欧洲议会选举：英国脱欧乱局导致社会更加分裂

图片版权 PA Image caption 在英国举行的欧洲议会选举中，奈杰尔·法拉奇（Nigel Farage）新成立不久的脱欧党（Brexit Party）赢得最多席位。

在英国举行的5年一次的欧洲议会选举结果表明，目前英国脱欧僵局导致民意更加分裂。

2019年5月26日在英国举行的欧洲议会选举结果揭晓，奈杰尔·法拉奇（Nigel Farage）领导的脱欧党（Brexit Party）赢得最多席位。而反对脱欧的自由民主党获得了其次多的席位。长期执政的保守党和最大在野党工党的人选均遭受挫败。

围绕欧洲议会选举，英国正在进行两场不同的战斗，可谓两条战线。

一大阵营是在2016年英国退出欧盟全民公投中支持脱欧的人，他们中的许多人对英国脱欧未果感到失望。

对立的阵营，是那些投票支持英国留在欧盟内的人们，他们中的许多人希望，英国脱欧的决定有可能会被推翻，也许还可以举行第二次公投。

前者的战斗的结果是决定性的，也是人们普遍预料到的。后者相当混乱，但从现在到英国将于10月31日离开欧盟期间，可能会对有关英国脱欧的争论产生同样重要的影响。

脱欧派力挺脱欧党

很多脱欧派选民此前曾支持过法拉奇领导下的英国独立党。后来，他们在2017年英国大选中支持执政的保守党。

在刚结束的欧洲议会选举中，他们又大批转向法拉奇新成立的政党：英国脱欧党虽然刚成立6周，却取得了32%的得票率，对其支持率比2014年上次欧洲选举中的英国独立党高出5个百分点。

英国脱欧党这次在2016年公投中投票支持脱欧最多的地区的表现，远远好于之前投票支持留欧最多的地方。

因此，该党在伦敦 (仅18%)和苏格兰 (15%)的得票要低得多，这里多数人投票支持英国留欧。而相比之下，该党在英格兰其他地区 (36%)和威尔士 (32%)得票较多，这也是2016年脱欧派成功的基础地区。

执政的保守党遭当头一棒

由于这一巨大变化，保守党的得票率下降到只有9%。

从传统上，英国执政党政府在欧洲议会选举中的表现往往不佳，因为选民借此机会对政府的表现表达失望之情，但也不至于让反对党进入政府。

然而，这次保守党遭受的是当头一棒，结果不仅是此前在欧洲议会选举中最糟糕的，也是保守党在全英国选举中有史以来最差的表现。

这一结果似乎证实了民意调查的信息，即保守党已经失去了许多脱欧派选民的信心。

有分析人士认为，政客们已经开始对此做出反应，这据称促成了首相特蕾莎·梅5月25日宣布辞职程序。而许多想接替她的候选人认为，10月31日应该是英国退出欧盟的一个坚定而最后的最后期限。

欧洲选举结果将只是确保这场辩论继续下去。

自民党赢得留欧派选民支持

这次选举中的另一场大战是争取那些希望留在欧盟的英国选民支持。

在这场斗争中，英国自民党赢得了这场战斗，获得20%的选票，这是该党有史以来在欧洲议会选举中表现最好的一次，而最大的在野党工党只获得了14%的选票。

凯布尔领导的自民党不仅击败了工党，在2016年公投中支持留欧的地区，包括最引人注目的是在伦敦, 成功拔得头筹。

自民党也并不是唯一赞成举行第二次全民公投的政党。

图片版权 EPA Image caption 凯布尔领导的自民党不仅击败了工党，在2016年公投中支持留欧的地区，包括最引人注目的是在伦敦, 成功拔得头筹。但凯布尔爵士2019年7月份即将退居政坛二线。

绿党和苏格兰民族党都获得有史以来在欧洲议会选举中最好的表现，但他们的主要支持者也是来自留欧选民占绝对多数的地区。

工党的挫败和意见的分裂

对试图争取留欧派和脱欧派支持的工党来说，这次选举的结果是两派人士对该党的支持均大幅减少。

实际上，欧洲议会的选举结果证实选民们意见分裂。一些分析人士认为，英国选民在选择无协议脱欧和第二次公投之间，呈现两极分化。

分析认为，约35%的选民支持无协议脱欧的政党 ——英国退欧党和英国独立党。同样，大约35%的人支持要求举行第二次公投的3个政党中的一个——自民党、绿党和英国变革党。

欧洲议会选举结果显示，英国选民非但没有给出未来民意的明确结论，反而凸显了英国脱欧进程可能很难找到让绝大多数选民满意的结果。而保守党和工党的糟糕表现将不可避免地引发人们对国家两党制未来的质疑。