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中国高级外交官陈雯警告，如果英国禁止华为进入其5G网络，中国在英投资可能遭受“重大”影响。

她还告诉BBC，北京已经“目睹了一些刻意举动”。

上周，美国将华为列入出口管制黑名单。美国官员的理由是出于对国家安全的担忧。

英国仍在审查国家5G电信政策，有可能允许华为提供“非核心”5G组件，比如天线杆。

英国市场是否仍然开放？

华为被认为是世界领先的下一代5G技术提供商，将提供超高速移动互联网服务。

陈雯是中国驻伦敦大使馆的临时代办。她在接受BBC访问时表示，一旦对华为的禁令影响到任何英国境内的跨国公司或中国公司，英国经济都将受到损害。

“这不会是乐观的信号，”她说。

“英国市场是否仍然开放？是否仍对其他中国投资者伸出橄榄枝？”

華為製造的手機比蘋果還多 智能手機製造商的市場份額 (%)

当被问及影响程度时，陈雯说：“目前很难预测，但我认为影响相当之大。”

陈女士坚称，中国政府绝不会强迫在国外运营的中国公司向其情报机构提供信息。

她继续说，美国对中国影响力上升的反应有点“狂热”，英国应该根据自己的国家利益做出决定。

她称华为对英国的投资是“对英国经济投出的信任一票”。

芯片和手机

本周早些时候，总部设在剑桥的芯片设计公司ARM告诉其员工，必须暂停与华为的“所有有效合同、支援条款以及任何待办中的合作”，以遵守近期美国贸易禁令。

ARM公司设计的芯片是全球大多数移动设备处理器的基础部分。

同一天，英国移动网络运营商EE确认其销售的5G手机将不包括华为。

此前，谷歌决定禁止华为更新安卓操作系统，同时停止向华为提供基于安卓平台开发的谷歌软件。