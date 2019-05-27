男子去世7年后 陌生女子竟生下他的亲生女儿

图片版权 Liat Malka Image caption 希拉和母亲莉亚特

以色列女子莉亚特·莫卡（Liat Malka）渴望成家生子，却一直没碰上意中人。一个偶然的机缘，她加入了一个极不寻常的计划，帮助一位陌生男士完成了他的临终遗愿。

2013年，住在以色利南方的幼儿园老师莉亚特·莫卡已经35岁，她非常想要生一个自己的孩子。

她回忆说，“随着年岁的增长，我担心可能会错过当母亲的机会。所以，我决定去做一些生育能力的检测。”

检测结果显示，莉亚特体内的卵子数量不多了。医生对她说，如果她还在等待一个意中人来生孩子，恐怕将来成为母亲的机会很小。

“所以，我当时就决定立即采取措施，使自己怀孕。”莉亚特当机立断。

她回到家马上就开始上网寻找各种可能的选择。她说，“我希望自己的孩子能知道谁是他们的父亲。如果通过精子库受孕的话，这就不太可能。”

莉亚特偶然在视频网站YouTube上看到2009年的一则电视新闻：一对叫弗拉德（Vlad）和朱丽娅•波兹尼亚斯基（Julia Pozniansky）的夫妇解释他们正在寻求法律许可，能够使用他们前一年去世的儿子留下的精子，完成儿子希望有自己孩子的遗愿。他们说，已经找到一位愿意为此合作的女性。

这个新闻启发了莉亚特：“通过这样的方法，孩子能够知道父亲是谁，能够知道一些有关历史，并有祖父母和家庭。”

她决定联系这对夫妇的律师了解更多情况。出乎意料的是，她得知这个采访后4年过去了，弗拉德和朱丽娅并没有成为爷爷奶奶，他们曾经选择的那个女性已经退出。

莉亚特与这对夫妇见面了，他们给她看了很多他们不幸去世的儿子巴鲁克（Baruch）的生前照片。

图片版权 Julia Pozniansky Image caption 巴鲁克·波兹尼亚斯基生前照片。

儿子去世多年了，母亲朱丽娅仍然为儿子的成就感到骄傲。莉亚特得知，巴鲁克23岁在以色列著名的海法理工大学学习时，一天他发现嘴里有个口疮一直流血，之后被诊断是癌症。

在进行化疗之前，他将自己的一些精子冷冻，存入精子库。治疗非常艰难，在失去说话功能前，他留下遗愿。朱丽娅说，“他说，他死后希望我们能够找到一位女性，用他的精子生下他的孩子。”

2008年11月7日，25岁的巴鲁克去世了。朱丽娅马上就开始为实现儿子的遗愿而努力。

巴鲁克去世前就通过自己的律师伊利特•罗森布朗姆（ Irit Rosenblum ）立下生物学意义上的遗嘱。寻求死后生育遗嘱不仅在以色列而且在全世界也尚无前例，巴鲁克是第一个立下如此遗嘱的人，他的遗嘱和未来使用他遗留的精子在法律上合法。

朱丽娅面临的任务并不容易，不仅要找到愿意成为这个孩子的母亲，而且需要得到以色列法庭许可去精子库取用巴鲁克的精子。

在律师的帮助下，弗拉德和朱丽娅找到了一个俄罗斯血统的以色列女子，她表示愿意合作。但当这对夫妇经过一番波折最终得到法律许可使用巴鲁克的精子时，这名女子却已经找到意中人成家，撤出了。

雪上加霜的是，虽然又找到一位女性愿意合作，但在进行了7次人工授精手术后，这位女性仍未能怀孕，而巴鲁克的库存精子也所剩无几。

朱丽娅几乎陷入绝望，“ 我已经失去活下去的意愿了。我希望能看到儿子生命的延续，也许能生一个男孩，他看上去就像巴鲁克一样。”

图片版权 Julia Pozniansky Image caption 波兹尼亚斯基一家度假照片——朱莉亚，弗拉德和巴鲁克。

想要孩子的愿望如此强烈，虽然已经55岁，朱丽娅通过捐赠的精子，成功怀孕，再次生下一个儿子。

朱丽娅清楚地记得2013年他们与莉亚特首次见面的情景：

“ 她是一个漂亮的女子，一头黑发，穿一件红大衣。第一眼我就喜欢上她。我知道她是一个好姑娘。”

朱丽娅给莉亚特看巴鲁克的生前照片，莉亚特说，她感觉与巴鲁克有一种说不清的缘分。

“仅仅看这些照片，我就感到激动，他和善的眼神，明快的笑容，簇拥他的朋友们，而且非常英俊。” 莉亚特说。

“我能看出他与父母的关系非常亲密，每张照片他们都拉着手，互相拥抱着。我可以从他的眼神里看到爱和幸福。”

一边看照片，朱丽娅一边向莉亚特讲述巴鲁克的生活，他如何热爱生活，如何聪明，如何喜欢交友，如何喜欢烹饪。

莉亚特当时就感到自己很喜欢巴鲁克，喜欢这个5年前就已经去世的小伙子，愿意让他成为自己孩子的父亲。

莉亚特、朱丽娅和弗拉德签署了一份合约，只有莉亚特可以拥有巴鲁克的精子，弗拉德和朱丽娅今后可以合法探望将来的孩子。

朱丽娅说：“我们需要保护我们对这个孩子的权力，这不仅是完成巴鲁克的遗愿，这个孩子也是我们疼爱的孙子。”

他们之间没有金钱交易，这对弗拉德和朱丽娅来说非常重要，这是因为他们不希望有人因为钱来做这件事。

莉亚特开始了IVF体外授精程序。但第一次失败了。莉亚特仍然满怀希望，第二次，终于成功了，受孕卵小心地植入莉亚特的子宫内。她焦急地等待了一周，终于等来医院的好消息，她怀孕了！

她把好消息先告诉自己姐姐，然后是朱莉亚。之后，她才逐渐意识到这件事意义重大。

“我一直没有料到这件事会发生，当它真的发生了，我感觉难以相信。我跟弗拉德和朱莉亚不过见过两三次面。”

莉亚特又开始担心自己的家庭与巴鲁克的家庭是否能和得来——虽然他们都是以色列人，但她的父母来自摩洛哥，巴鲁克的父母则来自俄罗斯，两个家庭的文化传统相差很多。

这件事从头到尾莉亚特一直瞒着自己的母亲。她说，“我不想听其他人在这件事上的看法，特别是我母亲，所以我一直保密。不过当我怀孕后告诉她时，她为我感到高兴，因为至少我将有自己的孩子了.”

莉亚特在整个孕期都忐忑不安，经常在梦中梦到这个孩子。而朱莉亚也同样不踏实。她希望与莉亚特建立比较亲密的关系，可是又不得不保持一定距离，尊重莉亚特的隐私。

终于到了生产的日子，莉亚特既没有告诉朱莉亚，也没有告诉自己的母亲。“但我母亲似乎有预感，那天晚上她来到医院，还有我两个姐妹，我在美国的姐姐通过Skype 也在现场。那真是让人难忘的时刻！”莉亚特说。

图片版权 Liat Malka Image caption 小希拉（Shira） 诞生的时刻。

2015年12月1日，这个叫希拉（Shira） 的小女孩在她父亲去世7年之后诞生了。

“她就跟我在梦中看到的样子一模一样，她真是难以想象的漂亮！”现在回想当时的情况莉亚特仍然很激动。

莉亚特打电话告诉了弗拉德和朱莉亚他们的孙女诞生的消息。

“在我的儿子不幸故去之后，我再次感到心脏的跳动了。”朱莉亚说。

图片版权 Liat Malka Image caption 小希拉已经3岁了。

现在，巴鲁克的照片就摆在莉亚特和小希拉的公寓里，母女俩经常一起看巴鲁克的那些照片，那个男人从照片里向他们微笑着。莉亚特指着巴鲁克的蓝眼睛说，就跟希拉的眼睛一模一样。

“一天她跟我说，‘也许他有一天会来敲门，来看望我们呢。’我告诉她，他不会来的。”莉亚特说。

希拉现在已经3岁了。莉亚特说，她有时还是担心希拉没有父亲这件事。但同时她又宽慰自己，“现在有多种家庭形式，我们家只是其中一种。希拉知道自己没有父亲，但她生活中充满了爱，她是个开心的女孩。”

图片版权 Julia Pozniansky Image caption 朱莉亚与孙女希拉。

而朱莉亚，她终于实现了自己儿子的遗愿，她说她相信如果巴鲁克地下有知，一定会非常喜欢小希拉的。

朱莉亚提到希拉充满欣喜之情：“她又聪明，又漂亮，每天都很开心。她真是一个梦想中的女孩。非常完美！”