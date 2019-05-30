华为反击：华为控告美国的法律依据和赢面

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屡遭美国打压的华为在今年3月6日向美国联邦法院提起诉讼，要求法院宣布针对华为的禁令违宪。本周，华为已向美国法院提交了此案的简易判决动议，希望法庭尽快做出判决，判定美国国防授权法案（NDAA）中针对华为的限制措施违宪，同时禁止实施该限制措施。

华为首席法务官宋柳平表示，诉讼主要针对去年美国国会通过的2019财年国防授权法案（NDAA），该法案假定华为有罪，没有给华为任何辩护和提供驳斥证据的机会。而是直接“用立法代替审判”，这是美国宪法所明确禁止的。

华为诉讼的依据是什么？

乔治华盛顿大学美国宪法教授乔纳森·特利（Jonathan Turley）此前向BBC中文表示，华为的指控有合理的法理依据，不是一个激进的指控。

因为美国宪法规定，国会不能制定剥夺公权的法案，即不得由立法机构以立法的形式，给一个公民或者一部分公民定罪及处以惩罚。

此外，代理该案件的华为首席律师格兰·奈格（Glen Nager）表示，诉讼还基于宪法的正当法律程序条款，该条款要求在剥夺任何人生命、自由和财产前，应该行使正当法律程序。

最后，还根据宪法的授权条款，根据该条款，在三权分立的美国，国会只有制定规则的权力，没有针对个人执行这些规则的权力，只有行政或司法机构才有权力针对个人执行这些规则。而上述法案，直接认定华为与中国政府有关联，而不是向对待其他中国公司一样，让行政机构和法院作出判断。

奈格认为，此次诉讼是基于上述三点，因此对其合宪性发起的挑战纯属法律问题，没有事实争议，有必要提交简易判决动议，加快进度。

根据诉讼进程表，该案将于9月19日就动议举行听证会。

图片版权 Reuters Image caption 美国总统特朗普13日在纽约州的德拉姆堡军事基地签署《2019年度国防授权法案》

值得注意的是，奈格提到，在签署2019年国防授权法案时，美国总统特朗普曾提出反对意见，称其中条款会引发有关三权分立的重大担忧，而且反映出国会越权。

虽然如此，但特利律师认为，华为如果起诉，很可能也以败诉收场。美国方面可能抗辩称，这并非在惩罚华为，而是认为华为的产品存有弱点，会被中国政府利用作为损害美国国家安全的工具。华为将较难向法庭证明，自己的产品不存在这样的隐忧。

“最终，法官可能会认为华为的指控是可信的，但不具足够的说服力。”

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公关活动？

在3月华为在美国提起诉讼时，有舆论认为华为此举是一场公关活动。

对此，宋柳平反驳称，利用美国国防授权法案针对华为的限制措施会给华为带来真实损害，而且也剥夺了美国运营商客户和消费者选择先进技术的自由。

宋柳平称：“美国政府突然宣布将华为纳入实体清单，这一行为损害了全球170个国家使用华为产品和服务的客户以及全球30亿用户基本通信的权利，者其中还包括欠发达国家面临‘数字鸿沟’的贫困人民。此外，实体清单还直接损害了1200余家与华为有业务往来的美国企业，影响了数以万计的美国就业岗位。”

图片版权 AFP Image caption 中国制造的廉价智能手机在非洲十分受欢迎。华为的手机销量在非洲排第四。

在分析人士看来，美国此举是希望在5G时代的竞争中创造有利环境，让美国企业受益于巨大的而5G市场。

复旦大学国际关系与公共事务学院学者马萧萧分析，无线通讯产业具有显著的乘数效应，每投入1美元可以带动3.2美元GDP，每增加一个直接工作岗位，可以带动7.7个相关工作岗位。因此，可以说谁主导了5G技术，谁就可以获得巨大的技术和经济利益，而丧失主导地位的国家、以及技术跟随国家则不仅会遭受损失，而且在技术竞争和产业发展上处处被动。