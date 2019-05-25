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据美国媒体报道，丑闻缠身的好莱坞著名制片人哈维·韦恩斯坦以及他的前电影公司董事会成员就韦恩斯坦被控性害等不当行为一事，与指控他的多名女性达成初步和解协议。

律师表示，这份民事诉讼和解协议以及对案件受害人的赔偿大约值4400万美元（3470万英镑）。

韦恩斯坦被指对超过75名女性有过性骚扰或者不当对待，但韦恩斯坦一直否认。

另一方面，他将于6月在纽约就两名女性提出的刑事指控出庭受审，罪名当中包括强奸。

美联社报道指，电影公司的另一名创始人、哈维的兄弟鲍勃·韦恩斯坦（Bob Weinstein）的律师亚当·哈里斯（Adam Harris）向法官表示，他们与民事案件的案件受害人达成“原则上的经济协议”。

他还表示：“我个人是非常乐观。”

之后，韦恩斯坦的团队向《华尔街日报》表示，和解协议的金额将会达到大约4400万美元。

演星阿什莉·贾德（Ashley Judd，艾殊莉·茱迪）是最早站出来指控韦恩斯坦的女性之一，她在这一消息传出后在推特（Twitter）上发文表示，她控告韦恩斯坦的案件是另外一宗独立的法律案件，目前诉讼仍然继续，而她要将他告上法庭。

你的器材不支持播放多媒体材料 阿什莉·贾德：我不怕韦恩斯坦

哈维·韦恩斯坦其人

67岁的哈维·韦恩斯坦是好莱坞最著名的制片人之一，他监制过一系列得奖电影，包括《莎翁情史》（Shakespeare in Love，《写我深情》）、《国王的演讲》（The King's Speech，《皇上无话儿》）以及《艺术家》（The Artist，《星光梦里人》）。

自1999年至今，他监制过的电影总共赢得过81座奥斯卡小金人。他在1970年代创办了米拉麦克斯（Miramax）电影公司，该公司一开始主要是制作艺术片。

2005年，他与米拉麦克斯分道扬镳，与弟弟鲍勃共同创办韦恩斯坦影业（Weinstein Co）。

2017年，新闻网站Quartz报道，韦恩斯坦在好莱坞已经权倾一时，以至于在奥斯卡的获奖致辞当中，人们感谢他的次数与感谢上帝不相上下。

图片版权 Getty Images Image caption 多名女星曾站出来指控韦恩斯坦的性骚扰行为。

丑闻曝光始末

2017年10月，《纽约时报》刊发报道，披露数十年来针对哈维·韦恩斯坦性骚扰的指控细节。

除阿什莉·贾德之外，演员露丝·麦戈万（Rose McGowan）也是最早站出来指控的女性之一。

这些指控当中，包括指控韦恩斯坦强迫多名女性为他按摩，以及看他裸体。他还被指曾答应帮助一些女性的事业发展，以此换取性服务。

这名电影制片人发表过一份道歉声明，承认自己曾经给他人“造成很多痛苦”，但是他否认自己曾在近三十年当中骚扰多名女性雇员。

对韦恩斯坦的公开指控引发了一场被称为“#MeToo（我也是）”的运动，数以百计的女性出来指控一些高知名度的男性性骚扰和性侵害，他们所属领域包括商界、政界和娱乐界。

随着指控越来越多，韦恩斯坦影业不得不解雇哈维，并申请破产。

和解协议细节

4400万美元的赔偿将会被多名指控者以及律师瓜分，这当中包括受害人的律师以及一些辩护人的律师。

据美国媒体报道，案件多名原告和她们的律师，还有韦恩斯坦影业的前雇员和债权人，将会瓜分其中的3000万美元。余下的1400万美元将属于韦恩斯坦法律团队的费用，包括一些在案件中被列为辩护人的电影公司前董事会成员。

和解协议涉及的女性事主名单未有公开。

《华尔街日报》指，这份协议的目的，是要达成一项对全世界所有针对韦恩斯坦的民事起诉有效的和解方案。目前韦恩斯坦在美国、英国及加拿大均有被起诉。

《综艺》（Variety）杂志报道，其中一些涉事的原告对于和解协议的金额犹豫不决，这有可能给协议带来不确定因素。

预计调解工作将会在下周继续进行。至目前为止，据报在不同利益方之间已经进行了超过11场调解会议，合共用时超过133小时。5月15日，法庭文件形容调解过程是“高度对立”。

这项协议是针对一宗民事事务，因为对于这名电影大亨受到的其他刑事指控审讯没有影响。

韦恩斯坦将要在6月3日出庭，就两名女性的五项性侵指控接受审讯。他已经否认控罪，也否认了所有非自愿发生性行为的指控。

一经定罪，韦恩斯坦可能会在监狱中度过余生。