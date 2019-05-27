图片版权 Getty Images Image caption 华为2019年5月在布鲁塞尔开设了欧洲网络安全及透明度中心。

美国政府禁止本国公司与一些会构成“安全威胁”的外国通讯业公司合作，矛头明显指向中国科技巨头华为。与此同时，多家美国科技公司暂停向华为供货，令华为受到前所未有的压力。

美国最近还不断游说其他国家采取类似措施，限制华为参与当地通讯业尤其是5G产业发展，警告说使用华为制造的设备可能造成网络安全威胁，但华为强调旗下的产品安全。

各国响应的程度各有不同，日本、澳大利亚等都同意禁止华为参加5G网络建设，英国、德国等欧洲国家仍然没有最后决定。BBC事实核查栏目经过研究，尽可能列出了目前对华为5G产品持各种态度的一些国家，但这不是一份完整名单。

你的器材不支持播放多媒体材料 华为的5G“城堡”与“后门”之忧

完全说不的国家

澳洲：去年8月，澳洲政府以国家安全理由，禁止华为提供5G网络技术，澳洲一直担心外国势力介入，主要是担心中国在不同层面对澳洲的影响力。澳洲数家电讯商目前使用华为的设备建造4G网络，它们原本计划沿用大部份现有基建升级到5G。当地电讯业分析指出，把这些华为设备拆除成本巨大，也会推迟澳洲5G网络发展。但其中一家电讯商澳大利亚电信公司（Telstra）早前已经成功利用瑞典公司爱立信的设备，建设多个基站，为客人提供5G服务。

新西兰：新西兰政府同样去年11月以国家安全为由，阻止无线网络营运商在5G网络中使用华为社被。新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）4月访华时强调自己重视与中国的关系，指出新西兰政府内部经过一系列过程，才得出限制使用华为产品的决定。中国总理李克强与她见面的时候，呼吁新西兰要保证外国公司在当地要有一个公平的投资环境。

日本：日本在去年12月决定把华为排除在5G建设后，如常推进国内的5G技术发展，一些日本电讯商之后转用芬兰电讯设备商诺基亚的设备。当地《朝日新闻》报道，日本电讯商预计今年内就会推出5G服务。

你的器材不支持播放多媒体材料 澳大利亚前总理特恩布尔解释禁用华为5G的原因

尚未决定或容许有限度使用华为设备的国家

英国：英国政府到现在仍然没有就是否应美国要求抵制华为做决定。英国媒体4月曾经报道首相特里莎‧梅（Theresa May，又译文翠珊）无视内阁成员反对，容许华为参加建设英国5G网络的“非核心部分”，例如提供通讯天线等设备。国防大臣威廉姆森（Gavin Williamson，又译韦廉信）之后被指向传媒透露这些原本应该保密的讨论，被首相撤职，但他否认指控。另外，英国国家网络安全中心发表报告指，华为推出新产品之前没有修复之前已经知道的毛病，批评华为产品的安全水平“仍然停留在2000年的水平”。

加拿大：中国和加拿大就华为高管孟晚舟被捕的案件仍然争持不下，彭博社引述加拿大政府消息说，加国现时“不着急”就国内电讯商使用华为的问题做决定。但报道同时引述分析预期，加拿大会因为美国的忧虑，最终决定禁止华为参加当地5G网络建设。

荷兰：荷兰政府仍然没有决定是否响应美国政府“禁用华为”的呼吁，但当地主要电讯商KPN已经表明，不会在网络核心元件使用华为的产品，只会在一些“比较不敏感”的部份才会使用。

越南：越南电信公司（Viettel）4月宣布已经成功在首都河内测试一个5G基站，将会在网络成熟后向一般使用者推出5G服务。越南电信公司是国营企业，越南政府也没有限制华为在当地的业务，但越南电信声称当地5G网络使用自行研制的技术，也没有使用华为制造的设备。当地其他电讯服务供应商也选择使用韩国三星或诺基亚的产品。

印度：印度今年稍后将会开始测试5G通讯技术，华为也是其中一家获邀参加的公司，但当地传媒报道印度“可能限制”华为参加建设当地5G网络。

图片版权 Getty Images Image caption 韩国是首个推出商业5G服务的国家。

没有限制或已经使用华为设备的国家

印尼：印尼目前没有限制华为参加建设当地5G基建。通讯部长鲁迪安塔拉（Rudiantara）今年2月接受路透社访问时指出，当地电讯商大多依赖外国公司提供通讯基建设备，华为对当地“颇重要”，因此印尼不会对华为感到恐惧。

马来西亚：马来西亚官员早前明确表示，欢迎华为参加当地5G网络建设。该国国际贸易及工业部副部长王建民（Ong Kian Ming）指出，华为在当地投资可以为马来西亚人提供就业，对当地有长远好处，但他透露政府将自行对华为的产品进行安全检查。

泰国：华为、诺基亚和爱立信等公司都有参加泰国的5G基建测试。泰国没有宣布任何针对华为的限制，美国公共广播电视（NPR）早前引述泰国国营电讯公司TOT高管特吉（Djitt Laowattana）说，华为投标建设5G网络的价格较其他公司“便宜一半”。

柬埔寨：华为与柬埔寨政府4月签署协议，将在当地建设5G 网络，预计明年启用。但当地官员表示，柬埔寨仍然欢迎其他5G通讯设备制造商在当地投资。

韩国：韩国早前成为全球首个向一般顾客推出5G 服务的国家。当地三大电讯商之中，其中一家使用华为的设备建造5G网络，确保它可以同时继续向客人提供4G服务。韩国电信业分析指出，韩国目前没有宣布任何针对华为的禁令，避免中国向它进行经济制裁。