留学世界：国际学生赴加拿大读书是否物有所值？

图片版权 UoT Image caption 现在每年有50多万国际留学生到加拿大留学。

加拿大与英美等国争夺国际学生的人才和钱包。但一旦他们到了枫叶国会怎么样呢？

乔邦迪普·桑德胡是个努力工作的人。

这位22岁的学生在学习成为一名技术工程师的同时，几乎全职在做卡车司机，这样他可以帮助自己和弟弟在加拿大安大略省上大学。

他表示，工作不是犯罪。但现在，这位来自印度的国际留学生因为打工时间太长而被捕，面临被驱逐出境的惩罚。

桑德胡的学生签证规定，他在加拿大学年期间，每周最多只能在校外工作20个小时。但有几个星期，他的打工时间多达40个小时。

桑德胡说，他这么辛苦打工是因为他的父母负担不起自己和弟弟高昂的国际学费，此外还有生活费。

当一名警察在公路上例行的检查时将他拦下，要求看他的卡车工作记录时，桑德胡老老实实地把记录交给警察看。

桑德胡说：“我是在合法工作，我也在交税。我当时就认为，我不需要撒谎。”

但从那时起，他不得不聘请律师上诉，试图要求当局改变5月21日将他驱逐出境的决定。

图片版权 Submitted photo Image caption 印度公民、国际学生桑德胡因为从事工作时间太长而被捕，为此面临被驱逐出境的惩罚。

在留学加拿大的国际学生中，桑德胡并非唯一一位艰难应付高昂费用的人。

目前，加拿大共有50多万名外国留学生，而全国国际留学生的学费上涨了32%，而加拿大本地学生的学费只上涨了14%。

自从桑德胡被捕以来，好几位人士都呼吁，应该对需要打工的国际学生放宽工作限制。

按照加国现行规定，国际留学生持学生签证（无需工作签证），每周最多可以在校外工作20小时。暑假等假期，留学生可以全职打工。

加拿大学生协会联盟主席、艾尔伯塔大学学生亚当·布朗说，绝对有必要允许留学生找工作。

上述变革的呼声发出之际，正值加拿大试图与世界其他国家大力争夺国际留学生生源的时候。

多年来，地方和联邦政府一直在努力取消障碍，吸引来自世界各地的留学生。

加拿大放宽了留学生在校外工作的规定，让留学生毕业后更容易获得工作签证或申请永久居留。

最新的加拿大联邦预算在未来5年内专门拨款1.48亿美元 (约合 8600万英镑)，这笔资金部分用于“促进加拿大教育机构成为高质量的学习场所”。

图片版权 Getty Images Image caption 澳大利亚吸引的国际留学生也越来越多。

经济101

加拿大国际学生招聘人员达尼·扎雷茨基认为，这一切都是为了一条底线。

他表示，不仅仅是加拿大，全世界都是这样，毫无疑问，都是和钱有关。

扎雷茨基共同创办了招聘公司 “更高边缘”，与加拿大的几所大学和学院合作，帮助它们提高国际留学生入学率。

他表示，这样做如果还有其他好处，比如增加多样性，那也是受到欢迎的，但那些不是重点。

在平均水平上，在加拿大的国际留学生要比本地学生多交4倍的学费。

类似的公式也适用于其他国家。

在美国加州大学圣地亚哥分校，大约20%的学生来自外国，他们每年支付40327美元的学费，大约是美国本地学生学费的3倍。

英国曼彻斯特大学的留学生人数类似，他们每年支付18500英镑的学费，是本国学生的两倍。

在许多西方政府削减教育支出的情况下，国际留学生的这种模式成了许多教育机构的关键收入来源。

一项国际留学生研究项目调查显示，在全世界留学生目的地中，加拿大世界排名第6。这使得它落后于美国、英国、中国、澳大利亚和法国，比前一年下落两位。

为什么选择留学加拿大？

那么，是什么原因让一个国际学生愿意拿出这么多现金去加拿大留学呢？

对于孟加拉国学生卡齐·姆里杜尔来说，这是高质量技术教育的承诺，再加上加拿大有一个受欢迎的多元文化国家的声誉。

在多伦多约克大学学习工程专业的姆里杜尔说，研究资金更多，特别是在科学、技术、工程和数学领域。

加拿大还让国际学生很容易申请研究生工作许可证。这项政策英国也在讨论准备效仿，以增加其在国外的吸引力。

但姆里杜尔说，签证程序还能更便利。

他批评说，学校早在3月份就接受了他，但直到8月份他才知道自己能否去加拿大留学。

学生花费物有所值吗？

图片版权 Getty Images Image caption 蒙特利尔以前曾被选为最佳留学目的地。

加拿大政府全球事务部估计，仅在2014年一年，国际学生就在加拿大经济中花费了114亿美元。

自那时以来，国际学生人数从330170人增加到572415人，几乎增加了75%。

与此同时，外国留学生平均学费从20593美元提高到27159美元，增长约32%。

然而，目前尚不清楚国际学生的花费比起他们的学长前辈来说，是否物有所值。

扎雷茨基说，有关配套服务并没有跟上。

他说，如果加拿大真的致力于吸引更多的留学生，它就应该很清楚它为国际留学生提供了什么，这包括留学生到达该国后的工作机会。

扎雷茨基还认为，学校也需要谨慎考虑每年能涨多少学费。

他表示，有时学校一下子把学费涨10%-20%，对于那些为孩子留学精打细算攒钱的家庭来说，这是一个欠考虑的惊人举动。

最终，姆里杜尔仍然认为他在加拿大留学接受教育是值得的。

他说，这不仅在于上大学接受教育，而是整个留学经历。

姆里杜尔表示，这也包括在加拿大的所有其他人。而在他的祖国孟加拉国，社会千篇一律，但在加拿大，一切都处于未知之中。