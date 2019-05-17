从苏州到巴黎 贝聿铭留下的地标性建筑

图片版权 AFP Image caption 贝聿铭设计的最著名的建筑之一是巴黎卢浮宫的玻璃金字塔。

全世界最著名的建筑大师之一、华裔建筑师贝聿铭（I.M.Pei）以102岁高寿辞世。他设计的众多建筑成为世界很多都市的地标。

他设计的最著名的建筑之一是巴黎卢浮宫的玻璃金字塔。在1989年这个建筑开放之前，玻璃金字塔的设计受到了广泛的恶评，但后来却被法国人视为珍宝，成为地标性建筑。

图片版权 AFP Image caption 巴黎卢浮宫的玻璃金字塔将古老和现代完美结合，成为法国的地标性建筑。

贝聿铭设计的建筑遍布全球，从美国俄亥俄州克利夫兰的摇滚名人堂，波士顿的约翰·肯尼迪图书馆，到日本的美秀博物馆，中国香港中银大厦等都留有他的印记。而他给新加坡的新门广场的设计，将多个摩天大楼已惊人的角度呈现给世人。

贝聿铭的许多作品已经成为标志性和有影响力的建筑，反映出对精确几何、平面和自然光的强调。

图片版权 AFP Image caption 贝聿铭设计了香港中银大厦，把它充满诗意地比做充满希望的春笋，成为香港地标。

贝聿铭先生说过，设计大型公共建筑需要对过去的认识，但也需要探索的勇气。

1983年，他获得了常被称为诺贝尔建筑奖的普利兹克奖。

图片版权 Getty Images Image caption 贝聿铭设计的波士顿肯尼迪图书馆。

贝聿铭在卡塔尔多哈设计了伊斯兰艺术博物馆。为此他曾经过数月的旅行寻找灵感。该馆于2008年开放， 受到交口赞誉。

他曾对英国的《泰晤士报》记者表示，他不了解伊斯兰教，所以他就去研究了伊斯兰教先知穆罕默德的生平，还去了埃及和突尼斯旅行。

图片版权 AFP Image caption 贝聿铭80多岁时在卡塔尔多哈设计了伊斯兰艺术博物馆。为此他曾经过数月的旅行寻找灵感。该馆于2008年开放， 受到交口赞誉。

贝聿铭在全球各地超过一半的设计都获得了国际上重大的建筑大奖。

图片版权 Getty Images Image caption 贝聿铭设计的美国俄亥俄州克利夫兰的摇滚名人堂。

图片版权 Xinhua News Agency Image caption 在87岁，贝聿铭为故乡苏州设计了博物馆新馆，展现东方建筑的神韵。

在87岁，贝聿铭为故乡苏州设计了博物馆新馆，展现东方建筑的神韵。