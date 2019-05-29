中美贸易战：稀土频曝光与美国的未雨绸缪

图片版权 Reuters Image caption 可知稀土元素不易形成大规模矿区，必须大量挖掘后再过滤

随着美中贸易战出现升级趋势，有关中国方面可能考虑使用稀土这一战略“杀手锏”的消息不断出现在各路媒体，开始引发各方揣测。与此同时，美国方面也开始出现为中方一旦打稀土牌而未雨绸缪的声音。

近日，先是中国官媒高调报道习近平视察江西稀土基地的消息，继而有官媒《人民日报》旗下小报《环球时报》总编胡锡进在推特上表示：据他所知，“中国在认真考虑限制稀土出口”。中国可能准备对美展开稀土禁运的揣测与分析开始出现在路透社、《金融时报》和美国知名财经媒CNBC等英美媒体平台。还有更多媒体开始分析为何稀土可能成为中美贸易战中的秘密武器。

中国的战略重器

稀土金属广泛运用于从智能手机、电动汽车、激光仪器，到军用发动机和卫星等高科技行业，对世界主要科技大国战略意义重大。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @HuXijin_GT Based on what I know, China is seriously considering restricting rare earth exports to the US. China may also take other countermeasures in the future. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 2019年5月28日

据美国美林银行的市场报告显示，中国虽然只拥有世界36%的稀土储量，却生产和出口全球90%的稀土金属，在这方面占据独一无二的地位。

稀土金属，或称稀土元素，是指钪、钇和镧系共17种化学元素的合称。可知稀土元素不易形成大规模矿区，必须大量挖掘后再过滤，往往损失大量土方并造成巨大飞尘污染，故而在在世界多数国家都出产有限。

美国依赖中国稀土

2018年，美国国防部在回答特朗普一份总统令时，呈交一份报告警告说：美国国防系统对中国稀土依赖程度巨大。

图片版权 Reuters Image caption 稀土是美国用以保障国家安全众多武器系统的必需元素

报告提到：“稀土是美国用以保障国家安全众多武器系统的必需元素，包括激光（镭射）、雷达、声纳、夜视系统、飞弹制导、喷气发动机，以及装甲战车用合金等等。”

报告还例举2010年中日钓鱼岛主权纠纷时，中国曾一度“禁运稀土”迫使日本就范的事件，并称中国完全有可能会再度使用稀土为战略武器。中国官方则一直未正式承认曾对日本实施过稀土禁运。

除国防用途之外，美国众多高科技企业，从电动汽车、智能手机、光纤电缆，到芯片和超导材料也均需要稀土。

美国已未雨绸缪？

在国际媒体分析与揣测中国是否会再度动用稀土为战略武器同时，也有不少专家开始研究美方是否已有所准备。

据美国印第安那州圣母大学（University of Notre Dame）原美国国防部军需专家霍兹（Eugene Gholz）表示，其实包括美国在内的一些西方国家早在2010年中国对日本使用稀土武器一刻起就已开始战略囤积稀土元素和使用稀土元素的零配件。

图片版权 Reuters Image caption 美国加州芒廷帕斯（Mountain Pass）稀土矿开采的稀土样本。

不过，也有专家指出，即使上述消息属实，囤积并非长久之计。如果中国立即对美国实施稀土禁运，如果没有可替代的生产基地，美国依然不可能摆脱对中国稀土的依赖。

据悉，目前美国境内只有加州的芒廷帕斯（Mountain Pass）稀土矿开挖稀土，但是出于环保成本考量，年产五万吨稀土运往中国加工处理。

为进一步减少对中国稀土的依赖，日前，澳洲林纳斯集团（Lynas Corp Ltd）已与美国德州蓝线集团（Blue Line Corp）签署加工成产稀土的备忘录。

另外，美国参院已经通过法案，对境内稀土生产给与经济鼓励和支持。美国多家废物回收企业也在积极开发新技术，试图更高效地从废旧产品中回收稀土金属。

除中国之外，美国、印度、南非、加拿大、澳大利亚、巴西、马来西亚等很多国家也拥有可开采稀土资源。