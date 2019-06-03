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台湾立法通过同性婚姻，成为亚洲第一。数百名台湾同性恋者在新法施行的首日登记结婚，成为这一历史性时刻的标志。这个岛屿发生了重大变化，很多台湾人近年来开始支持同性恋。在世界许多其他地方，对同性关系的看法也有转变，而且往往转向更加宽容。

例如，2007年，1/5的韩国民众表示应该接受同性恋，到了2013年，这个数字翻了一倍。在其他地方，包括阿根廷，智利，美国，澳大利亚，印度和许多西欧地区，公众对同性恋的态度似乎也更加支持。

但这些变化并不意味着完全平等。譬如，台湾政府尚未给予同性伴侣完全领养权，后者尚无法领养非亲生子女。

此外，其他一些国家正引入更严格的反同法律。同性关系在大约69个国家仍然是非法的。5月24日，肯尼亚（Kenya）高等法院维护了一项禁止同性性行为的法律。

严格反同的国家

在一些国家对同性恋关系的反对根深蒂固，而反同的声势还可能持续增长。

例如，在加纳，对同性恋者的态度变得更加严厉，同性性行为可以被定罪入狱。2013年的民意调查显示，96％的加纳人认为社会不应接受同性恋。世界各地政府对同性恋惩罚与否，能让我们一窥当地人民或至少是其领导人的观点。

例如，汶莱（Brunei，也译作文莱）最近通过将男性同性性行为处以“石刑”的法律，尽管之后该政府宣示暂缓执行。

另一个问题是，某些国家在法律和态度上似乎变得更加宽容，但LGBT社群面对的现实可能有很大不同。例如，尽管巴西最高法院最近投票赞成将“同性恋”和“跨性别”恐惧症定为非法，但这是为了应对许多巴西LGBT人群被杀害而制定的法律。

图片版权 Getty Images Image caption 数百名台湾同性恋者通过登记结婚。

经济、民主和宗教

那么，为什么世界各地对同性恋者的态度差异如此之大？ 研究表明，原因往往与三个因素有关：经济发展，民主和宗教。

一种理论认为，一个国家的经济塑造了其人民对同性恋的态度，包括对LGBT权利的看法。

一般的情况下，较贫穷的国家往往较不支持LGBT权益，部分原因是文化价值倾向于更关注基本生存权。因为当人们关心干净的水，食物，住所和安全等事物时，他们可能会更加依赖他人。而这种依赖时常会促进强烈的群体忠诚度，增加对社会规范的支持，包含传统异性恋家庭结构。

相对的，生活在富裕国家的人们往往拥有更多的安全网络。因此，他们更有可能自由地做出适合自己之决定，并相信自我表达。

虽然并非富裕国家的每个人都能容忍同性恋，但我们所掌握的许多数据显示富裕国家更倾向于支持同性恋。

民主也被认为发挥了作用。

在民主国家，平等，公平和抗议权等原则通常是造就政府和人民行动的一部分。因此，譬如同性恋者这样“不同的人”更可能获得认同。但人们需要时间来适应民主。与有长远民主传统的国家相比，斯洛文尼亚和俄罗斯等前共产主义国家，近来似乎放慢了宽容政策的脚步。

另一个因素是宗教。

西欧的宗教信仰程度相对较低，也一直处于同性婚姻合法化之领头羊。丹麦、比利时、挪威、西班牙和瑞典是最早实现同性婚姻合法化的国家。

图片版权 Getty Images Image caption 首尔宗教团体反同婚示威

在一些中东和非洲国家，信仰伊斯兰教或“保守新教”宗教，这些国家对同性恋有最不宽容的态度。非洲和亚洲几乎一半的国家，同性性行为是非法的。其中60％至98％的人认为“宗教永远是重要的”——这远远高于欧洲，在欧洲所有国家同性性行为都合法。

虽然更富裕、更民主以及更弱宗教信仰的国家对同性恋往往更加宽容，但仍有许多例外。譬如，中国的宗教信仰水平低，但民意调查显示，与他们的邻居台湾相比，中国人对同性恋权利的支持要少得多。

态度转变

各国在经济发展、民主和宗教方面总存在不同。那么，为什么过去20年来对同性恋的态度和政策变化如此之大？

一个观点是世代——随着年龄较大的一代人过世，年轻一代对同性恋多是持自由态度。另一个说法是其实不同世代都可能改变对同性恋的观点，一些研究得出了这样的结论。

另外，在美国和许多其他国家，流行文化和媒体似乎对此有所帮助。譬如，从1990年代开始，西方一些非常受欢迎的同性恋电视角色，如《威尔和格雷斯》（Will and Grace）中的威尔，以及艾伦·德杰尼勒斯（Ellen DeGeneres ）这样的电视人物开始出现。流行文化使得那些不一定在生活中认识同性恋者的人，有可能经由观看电视认识了一个同性恋者。

现实生活中的接触也很重要，因为人很难讨厌自己的同性恋家人或朋友。

1993年，有22％的美国人表示他们有亲密的朋友或家庭成员是同性恋者，至2013年，数据增加至65％。因此，鼓励人们自我揭露性倾向或性别认同的出柜运动十分成功。

尽管如此，不能假设所有国家迟早会引入支持同性恋的法律。有些人认为同性恋是来自西方的“进口物”，觉得美国和欧洲正在利用经济力量，将自己的意识形态强加给他们。例如，2009年乌干达考虑研拟一项法案，该法案可能会在某些情况下判同性性行为死刑。许多国家威胁要削减资金协助乌干达作为回应，世界银行推迟了9000万美元的贷款。

图片版权 Getty Images Image caption 印度去年将同性性行为除罪化。

此外，土耳其一直在挣扎于在“支持保守的伊斯兰观点”和“维持欧盟支持的政策”中行走。还有一种观点认为，汶莱最初决定对同性性行为处以死刑可能是为了吸引穆斯林旅客和投资者。在其他地方，政治候选人可能会支持对同性恋更严厉的法律，以此作为宣传和获得公众支持。

总之，许多国家对同性恋的态度和政策显然正在发生变化，更为宽容。但是，其他国家是否将追随这些脚步，尚难定论。

艾美·亚当斯克（Amy Adamczyk）是纽约城市大学（CUNY）社会学教授。