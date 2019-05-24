美国间谍罪指控阿桑奇：知情权和国家安全的界定难题

图片版权 Getty Images Image caption 美国要求英国引渡维基解密创始人阿桑奇，并对他提出17项指控。如定罪，阿桑奇可能面临长达175年监禁。

美国根据间谍法对维基解密创始人阿桑奇提出17项指控。如果定罪，阿桑奇可能面临长达175年监禁。美国不承认阿桑奇是记者，因此说指控无关新闻自由。

阿桑奇2006年创立维基解密这个专门公开来自匿名来源和网络披露文件的网站以来，他究竟是揭黑幕的“吹哨者”，还是记者，一直是争议话题。美国以间谍法对付阿桑奇，显然把他当作间谍对待。

目前阿桑奇在英国被监禁，等待引渡判决。

要坐穿牢底？

美国公布对阿桑奇新的指控，同2010年维基解密公布的美国文件有关。据控，阿桑奇公开了为美国政府工作的个人姓名，令他们生命受到威胁。

“指控说阿桑奇同美军前情报分析人员曼宁(Chelsea Manning)合作，非法取得透露同国防相关的秘密文件”，美国司法部在声明中说，“司法部认真对待我们民主制度中记者的作用，并对他们表示感谢。惩罚记者报道绝非司法部的政策。但阿桑奇不是记者。”

图片版权 Getty Images Image caption 切尔西·曼宁当初泄露了美国国务院和美军的文件，她被在佛吉尼亚州的联邦大陪审团传讯，但是她拒绝作证，因此被指犯藐视法庭罪面临无限期监禁。

对阿桑奇新的指控包括最初的阴谋黑客攻击美国政府电脑的指控。美国3月在阿桑奇伦敦被捕前宣布了上述指控。如果被定罪，每项指控都可能让他面临多达10年的监禁。之前的一个指控也可能让他面临5年监禁。

曾是美军情报分析员的曼宁当初泄露美国国务院和美军文件，她被在佛吉尼亚州的联邦大陪审团传讯，但是她拒绝作证。曼宁因藐视法庭罪面临无限期监禁。

记者还是间谍？

乔治·华盛顿大学的法律教授特尔利（Jonathan Turley）为BBC撰文说，特朗普政府力排众议，在阿桑奇问题上制造了美国300年历史上最重要的一个新闻自由案例。阿桑奇在维基解密上公布美国机密文件属于新闻行为，和1971年五角大楼文件被公开的著名案例相同。

阿桑奇的支持者认为，没有他的解密，公众就不可能了解在阿富汗和伊拉克发生的所谓美国战争罪行。如果阿桑奇因此受到惩罚，美国的许多新闻行为就会被入罪。

特尔利教授说，起诉阿桑奇的依据是美国有争议的1917年间谍法。该法在第一次世界大战后通过，被用来对付反战活动人士和政治异见者。长期以来该法因为将收取和公布保密信息者入罪，因此被批评者认为违宪。

在特尔利教授看来，一向被认为是新闻自由灯塔的美国现在努力将一个收到和公开秘密信息的人定罪，而美国政府经常将大量信息列为机密，因此会让每个记者都会面临受监视和起诉的风险。

图片版权 AFP Image caption 将一个收到和公开秘密信息的人定罪会让美国记者临受监视和起诉的风险。分析认为，这个危险的先例并非由特朗普开启，以前奥巴马也用间谍法监视主流媒体记者。

当然这个危险的先例并非由特朗普开启。特尔利教授说，奥巴马政府也曾经利用这个间谍法监视主流媒体记者，包括一名口碑甚好的福克斯频道的新闻记者。不过报道说，奥巴马政府曾经放弃根据间谍法起诉阿桑奇的选项，因为意识到那样做会对新闻自由构成威胁。

美国声誉受损

阿桑奇因为在维基解密上发布了数十万份政治敏感的机密文件而杨名。外泄文件中，包括逾25万份美国外交电报。

2010年瑞典检方指控阿桑奇曾涉嫌强奸，向英国提出引渡要求。阿桑奇在英国被捕后，英国最高法院裁定把他引渡到瑞典。阿桑奇否认瑞典的涉嫌强奸指控，认为指控背后有政治动机。

2012年6月阿桑奇担心被要求从英国引渡他的瑞典政府把他交给美国，因此在保释期间进入厄瓜多尔驻伦敦大使馆申请庇护。截至今年4月11日他被英国逮捕前，他已经在厄瓜多尔使馆内生活了将近7年。

阿桑奇在2006年创建的维基解密网站在2010年公布了大量美国政府关于阿富汗和伊拉克战争的机密文件，引起巨大轰动和争议，令美国国际声誉受损。