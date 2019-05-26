特朗普访问日本：朝鲜阴影下的军事合作和贸易施压

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军事合作，贸易逆差和朝鲜问题是美国总统四天访日主要议题。

特朗普周六(25)抵达日本，展开4天访日行程。特朗普将于周一与新天皇德仁会面，是日本进入“令和时代”后首位到访的外国元首。

特朗普抵日后，在美国驻日大使馆发表谈话，称此时是美日两国“前所未有，关系最紧密的时刻。”然而，特朗普在行前也表示将与日本首相安倍晋三商讨美日两国贸易“失衡”的情况。因此，即使美国与日本在外交军事上持续合作应对朝鲜的威胁，但经贸将持续施压日本。

美日关係持续紧密

《日本时报》（Japan Times) 指出，安倍该是特朗普在国际上交情最好的国家领袖。特朗普在前往日本前，亦在媒体高调宣称自己会得到日本200年来最高规格礼遇。东京亦动员了２万多名警力参与特朗普访日的安保。此次访问亦将是特朗普与安倍一个月内两度会面。特朗普六月底，将出席在大阪举行的G20二十国集团峰会。

安倍除了与夫人在机场亲自迎接特朗普之外，周日（26）两人在东京近郊千叶县，打高尔夫球联谊，这是两人第5次的高尔夫球球叙。

朝鲜阴影下的军事合作

军事方面，特朗普预计周二协同安倍巡访并登上日本最大的护卫舰“加贺号”（JS Kaga），并于神奈川县的“横须贺基地”（United States Fleet Activities Yokosuka）发表演说。该基地是美国海军“第七舰队”的据点，為美国与日本护卫队共同管理的军事要地，亦是美国国土以外唯一有能力接待美国航母的港口。日本《每日新闻》指出，特朗普此举有意向中国展示美国在太平洋地区的军事实力。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普之前与前日本天皇会面过。

此外，特朗普亦在抵达日本后，在推特上论及朝鲜问题。他表示，虽然朝鲜发射了“几枚小军武，惹恼了一些人”，但他完全不受影响，并相信金正恩会遵守两人间的承诺。特朗普也试图消除最近国际上对朝鲜导弹试验的担忧，似乎与其国家安全顾问相矛盾。美国国家安全顾问约翰·博尔顿（ John Bolton ）周六表示朝鲜最近的举动违反了联合国有关朝鲜的决议。

这已不是第一次特朗普与博尔顿在安全议题上持相反意见。在美国如何处理伊朗问题以及委内瑞拉危机等, 两人都意见相左。

去年特朗普和金正恩在新加坡会晤后，朝鲜和美国之间的和解似乎正在进行中。但最近几个月，在越南举办的第二次峰会未经达成协议后，两国关系降温。在紧张局势升级的情况下，朝鲜进行了几次武器试射。本月初，朝鲜测试了几枚“短程导弹”。朝鲜官方媒体称，金正恩亲自监督此次演习。

虽然测试没有违反朝鲜承诺不测试“远程”或核导弹的承诺。然而，它们引起日本不安。安倍上周在东京发表讲话，也称朝鲜近期发射的导弹“违反联合国安理会决议，极为令人遗憾”。

他说：“在与美国和其他国家密切合作的同时，我们正计划通过加强相关的联合国安理会决议的执行，来妥善解决这问题。”

就安倍来说，鉴于日本处于平壤的“武力直接影响圈”中，他也将要与美国讨论日本如何为未来美国与朝鲜的谈判作出贡献。朝鲜于2017年向日本方向发射了多枚导弹，导致特朗普告诉安倍，他的国家可以“必要时”拦截导弹。

美日贸易纷争=小规模贸易战？

在贸易问题上，特朗普周日会见日本商界领袖时提及美国对日本“长年贸易逆差”。他强调，日本应该加大在美国的投资，也需要面对美国出口产品到日本遇到的障碍及公平的问题。

“多年以来，日本在与美国贸易中占很大优势，但没关系，我们会让它变得更公平一点。”特朗普称。

你的器材不支持播放多媒体材料 安倍晋三提醒特朗普，朝我这边看。特朗普说，这是一双强劲的手。

有评论分析称，尽管特勒普此行两国亦会避免将贸易问题的对立“台面化”，但对特朗普来说，美国对日本的贸易谈判施压不会停止。特朗普正在计划对日产汽车增加关税，这可能会对日本经济最重要的支柱之一亦即“汽车业”造成损伤。

新数据显示，日本对美国的贸易顺差连续第二个月增长，汽车出口增长亦可观，这可能会使特朗普对日本贸易的施压加剧。