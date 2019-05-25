中美贸易战、华为纷争、六四30周年与本周更多好故事

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2019年5月的第四周，中美贸易战持续，双方宣布了新的关税措施，而从媒体报道和中国副总理刘鹤口中，可以获知美国的八大要求和中国的三条底线。在贸易战阴影下，华为持续遭受冲击，但其创始人任正非的回应认为美国政客“低估了他们的力量”。

过去这一周，台湾通过了备受瞩目的同性婚姻法案，5月24日法案正式施行，多对同志情侣到政府机关登记结婚。另外，电视剧《冰与火之歌：权力的游戏》大结局在中国延播，引发中国网民热议。

刚刚过去的一周，BBC中文网以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 中美贸易战持续

中美贸易战硝烟持续，国际制鞋巨头联署敦促特朗普结束贸易战，警告增加关税对消费者将造成“灾难性”影响。中国美国商会对BBC表示，会员对美国政府制裁华为的后果“真正感到担忧”。

今年三、四月中美贸易谈判本已现曙光，五月却突然陷入僵局，紧接着关税上调。一些渠道披露出中国的三大底线和美国的八项要求。专家认为，中美仍会达成协议，但是长期分歧和摩擦将不可避免。

2. 华为纷争

图片版权 EPA Image caption 不能使用谷歌旗下的应用会令买家放弃选择华为手机吗？

华为近日风波不断，谷歌、高通、英特尔等美国公司先后流出消息，表示会跟从美国政府的禁令，或将暂停与华为的部分合作。

5月21日，华为创始人任正非在华为总部接受采访时作出了详细回应。任正非说，美国政客目前“低估了他们的力量”，华为也能够做“美国芯片一样的芯片”。

3.“六四”30周年纪念专题

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今年是“六四事件“30周年，BBC中文网自5月20日起推出系列报道，翔实记录六四事件全过程，书写大时代背景下小人物的坎坷悲欢，并对八九民运的爆发背景和政治遗产做出全景分析。

4. 台湾通过亚洲首部同性婚姻专法

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争议许久的台湾同性婚姻法案，5月17日在立法院通过二读.此专法的施行意味着从5月24日起，年满18岁的台湾同性伴侣便可依法登记结婚。台湾成为亚洲首个同性婚姻法案的地区，而中国大陆官方媒体却对此保持沉默。

这一消息被低调处理，部分原因是因为北京将台湾视为“一个中国”的一部分，而不是一个独立的国家或实体。同时，中国意识到，近年中国国内对同性婚姻法案的支持越来越多。

5. 权力游戏大结局

图片版权 HELEN SLOAN/HBO Image caption 全世界粉丝们对大结局的讨论早已热火朝天之时，中国内地的剧迷却被隔离在这股热潮之外，迟迟无法收看中文版最后一集内容。

在全球热播九年的电视剧《冰与火之歌：权力的游戏》（Game of Thrones，又译权力游戏）收官，然而中国内地的许多剧迷却被隔离在这股热潮之外，迟迟无法收看中文版最后一集内容。中国网友抱怨连天，还有人怀疑延迟播出与中美贸易战有关。