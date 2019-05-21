上海、伦敦、纽约受威胁：全球海平面上升意外加速

图片版权 Getty Images Image caption 科学家们认为，由于格陵兰和南极洲的融化加速，全球海平面的上升速率可能远远超过预期。

最新研究显示，由于格陵兰和南极洲的融化加速，全球海平面的上升速率可能远远超过预期，伦敦、纽约、上海未来都可能受到威胁。

与此同时，中国发布了最新的《中国海平面公报》显示，1980－2018年，中国沿海海平面上升速率为3.3毫米/年，高于同时段全球平均水平。

新的一项国际专业研究发现，海平面上升的速度实际上远超出科学家们过去的预计。

过去长期以来的看法是，到2100年，世界海平面将最多上升近一米。但基于专家意见的新研究预测, 实际水平可能是这个数字的两倍左右。

按照这个速度发展，沿海三角洲的大城市面临威胁，一些国家可能不再适宜居住，这可能导致数亿人流离失所。

过去的预测争议

海平面上升问题，是联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）在2013年发表的第5次评估报告时，提出的最具争议的问题之一。

当时发表的报告称，如果不大幅度减少排放，地球的持续变暖将使全球水平面在2100年升高52厘米至98厘米之间。

许多专家认为，这是一个非常保守的估计。

研究冰融的科学家们还担心，目前用来预测巨大冰盖对海平面影响的模型有问题，它们并没有捕捉到这些冰盖现在如何融化的所有不确定性。

末日审判

为了更清楚地了解情况，该领域的一些主要科学家根据他们对格陵兰、南极洲东部和西部地区发生的情况的了解进行了预测。

研究人员认为，如果继续沿着目前的排放率轨迹发展下去，那么到 2100年，世界海平面很可能上升62厘米至238厘米。这将是在全球变暖最严重情况下发生，即全球气温上升到5°C左右。

该研究报告的领衔作者、英国布里斯托大学的乔纳森·班伯教授表示，海面冰层融化很可能使海平面升高，其幅度在7至178厘米范围内，但如果再加上海面冰层以外的（陆地）冰川和冰盖融化，以及海洋升温导致的热膨胀效应，就会得出完全超过两米的结论。

图片版权 Jonathan Bamber Image caption 对全球平均气温上升到2°C预计，格陵兰的冰盖融解仍然是造成海平面上升的最大因素。

IPCC2013年的报告只考虑了“有可能”发生的事情，从科学角度来说，这意味着他们研究了17%-83%的可能性。

而这项新的研究考察了更广泛的概率结果，涵盖了5%至95%的预测。

对全球平均气温上升到2°C预计，格陵兰的冰盖融解仍然是造成海平面上升的最大因素。然而，随着气温的进一步升高，更大的南极冰盖融解也开始起作用。

伦敦、纽约和上海将受到威胁

新报告的作者认为，这种情况将对地球产生巨大的影响。

他们计算出，全世界将失去相当于179万平方公里的陆地面积，这大约相当于利比亚国土的面积。

Image caption 新研究报告指出，如果海平面上升过高，孟加拉国大片地区很难以适宜人们继续居住生活。包括上海、伦敦和纽约在内的一些全球主要城市也将受到威胁。

大部分土地损失将发生在重要的粮食种植区，比如尼罗河三角洲等。

孟加拉国大片地区很难以适宜人们继续居住生活。包括伦敦、纽约和上海在内的一些全球主要城市也将受到威胁。

必需大幅减排

班伯教授表示，叙利亚难民危机导致约100万难民进入欧洲。而如果海平面上升两米，被迫流离失所的人数会高出大约200倍。

报告作者强调，如果能在未来几十年内大幅减排，人类仍有时间避免这种灾难。

这项研究报告发表在《美国国家科学院学报》上。

该报告的作者承认发生极端状况的几率很小，但表示不能忽视这种可能性存在。

中国发布的预警

近期，中国也公开发布了2018年《中国海平面公报》，显示在1980至2018年，中国沿海海平面上升速率为3.3毫米/年，高于同时段全球平均水平。

中国自然资源部海洋预警监测司公开发布的这份公报指出，近7年海平面均处于近40年来的高位。

图片版权 Jonathan Bamber Image caption 科学家们根据他们对格陵兰、南极洲东部和西部地区发生的情况的了解进行了预测。

公报称，沿海海平面持续偏高，长期累积效应直接造成滩涂损失、低地淹没和生态环境破坏，并导致风暴潮、滨海城市洪涝、咸潮、海岸侵蚀和海水入侵等灾害加重。

公报称，同时沿海地区地面沉降导致相对海平面上升，加大海岸带灾害风险。为有效应对海平面上升影响，应加强科学调查监测和评估，优化海岸带空间布局，加强生态保护与修复。