参加者之一。她说，她一直以来都对自己的平胸感到自卑。

“社交媒体时代在何为‘漂亮’这件事情上对每一个人都洗了脑，特别是年轻人。展示我们自己脆弱的一面，我们的不安全感，一点都不容易……但是我们的目标就是要真的打破这种审美标准，”她说。

图片版权 Pio Lorenzo M. De los Reyes Image caption 卡米尔·卡巴图（Camille Cabatu）常常被人说她“没胸”。

艾卡斯尔说，她们开始这个项目，是因为“厌女”和“性别歧视”在菲律宾越演越烈，因为是在现任总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）治下。

“他曾经拿强奸以及政界中年长女性的外表开玩笑，”她说。

“我们想要终结这种文化……并且帮助改变这种思维。”

艾卡斯尔说，反应是正面的，其他女性现在也开始在这个社交页面上发她们自己的故事和视频。一个学生教授这样说：

“我是西尔维娅·艾斯特拉达·克劳迪奥（Sylvia Estrada Claudio），一个又矮又胖的宅女，这是‘菲律宾美人’，你美丽吗？”

图片版权 Gandang Pilipina Image caption 西尔维娅·艾斯特拉达·克劳迪奥教授和学生们在一起。

但是，她们也同样收到一些负面评论。

其中一个网民就评论说：“为什么你们这影片里用了一个‘Morena’？”这里指的是菲律宾人常用来指代深肤色人群的词汇。

“一个同性恋在这里干嘛？”另一个说，而这里指代的是一个跨性别的女士。

为乳癌幸存者发声的印尼女子

她的一个表姐被确认患有乳癌之后，德西·普加西（Desi Pujiarsi）就决定用医学级别的硅胶为那些进行过乳房切除手术的女性制作乳房假体。

普加西的表姐梅妮·莱素·吉南贾（Murni Restu Ginanjar）在25岁的时候就被切除了左边乳房。

图片版权 BBC Indonesia

“我以为我失去了作为女人的一个重要部分，”梅妮向BBC印尼语部表示。

手术之后，吉南贾不敢出门。如果要从家里出门，她会在胸罩里塞泡沫。

“那是一种我不知道怎么形容的感觉……我低看一看，就会看见我的一边乳房已经不在了。”

图片版权 BBC Indonesia Image caption 吉南贾在25岁的时候被诊断为乳癌。

印尼的医院会为乳癌病人提供术后的乳房再造术，但价格不菲，且没有全额包括在国家健康保险当中。

做不起这个手术的吉南贾就会往胸罩里塞泡沫。

图片版权 BBC Indonesia

见表姐如此绝望，普加西就开始寻找较便宜的方法。

她联系了一个做硅胶乳房假体的教授，并请对方教她怎么做。现在，她已经从美国进口天然材料来生产了。

普加西所造的乳房假体可以直接粘在皮肤上，因此可以固定位置，每个假乳房的费用大概在100美元左右。

吉南贾则是她表妹的第一个客户。吉南贾说，这个发明改变了她的人生。

“它贴在我皮肤上感觉很软，还会顺着我的皮肤固定，运动自如，不会滑来滑去，于是现在我就能很自信地出门了。”

将白癜风拍出美感的马来西亚摄影师

图片版权 NADIRA ZAKARIYA

娜迪拉·扎卡里亚（Nadirah Zakariya）是一个生活在吉隆坡的摄影师，她在17岁时就患上了白癜风。

世界上1%的人口会患上这种皮肤出现白班的疾病。由于缺乏褪黑色素，皮肤上会出现白色的一片片。

现年34岁的她觉得，是摄影令她接受了自己的样子，并看到了白癜风也可以美。

这条路并不好走。

图片版权 NADIRA ZAKARIYA

“我耳朵上的第一个斑点是在一次放完假之后出现的，所以一开始我以为它只是晒伤了，”她说。

她被父母带到一个中医专家那里，得到了一些草药，和一份忌口的清单。

“当他说我不能吃酸和辣的时候，我还有些崩溃，”她说。

“不过我从来没把它看成是一个严重的健康问题，因为它完全不痛。”

直到她20多岁的时候，在纽约生活和学摄影的时候，她的手肘和脸上出现了更多的白斑。

她变得越来越自卑，还想通过穿长裤或者化妆来遮盖皮肤。

图片版权 NADIRA ZAKARIYA

然后随着年龄继续增长，扎卡里亚开始自拍肖像，并在网上分享给自己的关注者。

“我终于觉得，在镜头前展现脆弱对我来说是重要的，不能总是躲在镜头后，”她说。

2018年，她的故事和摄影作品在意大利版《时尚》（Vogue）和其他国际杂志上出现，然后她又办了多次摄影展。

扎卡里亚如今生活在马来西亚，经常发表演讲和教授课程。她说，人们开始对这种体征有不一样的看法了。

她不再遮盖自己的手臂，并且能够自如地素颜出门。

“我听有人说，这是一种家族诅咒，或者以为我是吃错了什么，”她说。

但现在，她也得到很多来自马来西亚人的支持。他们将白癜风也看作是一种美。

BBC印尼语部记者奎因·帕萨里布（Quin Pasaribu）对报道亦有贡献