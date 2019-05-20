泰国一只狗拯救被活埋弃婴

图片版权 Khaosod Image caption 这只狗发现弃婴后不断吠叫引人注意

泰国北部一村庄有一只名为“乒乓”的狗发现有弃婴被活埋后，不断吠叫引途人注意，其后成功救出弃婴。

据称，泰国一名15岁的小妈妈，因为希望向自己父母隐瞒怀孕，于是将她的婴儿活埋。

这只狗发现弃婴被活埋后，不断吠叫及挖掘地面，然后狗主发现弃婴的一只脚伸出地面。

当地村民马上将男婴送到医院，经过医生检查及清理后，婴儿并无大碍。

狗主尤萨（Usa Nisaikha）表示，小狗因为曾经被车撞倒，导致其中一只前肢残废。

他向当地报章 (Khaosod Newspaper)表示，“它非常忠诚和顺从，当我外出的时候，它会替我照顾我的牛只。所有村民都十分爱它。”

图片版权 Khaosod Image caption 小狗乒乓被车撞倒后其中一只前肢残废。

这名小母亲被指控杀人未遂和遗弃孩童的罪名起诉。

泰国春庞县 (Chum Phuang)警察局一名警员向《曼谷邮报》（Bangkok Post）表示，这名小母亲对自己的行为感到后悔，现正接受父母及心理医生的照顾。小母亲的父母亦决定将男婴抚养成人。