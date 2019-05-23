图片版权 Getty Images Image caption 纳兰德拉·莫迪领导的执政联盟在大选中以稳妥的多数胜出。

印度大选落幕，现任总理莫迪所在印度人民党领导的全国民主联盟或议会下院多数席位，已经胜券在握，将开始他的第二个5年任期。

印度每5年举行一次大选，选举议会下院（人民院），被称为世界上最浩大的民主选举，“民主盛典”，无论选民人数、持续时间还是耗费资金都属世界之最。

这次大选，9亿选民，持续39天，从4月11日开始，一直到5月19日，分7个阶段进行，工作人员超过1000万。

你的器材不支持播放多媒体材料 印度大選：舉世無雙的「民主盛典」和「世界之最」

对华政策

印度政坛“强人”形象贯穿莫迪这次竞选始末。他的对外 政策，包括对中国、巴基斯坦的立场，以及在东南亚地区的作为，在国内被视为令人赞赏的政治才干，为他赢得可观的支持。

在莫迪第一个任期内，印度和巴基斯坦有两次重大军事对抗，与中国有一次边界对峙，都是在热点地区。

观察人士认为，过去5年印中关系时好时坏，两国还有过几次边境摩擦，但经济合作从未间断，估计莫迪连任后情况不会有重大变化。

美国智库“外交关系学会”（CFR）认为，美国在东南亚的影响式微之际，印度正在崛起成为在该地区制衡中国的一支重要力量。在他第二个任期内，预计印度在地缘政治领域将有更多动作。

到2024年莫迪第二个任期结束时，印度人口将超过中国，成为世界第一人口大国，经济规模超过英国位居世界第五，拥有许多世界上污染最严重的城市。印度目前的穆斯林人口已经位居世界第二。

和中国有“龙象之争”的印度具有人口年轻、民主政体和市场经济优势，过去5年吸引海外投资近440亿美元。但印度经济在今后5年内仍将面临诸多挑战，包括财政赤字和失业率居高不下，需求增势减缓，收入下降。

印度媒体列出当前莫迪必须面对的一些经济挑战。如果兑现竞选中承诺的提高低收入群体最低工资，则3.4%的财政赤字目标将难以维持，失业率突破45年最高水平，6.1%，信贷紧缩抑制了消费。

你的器材不支持播放多媒体材料 印度大选：9亿选民投票 工程浩大 后勤保障有多难

“世界之最”

这次选举被视为对总理莫迪（Narendra Modi）执政能力的一次公民投票。

莫迪政府第一个任期内实行了一些争议较大的政策，比如废止大面额（500和1000卢比）面值纸币。反对党还指责莫迪的右翼印度人民党（BJP）通过宣传印度民族主义加剧了印度的种族和宗教紧张局势。

印度选举委员会表示，这次投票率约为66％，略高于上次的58％。

BBC在印度的记者苏迪克·比斯瓦斯（Soutic Biswas）说，莫迪在竞选中打“强人”牌和国家安全牌看来奏效了。即使经济那么糟糕，不少政策引发激烈争议，选民似乎并没把帐算在他头上。

比斯瓦斯说，鼓动印度民族主义，加上实施了一系列社会福利政策，在国家安全事务上展示罕见强硬姿态，都是莫迪胜选的原因。

印度大选被称为全球最大规模的民主政治工程，参选政党超过450个，投票站共计100万个，需要动用工作人员至少1000万人。

印度前大选专员的一本回忆录中描述了印度大选这一举世无双的民主政治工程，称之为奇迹。

规模如此浩大的选举，涉及世界人口的12%，耗时耗资之大暂且不论，以“自由公正的选举”为口号的普选，具体如何操作，就足以令人好奇。

Image caption 2019年大选，印度有9亿选民有资格投票

100万投票站什么概念

作为执行机构，印度选举委员会需要关照到全国29个邦和7个联邦属地，北部的喜马拉雅山区的崇山峻岭，北部和中部广袤的平原，西部沙漠地带和各地的林区，以及伸向印度洋的半岛漫长的滨海地区。

印度地域广袤，地形复杂多样。海拔最高的地方，设置投票站的人不但要带去投票机器，还得带着氧气罐、睡袋和食物。

交通工具也是包罗万象。除了步行，代步工具从骆驼大象、大小船只、自行车、汽车、火车，到直升机和包机，一应俱全。

使用这些交通工具为大选投票奔忙的专职员工有1000万人左右，大抵相当于瑞典全国总人口，或者是新加坡和香港人口的总和。

庞大的工作人员队伍里除了选举官员，还有武装警察、观察员、专职摄像师、政府官员、教师。

他们都是经由一套随机选择的机制选出来的，并需要接受特殊训练，以便应对投票站可能出现的各种意料之中或意料之外的情况。

Image caption 要保证不漏掉每一张选票，骆驼和直升机同样重要

根据以往的经验，有些地方投票过程会夹杂着暴力或者野蛮行为。

比如北方的比哈尔邦就有“占领投票站”的历史传统，就是一个党强行霸占投票站，用登记注册选民的名字投假选票。这就令不少选民却步，尤其是女选民。改用电子投票机器之后这种情况少了。

这种情况的对策是把投票时间分散为6、7个阶段，不同地点的投票站在投票期间都能有武警守卫。

高科技也派了很大用场，比如用人脸识别技术来防范投票舞弊。据记载，曾有一名女子以不同的伪装去投票站投了60多次票，最后被机器逮住了。

听起来或许令人莞尔，但都是真事。

当然还曾发生过比这些更严重、更暴力、更血腥的事件。

上一次印度选举是在2014年，喀什米尔、阿萨姆和贾坎德邦的情况是最糟糕的。

这次当局事先严加防范，在东部贾坎德邦的一些通往投票站的公路上扫雷；地雷是左派武装游击队埋的。

阿萨姆邦平时就有反叛武装出没，还有部落冲突。为确保投票顺利进行，保安部署更加严密。

Image caption 用日常生活中常见的物件做图标便于文盲选民识别候选人，已经有60多年历史了

工程浩大

选举委员会从一年前开始筹备这次大选。各项准备逐步就绪，投票前进行选民登记。正式投票前必须完成的主要任务中还包括下列内容：

电子投票机（EVM）——100万个投票站都必须配备足够的投票机，安装调试完毕，这也涉及到后勤运输；

确定各地的投票日期——必须考虑到各种宗教和世俗节庆、学校考试日、农忙或恶劣天气，尽可能避免冲突；

贮备充足的擦不掉的“特殊墨汁”，投票时抹在选民手指上，以避免重复投票；

为每一个参选政党和独立候选人分配不同的图标，以便于选民识别。

印度独立后首次普选（1951年10月到1952年2月）之前就有用图标识别候选人的做法，因为那时84%的选民是文盲。这个清单上有很多物件的图像，比如桌子、电话、柜子、牙刷等等。

单子上有很多图标还从来没用过。

插图：苏米·森蒂纳森（Sumi Senthinathan）