特朗普访日：美国还没准备好与中国达成协议

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美国总统特朗普成为首位会见德仁天皇的外国首脑。周一（5月27日），他在东京的皇居与刚刚继位的日本天皇见面。

今年4月30日，前天皇明仁于4月30日退位，成为上皇。德仁天皇于5月1日正式继位。这是两个世纪以来日本首次在天皇在世时进行的皇权交接。

上周日，特朗普还特地提到这场“两百年一遇的”事件，所以对于能代表美国访日感到“非常荣幸”。

周一，人群挥舞着美日两国的国旗，仪仗队列队欢迎。据路透社报道，特朗普在进入皇居前，对天皇和皇后略微欠身鞠躬。特朗普和夫人当晚参加了一个欢迎晚宴。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普成为德仁天皇继位后接待的首位国家首脑

“我们还没准备好达成协议”

访问日本前的一个月，本来已现曙光的中美贸易谈判，突然受挫。美国不仅再次提高对华部分商品的关税，还加码打击中国科技巨头华为。

周一特朗普在日本与安倍晋三的联合发布会上表示，“他们（中国）想要达成一份协议，我们还没准备好达成协议。”特朗普表示，美国对中国商品的关税“能够以非常非常大的幅度上调，而且可以非常轻松的做到。”而且，企业正在撤离中国，转移到未被加征关税的国家，包括日本。

然而，话锋一转，特朗普亦表达了对谈判的乐观情绪。他表示，在某个阶段中国和美国将达成非常好的贸易协议，我们期待这一时刻。因为，“我不相信中国可以继续支付数以千亿的关税，我不相信他们能做到。”

中国外交部发言人陆慷对此表示，一段时间以来，大家也注意到，美方包括高层人士围绕中美经贸磋商有过各种各样的说法。有时候说很快要达成协议，有时候又说可能达成协议有困难。但是，就在同样一段时期，中方的表态始终是一致的。

在谈判场外施压后，特朗普也开始应对贸易战给美国国内带来的压力。赴日前，特朗普宣布，拨款160亿美元补贴因中美贸易战遭受损失的美国农民。他表示，这笔资金来自对中国商品加征的关税，以帮助农民度过一段对他们而言非常不公的贸易阶段。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普在日本仪仗队的欢迎仪式上

夹在中美之间的日本

对于日本而言，夹在中美之间并不好受。一个是自己紧邻，一个是紧密盟友，而两国都是自己的主要贸易伙伴。

在特朗普下达对华为禁令后，有媒体报道，包括松下、东芝在内的多家日本公司也停止向华为供货。不过，松下和东芝在上周四（23日）分别否认，并称会持续向华为销售商品和提供服务。

从媒体报道，到正式否认，这些公司经历了内部口径不一的情况。这体现出，日本企业在华为禁令下表现出的犹豫和审慎。

日本央行总裁黑田东彦周一表示，全球经济前景高度不确定，因贸易摩擦、中国经济放缓等问题而面临下行风险。

不仅如此，美国与日本的贸易谈判也重新启动。特朗普已经扬言要对日本汽车公司加征高关税。法新社称，安倍晋三希望他与特朗普的交情在两国的贸易谈判中可以帮到日本。