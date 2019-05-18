图片版权 American Police Image caption 现年62岁的马洛里，因间谍罪被判刑20年。

美国前中情局特工凯文·马洛里（Kevin Mallory）因2017年向中国间谍出售美国机密军事情报罪名成立，被判刑20年。

现年62岁的凯文·马洛里，2018年6月被裁定罪名成立，本周五（5月17日）被判刑。

在去年两个星期的审讯过程中，法庭上呈现的证据包括一份监控视频，显示他在一个邮局将绝密资料扫描到数码储存卡上。

美国司法部表示，2017年3月和4月，他还曾去中国上海与中国特工见面。

弗吉尼亚州东区的检察官特威利格（Zachary Terwilliger）在一份声明中表示，马洛里不仅严重危害国家安全，也危害那些冒着生命危险保卫国家的人的安全。

他说：“本案应该向所有打算违背公众信任破坏国家安全的人发出明确的信号。我们对这些关系到国家安全的重大案件，无论多么棘手一定会决不罢休穷追猛打。”

图片版权 Reuters Image caption 美国中情局因内线告密，在2010-2012年间损失了多达20名在中国的情报人员。

据美国司法部透露，马洛里曾经在不少政府机构内担任过掌握机密情报的职务。

他曾经是美国中央情报局（CIA）机密案件负责人，还曾担任国防情报局（DIA）的情报官。判决之后，马洛里的律师表示，他将就判决提出上诉。

在马洛里被宣判后，美国司法部国家安全助理检察官约翰‧德默斯（John Demers）表示，“美国前情报官员成为中国的目标，背叛祖国和战友的趋势令人触目惊心，本案是这种趋势的一个例子。”

今年5月初，前中情局特工李振成承认向中国泄密。检控人员说，香港出生的李振成2018年1月因为涉嫌向中国出卖美方线人被捕，他被指协助中方在2010至2012年捣毁美国在华间谍网，这个时期有约20名中情局在中国的线人被杀或监禁，是美国情报网近年最严重的损失。

2018年6月，美国前情报官员罗恩·罗克韦尔·汉森（Ron Rockwell Hansen）被控为中国当间谍。当时，美国司法部表示，汉森曾企图向中国传递敏感情报，获得80万美元的奖励。

中美谍战大事记

图片版权 AFP Image caption 美国驻华大使馆门外值勤的中国武警。

2010年: 美国深入中国政府的情报收集陷入停滞状态

2011年: 美国在中国的线人陆续失踪，不清楚是中情局网络被入侵还是有内线协助中方确认了这些情报人员

2012年: 联邦调查局展开调查

2014年5月：5名中国军官被指控窃取美国公司内部文件及商业机密，同月，中国称自己成为美国间谍的头号目标

2015年：中情局撤走驻华使馆的职员，担心中方从政府电脑窃取了资料，可能暴露了情报人员

2017年5月：《纽约时报》引述4名前中情局官员称， 2010至2012年间有多达20名中情局特工在中国被杀或被判刑

2017年6月：前中情局职员凯文‧马洛里被捕，被控向中国情报人员提供最高机密文件

2018年1月：前中情局官员李振成在美国被捕

2018年6月：美国前情报官员罗恩·罗克韦尔·汉森被控为中国当间谍

2019年5月：前中情局职员凯文‧马洛里被判刑20年