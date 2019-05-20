图片版权 Getty Images Image caption 在美国关税的打击下，中国境内的制造业可能将产能转到一些东南亚国家。

中美贸易战硝烟四起，战事升级，中国企业向美国出口商品面临巨额关税。在中国设厂的制造商是否会寻求将生产线转移到不受加征关税影响的国家？

中国南部的近邻越南就是其中一个受益国家。

那么中国企业对越南的投资都有哪些新变化？

首先值得注意的是，早在去年9月美国实施第一轮制裁之前，包括中国公司在内的外国企业已在越南布局，以利用越南廉价劳动力和有利的商业环境。

中國對越南直接投資額 (單位：十億美元)

美国智库彼得森国际经济研究所的玛丽·洛夫利（Mary Lovely）说，“随着中国工资水平持续上涨，越南也获得更多投资。”

也有迹象表明，自去年美国对中国实施制裁以来，投资已加速。

2019年前四个月，中国对越南投资已达到2018年全年投资额的65%。

中国对越投资飙升已是事实，但这与关税影响有多大关系？

越南的成功

越南经济在过去十年快速增长。

该国制造业表现尤为突出，以宜家为代表的跨国企业在越南加大投资。

越南GDP年增長百分比

尽管行业发展需要一个长期过程，但专家指出，越来越多证据显示，美国对中国商品日益严苛的关税制裁在进一步推动对越南的投资。

“许多公司在贸易战之前，已经在中国海外投资生产，尤其在东南亚地区，”香港的贝克·麦坚时（Baker & McKenzie）律师事务所表示，“近期的贸易摩擦不过是加速了这种转变。”

然而也有明显迹象表明，制造业的快速增长给越南带来了压力。

据国际劳工组织统计，2018年越南工业就业人口刚超过1450万人。

而中国工业就业人口超过2亿。

越南勞動力成本上升 平均月工資（美元）

越南劳动力成本正在上升，年轻劳动力的数量也远比不上庞大的中国。

越南持续吸引外资的能力还受限于土地价格和工厂成本上涨。

根据越南地产公司JLL的统计，2018下半年越南南部厂房租金上涨11%。涨价的原因被归结为由于贸易战从中国转移而来的生产商。

图片版权 Getty Images Image caption 越南南部的胡志明市是该国主要的制造业地区。

制裁越南？

对于为了躲避关税而将全部或部分供应链从中国转移到越南的公司而言，美国也有可能对越南采取制裁行动。

一些跨国公司采取“中国加一”的方式——公司在中国保持生产，同时也在亚洲其他一个劳动力成本较低的地区生产运营。

美国政府意识到，将生产运营向海外转移是中国企业规避制裁的一种方式。

美国总统特朗普近期发表推文称，“许多被征税的公司将离开中国转移到越南等其他亚洲国家。因此中国才如此急于达成协议。”

在中美不断升级的贸易战中，“越南制造”这个标签可能不足以让制造商躲避美国关税。