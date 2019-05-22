中美贸易战：百家鞋商发“灾难” 警告, 美中关系或已质变

图片版权 Getty Images Image caption 美国鞋袜经销商协会（Footwear Distributors and Retailers of America）估计，高关税下鞋袜售价会大幅上升。

国际制鞋巨头联署敦促特朗普结束贸易战，警告增加关税对消费者将造成“灾难性”影响。中国美国商会对BBC表示，会员对美国政府制裁华为的后果 “真正感到担忧”。

与此同时，有美国的中国问题专家指出，现在再争论“贸易战”是非似乎已意义不大，因为随着白宫对华为动手，争端已超越贸易而质变为一种全面战略遏制的开端。

耐克和阿迪达斯百企联署警告

包括耐克 (Nike) 和阿迪达斯 (Adidas)等173家公司在联署信中表示，特朗普总统将美国进口中国商品关税提高到25%，“将对美国工薪阶层造成更大冲击”。

签署联名信的，包括总部在英国的世界名牌鞋类制造商其乐（Clarks），马丁靴（Dr Martens），以及总部在美国的品牌匡威（Converse）等等。他们称，虽然美国对鞋袜类产品征收的平均关税为11.3%，但在某些情况下可能高达67.5%。

联署公司敦促，现在是结束贸易战的时候了。他们警告说，提高关税威胁到一些美国企业的未来。

这些公司表示，在这些关税之外再增加25%，将意味着一些美国工薪家庭可能要为他们穿的鞋子缴纳近100%的关税。

在华盛顿和北京未能达成贸易协议后，美国最近将2000亿美元中国商品的关税从10%上调至25%。

中国采取报复行动，宣布计划从6月1日起对已加征关税的600亿美元清单的部分美国商品，分别加征25%、20%或10%的关税。

Image caption 美国鞋业商品出产国

2019年5月初，当特朗普提高关税时，他告诉各企业，可以通过将生产转移到美国来降低成本。

不过，鞋类制造和零售商表示，虽然他们一直在将各种运营从中国转移出去，但鞋袜类仍是一个资本密集型的行业，需要多年规划才能做出各种资源决定，不是简单地将工厂搬迁就能适应这些变化。

贸易战继续还是全面遏制开始？

有美国的中国问题专家指出，如今的所谓贸易战可能早已超越贸易范畴了。专家指出，华为去年在美国的采购额高达110亿美元，即使在每年7370亿的美中贸易总额中看也不算是一笔小数字。因此，白宫决定对华为动手算的估计不再是眼前的一笔小经济帐，而是有更大、更长远的战略设计。

美国外交关系委员会高级研究员、亚洲项目主任易明（Elizabeth Economy）近日在接受媒体采访时分析认为，“美国有出手制裁华为的正当理由，但是此举势必会给中国传达一个信息，那就是美国正全力遏制中国崛起为经济超级大国。我认为此举已经超越贸易战范畴了。”

此时此刻，还有更多国际经济学人密切关注另一个英文中的"D"字——decoupling，或美中经济剥离。有美国学者举例说，比如台湾的鸿海把一些生产基地从中国迁移到印度等地，而中国大陆一些厂商也开始向越南等邻国迁移。

经济学人们担心，企业迁移、资金外流，投资信心缺乏，如果势头继续，将给中国这个世界第二大经济体造成巨大发展阻力，也给全球经济蒙上一层厚厚的阴霾。

对报复的担忧

在中国的一家顶级商业游说企业团体公布了一项针对成员的调查，发现有约40%以上成员因关税原因已从中国搬迁撤离，或正在考虑将生产设施转移到中国境外。

图片版权 Getty Images Image caption 美国可口可乐在中国拥有巨大的生产和消费市场。

中国美国商会在上海的调查发现，为应对关税问题，三分之一的受访者推迟或取消了的投资决策。

中国美国商会表示，贸易冲突的升级，包括美国对华为更严格的限制，正在给在华美国企业带来新的担忧。

最近，美国商务部宣布将华为及68家关联企业列入出口管制 “实体名单”，在未经商务部发放许可证情况下，将不得向华为出售产品和技术。

此外，美国总统特朗普还签署行政命令，实质上禁止华为设备进入美国电信网络。

中国美国商会主席斯特拉福德在接受BBC采访时表示，其会员对美国对华为采取行动的后果 “真正感到担忧”。

斯特拉福德说，特别是决定把华为放在实体名单上以后，有人担心中国政府可能会对美国公司采取报复行动。

不过，北京表示愿意与华盛顿合作解决贸易争端。

自上次会谈5月10日结束以来，两国还没有安排任何进一步讨论。

国驻美国大使崔天凯对美国福克斯新闻表示，中方随时准备继续与美国会谈，以达成协议。中方的大门仍敞开着。

美中两国领导人6月底将在日本大阪举行的20国集团峰会上再次会面。