英国脱欧： 欧盟三足鼎立失衡 德法争夺交手

图片版权 EPA Image caption 在英国准备脱欧、欧盟三足鼎立平衡打破后，德国和法国就未来5年欧盟最高职位的人选进行争夺。

在英国准备脱欧、欧盟三足鼎立平衡打破后，德国和法国就未来5年欧盟最高职位的人选进行争夺。

德国总理默克尔提名中右翼候选人曼弗雷德·韦伯成为下一任欧盟委员会主席。但法国总统马克龙在谈论此事时根本不提韦伯是这一有影响力职位的竞争者。

5年一度的欧洲议会选举揭晓，中间派集团失去多数，自由派、绿党、疑欧派及极右翼人士都有斩获。面对形势突变，欧盟各国28位领导人在没有助手或手机的情况下举行闭门会议。

在英国准备退出和欧盟其它各国执政党普遍在欧洲选举中遭受挫败之际，在欧盟内部，对未来领导人选和战略方向的共同决策更加艰难。

英国脱欧是一支疫苗？

欧洲议会选举结束后，欧盟举行峰会，给各国领导人提供了一个讨论新政治格局的机会, 以及谁可能接任布鲁塞尔高层职位。

但决定欧盟走向的议会选举结果使得各国就未来领导人选达成共识的困难更加。

欧洲理事会主席图斯克否认英国脱欧给欧盟带来了严重冲击。

他说，英国脱欧是欧盟各国大多数选民支持亲欧盟政党背后的一个因素。

他表示，当欧洲人看到英国脱欧实际上意味着什么现实时，他们得出了结论。英国脱欧成了一支预防针，是防治反欧盟的宣传和假新闻的疫苗。

即将离任的英国首相特蕾莎·梅也参加了峰会，但图斯克表示，这次峰会不讨论英国脱欧问题。

大选后欧洲局面

欧盟委员会是执行欧盟规定和起草欧盟法律的机构，其主席目前是即将卸任的卢森堡人让-克洛德·容克担任。

2014年，在中间偏右的欧洲人民党获得选举胜利的形势下，容克作为欧洲人民党候选人，成为欧盟委员会主席。

但这一次，欧洲人民党推出的人选、德国人韦伯面临着更加严峻的挑战。虽然该党仍是欧洲议会中最大集团，但其占据的席位从217个席位减少到180个席位。

多位领导人换届选举

欧盟峰会会议结束后，默克尔明确表示，她支持韦伯，但她说，其他人支持他们的候选人,，这是显而易见的。

而当天早些时候，马克龙曾表示不想谈论具体候选人名字，但他也提到了3个名字，其中都没有韦伯。

他后来拒绝透露他最喜欢的候选人的姓名，只是表示希望他们是最有魅力、最有创意、最称职的候选人。

目前，还有一些人正在竞选欧盟委员会主席位置，其中包括负责欧盟的英国脱欧首席谈判代表、法国人米歇尔·巴尼耶；丹麦自由派玛格丽特-维斯特格和荷兰中左翼候选人弗兰斯·蒂默曼斯。

今年晚些时候，欧盟最高职位上还将换下的几位欧盟高级官员是: 欧洲理事会主席、波兰人唐纳德·图斯克，欧洲央行行长、意大利人马里奥·德拉吉，和欧盟外交事务高级代表意大利人费德里卡·莫盖里尼。

图片版权 AFP Image caption 欧盟委员会是执行欧盟规定和起草欧盟法律的机构，其主席目前是即将卸任的卢森堡人让-克洛德·容克担任。

经过长时间的谈判后，这批欧盟新的高官将于11月1日就职，而欧洲理事会新任主席要到12月1日开始任职。

BBC记者分析

BBC驻布鲁塞尔的记者亚当·弗莱明分析说，欧盟一直致力于在考虑其最高职务官员时，平衡性别、政治党派和地理等因素。

28个成员国的领导人将不得不谈判相互妥协确定候选人，而欧洲议会的议员将审批通过，有关人选才能出任。

欧洲议会已经降低了其对即将选举的欧盟委员会主席的要求，只是发表声明要求，获胜者只需达到以下条件：在选举前他的计划和个性早已众所周知，他或她早已因参与全欧洲的运动而闻名。

这可能为以前不能从严格意义上说是候选人的候选者打开大门，比如玛格丽特·维斯特格，甚至可能是米歇尔·巴尼耶。

而此前的竞争者曼弗雷德·韦伯承认，他的政治势力在选举中失去了一些席位，这就削弱了他的竞争力。

还有迹象表明，欧洲议会将把精力集中在确定欧盟的未来方向上，而非挑选其未来领导人。