杨安泽：首位美籍华裔总统是“痴人说梦”吗？

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“一个擅长数学的亚裔，”美国2020年总统大选的华裔参选人杨安泽（Andrew Yang）和他的支持者喜欢这样回答。

44岁的杨安泽在数个月前还名不见经传，但似乎就在一夜间，这位首次涉足政治的科技企业家，摇身一变为互联网上最受关注的总统参选人之一。

杨安泽在网上拥有一群自称“杨帮”（Yang Gang）的忠实拥趸，他们用眼花缭乱的动图宣传他破天荒的核心政纲：全民基本收入（universal basic income，简称UBI），并说他是“特朗普的反面”。

杨主张，每月给每个18至64岁的美国人发放1000元美金，不附带任何条件，以应对人工智能与自动化对就业市场带来的冲击。

谁是杨安泽？

•父母在1960年代从台湾移民到美国，父亲是IBM公司的研究人员，发明了69个注册专利，母亲是大学的行政人员

•与华裔妻子Evelyn Yang育有两子，其中一个患有自闭症

•曾在常春藤学校学习经济、政治学和法律

•成立了名为“为美国投资”的非盈利组织，为大学生创造在初创企业中工作实习的机会，主张通过创业振兴美国经济落后或衰败的城市

•美国历史上最广为人知的亚裔总统参选人之一，竞选口号为“人性至上”。

痴人说梦？

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今年4月，杨安泽在首都华盛顿的地标林肯纪念堂前举行拉票集会，马丁·路德·金曾在此处发表著名的《我有一个梦》演说，如今，杨安泽的梦是打败党内对手及特朗普，当上美国总统。

他是痴人说梦吗？杨安泽此前从未担任公职或参加政治选举，缺乏政治管制经验，《纽约时报》曾形容他的竞选成功可能性微乎其微（longer than long shot）。

而在政治投注网站PredictIt“谁会赢得2020年总统大选”的概率排位上，杨安泽排名第六位，排在特朗普、拜登和桑德斯等之后，但把参议员沃伦（Elizabeth Warren）和其余十几位民主党人抛在了身后。

在大多数党内民调中，杨安泽获得约1%的支持。这看起来微乎其微，但刚好足够确保他能登上民主党内首场辩论的舞台。

图片版权 BBC Chinese Image caption 政治投注网站PredictIt“谁会赢得2020年总统大选”的概率排位上，杨安泽排名第六位。

林肯纪念堂前，数百名支持者高举写有“数学”字样的标语，以高声欢呼迎接杨安泽。

“我说‘数学’，你说杨！我说‘数字’，你说杨！”集会主持人带动着现场气氛。

擅长数学是美国人对亚裔的刻板印象之一，但杨安泽团队巧用了这一点，把书呆子形象扭转为与众不同的酷劲。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @ZhaoyinFeng Presidential candidate Andrew Yang spoke at a rally in front of the Lincoln Memorial, a symbolic location to deliver his messages about “humanity first” and universal basic income. Hundreds of Yang Gang members showed up on a windy Monday night. @AndrewYang pic.twitter.com/cWXCALH65v — Zhaoyin Feng 馮兆音 (@ZhaoyinFeng) 2019年4月16日

竞选团队将强调数据与科学、擅长经济政策打造成杨安泽的标志性优势，与特朗普“鲁莽行事”、“意气用事多过于严格考证”的形象形成强烈对比。

杨安泽还宣布，正探索为自己制作一个逼真3D 全息影像的可能性，这意味着他能透过投影的方式，同时出现在多地拉票。出人意表的“黑科技”策略，让杨显得更酷了。

身为华裔

十年前从中国搬到美国马里兰州生活的邱新倩，还是第一回参加美国的选举集会。

在杨安泽的华盛顿集会上，她与在美国出生的6岁女儿穿着一身母女装，很是抢眼。小女孩可能是当天年纪最小的支持者，杨安泽一把将她抱起，亲切合照。

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“我想让女儿看看，跟她一样黄皮肤、黑头发的华人，也可以选总统，” 邱新倩对BBC中文表示。

她记得，第一次看到杨安泽的名字，是在社交媒体微信上。

“一开始，很多华人看他毫无从政经验，又扬言要给所有人发钱，于是不少人认为他哗众取宠，我也是持观望态度。”邱新倩说， “但之后我听了他的演讲、仔细阅读他的竞选政纲，发现他通过数据告诉大家，他的计划是可行的。”

邱新倩形容，杨是“一块政治璞玉” ，而支持同为华裔的杨安泽，她在所不辞。“难得一见有亚裔总统参选人。是骡子是马，先拉出来溜溜。”

新泽西华人移民张迎潮也认为，杨安泽的竞选对在美国土生土长的第二代亚裔移民来说是莫大的鼓舞。“他们不会再认为自己是永远的外国人了。”

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活跃在美国华人社群的张迎潮告诉BBC中文，杨一年前就在亚裔社群中展开筹款活动。

“我认为他很勇敢，不过实话说，当时我没太把他的竞选当回事，” 张迎潮坦言。

直到杨安泽上了电台节目主持人罗根（Joe Rogan）的电台节目《罗根秀》，他的人气突然攀升。罗根是美国知名的体育评论员和喜剧演员，听众达数百万。

这无疑是杨安泽竞选过程中关键的转折点。节目播出之后，他的竞选阵营收到大量捐款，个人捐款者数量很快超过了6.5万人，这是参加电视辩论的关键门槛。

杨安泽在主流舆论中崭露头角，华裔社群对他就更为关注了。

张迎潮因此反复听了杨安泽的多个访谈，包括在YouTube上的点击量约300万的罗根与杨安泽的访谈，对杨渐渐改观。

“他关注下一代，眼光放得长远。他是个解决问题的人，不过我不完全认同他的解决方法。”张迎潮说。

华裔身份远非赢得华裔选民青睐的绝对保证。“我非常希望华裔参政，但不希望用这种方式，这会成为一个笑话。”特朗普华裔支持者中的领袖、加州华人王湉此前接受中国媒体澎湃新闻采访时表示，全民基本收入不切实际。

虽然身为华裔、受到美国华人的大力支持，杨安泽其实只会讲基本的中文词句，而当他以英语自我介绍时，姓氏“杨”发音相当美式，与国语发音相去甚远。杨安泽称，他的父母、妻子都十分支持他的竞选，但他们一直低调地躲在镁光灯之外。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @AndrewYang Happy Presidents Day! Brought the family to DC. The Lincoln Memorial is spectacular. We told the boys “he was the best President because he got everyone to stop fighting.” pic.twitter.com/FIa6WUeQQv — Andrew Yang (@AndrewYang) 2019年2月18日

“谁会反对每个月领1000美元呢？”

“在人工智能时代，真正的赢家只有亚马逊、脸书和谷歌这样的大公司，而普通民众很少能从这些创新中获利。”在向全美直播的CNN节目上，杨安泽这样解释他提出全民1000美元基本收入的思路。

杨安泽将这一提案称为“自由红利”。杨曾解释说，这个说法有利于争取美国保守派的支持 — 他们普遍对“自由”一词情有独钟。

在杨的论述中，自由红利仿佛是解决五花八门社会问题的方法：有了稳定基本收入，人们更自由和富有创意、有余力抗击气候变化、创业与消费为经济注入活力，遭遇家庭暴力的女性有经济基础可重获自由……

发放自由红利的钱从何而来呢？约有两亿美国人能领取自由红利，意味着每个月政府需要掏出两千亿美元。杨安泽主张，通过削减政府官僚体系支出、向科技企业征收增值税来承担费用。

“谁会反对每月白领1000美元呢？”杨安泽的华盛顿造势活动上，一位支持者对BBC中文说。

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参与组织杨的造势活动的自由插画家斯普曼（Rachel Spellman）告诉BBC中文，今年年初的政府关门期间，她的大量客户暂停下单，但学贷、租金、医保账单同时滚滚而来。她认为，自由红利可切实帮助到像她一样、月收入不稳定的人群，维持他们的生活品质。

72岁的格尔（Greg Greer）是集会人群中占少数的银发族。他把杨安泽的书从头到尾读了两遍，深信全民基本收入有利于振兴社区经济、帮助弱势人群。“如果我每月能领取1000美元，会把这笔钱捐出去给有需要的人。”

杨安泽全民基本收入的提案犹如一石激起千层浪，支持者深信这有益且可行，但反对的声浪亦不低，批评集中在这将引起大幅通胀、纵容懒惰、耗光国库等等。

“我个人不支持全民基本收入。我不认为美国准备好了。”长期研究科技政策的布鲁金斯学会副总裁达雷尔·韦斯特（Darrell West）对BBC中文表示，全民基本收入与美国的个人主义和崇尚工作的精神相左，相信这一措施无法得到大部分美国民众的支持。

他举例说，2016年，瑞士曾就全民基本收入进行公投，超过75%的选民投票否决每月无条件发放的2500瑞士法郎（约合2500美元），而欧洲通常被认为在政策上比美国更偏进步派。

然而，韦斯特认同，“机器人末日”并非空穴来风，人工智能将造成大量职位流失，焦虑和愤怒的失业者将无所适从。“杨安泽的解决方法可能并非正确，但关于随人工智能而来的负面后果，他说得完全没错。”

引人注目的全民基本收入并非杨安泽的唯一政策，他的竞选网站上列出了几十个政策，从提供全民医保、设大法官最长任期为18年到减少包装浪费、反对男婴割包皮手术、大麻合法化等。

深得年轻人喜爱的社交媒体红人

据记者现场目测，杨在华盛顿的造势活动参加者中，以35岁以下的年轻人为主，男性明显多过女性。人群的种族组成多元，有不少亚裔。

19岁的亚当斯（Jalen Adams）与18岁的辛诺斯基（Emily Synoski）从特拉华州特地赶来一睹杨安泽的演说，单程车程就要3小时，他们却甘之如饴。

图片版权 BBC Chinese Image caption 亚当斯（左）与辛诺斯基（右）

亚当斯和辛诺斯基如今还在大学和高中上学，当他们成为劳动市场的主力，机器自动化将更为普及。 “与其他世代相比，年轻人更受自动化的威胁，” 辛诺斯基告诉BBC中文，这是她关注、支持杨安泽的最大原因。

大量年轻人支持杨安泽，对他的竞选是一大利好。根据皮尤研究中心的估计，2020年美国选民中37%是千禧一代及更年轻的Z世代（18至38岁），人数超越婴儿潮一代。

除了人多势众，年轻支持者带来的另一优势是：滚雪球般的网络人气。

“我们这一代都能玩转社交媒体，我保证我每个朋友都听到杨安泽这个名字。”亚当斯说。

在社交媒体这一重要分战场，杨安泽抢得了先机。在推特上，网友们支持杨安泽的原创图片和段子层出不穷，让其成为2020年总统大选中无可争辩的迷因之王（meme king）。

不过，网上的高人气也给杨安泽带来了难以预料的麻烦。

在充斥着极端种族主义及性别歧视的网络社区4chan、8chan、Gab上，20多位民主党提名候选人当中，以杨安泽被提及的次数高居榜首。斯宾塞（Richard Spencer）等知名白人至上主义者也表达过对他的支持，称其是“最接地气的总统参选人”。

这对于亚裔移民之子杨安泽来说，可说是一大讽刺。对此，杨安泽的回应是：这与他所代表的一切大相径庭。“对于有这样（歧视性）议程的人，我们不想要他们的支持。”

全民基本收入政策聚焦因全球化、自动化而经济状况受损的阶层，其中不少是白人，或许杨因此而得到白人至上主义者的关注。

意料之外的极右翼支持为杨的竞选蒙上些许阴影，同时呈现了网络时代一个常见困境：当人们把一个想法被发布到网上后，就如覆水难收，无法控制它被如何诠释、议论、传播。

有望成为美国第一位华裔总统？

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被问到杨安泽能否胜出竞争异常激烈的党内提名战时，许多他的支持者都会陷入漫长的沉默。近几个月来，杨安泽在民调中的支持率维持在1%左右，最高记录是3%。

“我不知道他能不能赢，现在为时尚早。”格尔调皮地眨了眨眼，紧跟杨安泽强调数字的竞选策略，“用专业术语来说，数据太有限了。”

“美国之所以选出了特朗普，就是因为人们受够了这个政治体系，”格尔说，“杨安泽也是体制外的外卡选手（wild card），人们会关注他的。”

亚当斯和辛诺斯基则说，如果杨不能走到最后，他们会转而支持跟杨一样有远见、进步派的民主党人，37岁的布蒂吉格（Pete Buttigieg）将是他们的次优人选。

随着杨安泽逐渐在全美打开知名度，张迎潮看到了些许希望。在这之前，杨安泽的胜选似乎是“绝对不可能”，如今仍然似乎“不可能”。“但我希望可以变成可能。”

在比美国主流社会更早、更密切关注杨的中国，网络媒体澎湃新闻给杨安泽的竞选之路下了醒目而乐观的注脚：超新星的逆袭战。

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