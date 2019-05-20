史瓦辛格决定不起诉飞踹偷袭者

图片版权 AFP Image caption 阿诺敦促粉丝将注意力集中在运动员上，而非飞踢他的人。

荷里活影星阿诺·史瓦辛格（阿诺·施瓦辛格，Arnold Schwarzenegger）在南非一活动中被飞踢后表示，他将不会起诉偷袭自己的男子。

现年71岁的阿诺史瓦辛格，在南非约翰内斯堡出席年度阿诺经典非洲运动赛事，他在与另外一名粉丝交流时，被一名男子从后对他飞踢。该名施袭的男子在事件后被扣押。

不过事件发生后一天，阿诺表示不会对施袭者有进一步行动。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Schwarzenegger And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.



By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA — Arnold (@Schwarzenegger) 2019年5月18日

这段视频在社交媒体上被广传。从视频可见，阿诺正在摆姿势及拍摄，然后被人从后飞踢。

这名曾经在电影《终结者》中演出的明星，被人从后飞踢后向前扑倒，施袭者跌倒在地上，然后马上被保安人员制伏，其后被送到警方手中。

史瓦辛格在推特发布帖文，向他超过400万的追随者表示，“我以为我只是被拥挤的群众推倒，这事经常发生。跟大家一样，在观看影片后，我才知道自己被踢倒。”

他在事件发生后一天，回应他的粉丝，表示不会向施袭者提告。

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @Schwarzenegger Update: A lot of you have asked, but I’m not pressing charges. I hope this was a wake-up call, and he gets his life on the right track. But I’m moving on and I’d rather focus on the thousands of great athletes I met at @ArnoldSports Africa. — Arnold (@Schwarzenegger) 2019年5月19日

“在南非的阿诺经典非洲运动有90种运动，超过2万4千名不同年纪的运动员，鼓励我们做运动。我们将注意力集中在运动员身上吧。”

阿诺经典非洲运动赛事于每年5月举行，包括健美和体育竞赛等一系列活动。