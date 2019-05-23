美国华盛顿州引领潮流 遗体堆肥 死后化春泥

图片版权 Getty Images Image caption 华盛顿州批准全新葬礼方式，用遗体堆肥。

美国华盛顿州本周（5月21日）通过一项法律，允许在人去世后，将其遗体转化成泥土花肥（composting），成为“堆肥葬”。

华盛顿州也将成为美国“堆肥葬”合法化的第一个州，为人们提供一种全新的丧葬选择，真正做到“化做春泥”，滋润大地。

如何运作？

来自华盛顿州的斯佩德（Katrina Spade）和她创立的人类遗体堆肥“重组”（Recompose）公司，之前曾是这一运动背后的主要推手。

该公司将可能成为提供这种服务的首个公司。他们表示，可以在1个月内把尸体转化为可用的肥料，为花草树木提供营养。

具体过程是，将遗体放在装有苜蓿，木屑和稻草的六角形钢制容器中。

30天后，遗体就会分解成泥土肥料。

图片版权 Getty Images Image caption 墓地减少为未来丧葬带来挑战。

美国得克萨斯州立大学的法医人类学家韦斯科特（Daniel Wescott）说，如果把尸体放在露天环境下，大约需要几个月的时间才能最终分解，化为泥土。

但还要取决于天气情况。如果在干燥气候中，尸体可以变成木乃伊并且可以保持多年。但如果气候湿润，只要几个星期就会变成一堆尸骨。

韦斯科特解释说，只要能有大量嗜热细菌活动，尸体便可以在一个月内彻底分解。

根据华盛顿州立大学的教授卡彭特-伯格斯（Prof Lynne Carpenter-Boggs）率领的研究小组研究显示，在人体分解的最后阶段通过加入混合木屑和类似的营养材料，能让微生物和细菌更好地发挥作用。

而且，在人体分解过程中需要加温到摄氏55度，这样可以起到消毒杀菌的作用，分解后的土壤就可以安全使用了。

更加环保

图片版权 EDUCATION IMAGES Image caption 死后化为泥土滋润植物花草和树木。

主张用尸体堆肥的人士认为，无论是目前的土葬还是火葬都浪费许多资源。

来自美国西雅图市的居民尼娜就持这种观点。她表示，对她来说最重要的是当她死后，自己的遗体还能为曾经生养过她的大地“做点贡献”。

但目前，火葬和土葬仍然是人们处理遗体的主要方法。但随着墓地越来越稀有和昂贵，也有人选择干脆把骨灰撒入江河湖海。

主张"堆肥葬"的人士称，这种方式不但更绿色环保，还能节省自然资源。

“重组”公司称，用遗体堆肥只使用火化八分之一的能源，并且比传统方法排放的二氧化碳量要少得多。

西雅图非盈利性丧葬服务组织的执行董事曼金（Nora Menkin）表示，这可以带来真正的变化，因为华盛顿州是美国火化率最高的州。

瑞典和英国

其实，这种堆肥葬在瑞典已经合法。

与此同时，英国法律也允许不使用棺材的自然埋葬，或是使用可生物降解棺材的埋葬方法。

“重组”公司的斯佩德希望，未来能把城市的存储仓库变成室内公园，让它成为人们最后的归宿。吊唁者们可以到这里来瞻仰故人。

图片版权 RECOMPOSE/MOLT STUDIOS Image caption 这里可能是未来人们死后的最后归处

新生事物

当然，像任何新生事物刚出现时一样，都会有人对此感到难以接受，特别是涉及到人的生死后事问题。

正像19世纪末的火葬一样，用遗体堆肥这种方式很有可能会受到宗教机构和现有殡葬业的阻碍。

随着观念的逐渐开放，人们开始接受火葬。火葬流行的另外一个原因是因为其费用低。

美国南加州大学公共政策教授斯隆恩（Prof David Sloane）表示，人们对围绕死亡、纪念以及追悼等习俗也在不断发生转变。

“这一变化体现在方方面面，比如更多人选择在家离世，而不是在医院。有些人宁愿在社交媒体表达自己的哀思，而不是去教堂，”斯隆恩说。

因此，他认为把人死后的尸体化为肥料也是人们转变和试验的一个例子。

图片版权 RECOMPOSE/FACEBOOK Image caption 曼金（中间）和斯佩德（左侧女士）积极主张用尸体堆肥的丧葬方法。

费用

西雅图非盈利性丧葬服务组织的执行董事曼金则表示，对许多人来说这还取决于葬礼的开销。

火葬目前仍是最便宜的丧葬选择，大约为1100美元，土葬平均价格是7000美元或更高。

把遗体转化成土壤肥料的方法目前预计大约为5500美元，价格不菲。

但或许随着堆肥葬的普及和费用的降低，这种新型的丧葬形式也能推而广之？