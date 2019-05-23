这位Uber司机是个曾实施酷刑的战犯

图片版权 CBC Image caption 加拿大广播公司的纪录片暴露了阿里的过去，他不得不离开加该国。

一位优步司机被发现是个战犯。美国一个陪审团裁定，居住在弗吉尼亚州的前优步（Uber）司机阿里，曾在1980年代后期的索马里内战中实施过酷刑。

索马里公民法翰·塔尼·瓦尔法亚（Farhan Tani Warfaa）上周在华盛顿一个法庭上作证，指认前索马里上校尤素福·阿卜迪·阿里（Yusuf Abdi Ali）曾枪击并折磨他。

法庭文件显示，阿里曾是索马里独裁者西亚德巴雷的支持者，也是该国政府军的军官。

直到这个月，阿里是一名优步司机，并保持着4.89分的评分。

本周二，弗吉尼亚州亚历山大市联邦法院的一个陪审团裁定，阿里应该为三十多年前对沃法实施的酷刑负责，并赔偿其50万美金。

图片版权 David Ross Image caption 瓦尔法亚在索马里内战时遭受酷刑，他对判决结果非常满意。

沃法在2004年首次起诉阿里，他向BBC表示，对判决结果“非常满意”。

瓦尔法亚称，1987年他被一群隶属于阿里的士兵从家中绑架。在接下来的几周，瓦尔法亚称，在阿里的命令下，他被审讯、折磨、殴打，以及枪击。

奄奄一息的瓦尔法亚最终只能通过贿赂掘墓人而逃过一劫。

阿里在1992年加拿大广播公司的一个纪录片中被认出来，片中详细记述了阿里对数百人实施折磨、杀害和致残的指控。

纪录片播出之时，阿里住在多伦多，当一名保安。

在纪录片中，索马里北部的多位目击者描述了阿里指使下的谋杀，当时，阿里被称为“乌鸦上校”。

法庭文件显示，在纪录片播出不久，阿里因“严重侵犯人权”而被驱逐出加拿大。

美国也开启了对阿里的驱逐程序，但他于1996年重新返回美国，目前尚不清楚他是如何回到美国的。

今年5月，美国有线电视新闻网记者卧底通过优步（Uber），搭乘阿里的车。阿里告诉记者，他是网约车服务公司优步和Lyft的全职司机，更喜欢在周末开车，因为赚钱更多。

记者询问司机的申请程序是否困难，阿里回答得非常简单，“他们只是想要查查你的背景，仅此而已。”

阿里通过了优步的筛选，并开了18个月的网约车。背景审查包括检查州和联邦的犯罪记录，以及联邦调查局和国际刑警组织的记录。

优步的发言人向BBC表示，阿里现在已被“永久删除”了。

Image caption 瓦尔法亚（中）和他的律师团队庆祝案子的胜利。

Lyft发言人坎贝尔·马修斯（Campbell Matthews）表示，该公司对阿里的指控感到“震惊”，并称已经永久禁止了这名司机，并随时准备协助执法部门进行任何调查。

优步和Lyft公司的背景调查都由一家名为Checkr的公司进行。

Checkr的审查标准因客户而异，但都包括一些行业标准的数据库，比如国家性犯罪者数据库，FBI监视列表，国际刑警组织监视列表，各种美国和国际制裁名单以及地方和联邦刑事法庭记录。

Checkr发言人向BBC表示，“根据联邦法律，处理背景调查的机构依赖于在法庭上提交的犯罪记录，而不是像谷歌搜索结果那样未经验证的来源。”

“大多数雇主都没有要求进行背景调查时包含私人之间的民事诉讼，因为这些信息过于主观，无法用于招聘。”

在为优步和Lyft工作之前，阿里在华盛顿特区附近的杜勒斯国际机场担任保安。

瓦尔法亚的案子被延误了十几年，关键在于是否应该由美国法院对当事人在索马里犯下的罪行进行审判。

美国的酷刑受害者保护法案（TVPA）禁止一切酷刑，无论发生在美国还是其他国家，并允许美国公民及非美国公民为在其他国家发生的酷刑提起诉讼。

这一法案近允许发起民事诉讼，这意味着诉讼结果是金钱补偿，而非监禁。

瓦尔法亚的案子中，一位前美国大使、曾隶属于阿里的士兵，以及曾被阿里折磨的受害者在法庭作证，指证阿里实施酷刑，并试图进行法外处决。

法庭最终认定阿里只犯有酷刑罪。

尽管如此，瓦尔法亚还是非常激动，他已经等待这一天31年了。