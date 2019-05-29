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负责通俄门调查的美国司法部特别检察官穆勒（Robert Mueller）29日突然打破沉默，公开表示由于司法部政策规定，不能对现任总统发起刑事诉讼，起诉特朗普从来不是可行选项。他重申，通俄门调查报告没有为总统特朗普正名。

声明在美国政坛与媒体引发轩然大波，也再度给占据国会众院多数的民主党人提出了是否应启动弹劾总统程序的难题。

穆勒声明话里有话

继之前公开的书面发言，穆勒再次强调，他的调查报告没有为特朗普免罪。"如果我们有足够的信心认为总统没有犯罪，我们会这么表述。"

穆勒还解释，由于司法部长久以来的政策规定，不能向在任总统发起刑事诉讼。“那是违反宪法的，”穆勒说。

“即使起诉保密、不向公众披露，也是被规定所禁止的。” 因此，他的团队没有就总统是否犯罪作出判断。

穆勒同时宣布，即日起解散特别调查办公室，他将从司法部辞职，回归到普通公民的身份。他不排除未来在国会作证的可能，但表明不会提供超出报告内容的信息。

穆勒报告聚焦特朗普竞选团队在2016年大选中的违规行为，以及与俄罗斯可能存在共谋。调查由穆勒主导，历时22个月，报告全长448页。调查无法证实，特朗普竞选团队与俄罗斯政府共谋干涉大选，但列举了十项特朗普可能涉及干预司法的行动。

特朗普一直称，通俄门调查是政治迫害的猎狐行动。

白宫如何回应？

特朗普发表推文称，由于证据不足，他被证明是无辜的。

“结案了。谢谢你。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月29日

白宫新闻发言人桑德斯表示，调查已结束，案子已了结。

“报告很清晰，没有通敌，没有阴谋，而且司法部确认不存在干预司法的行为，”桑德斯说，“特别检察官将继续过他的生活，其他人也应该这么做。”

穆勒将球踢到佩洛西脚下

BBC中文驻美记者 冯兆音

在特朗普上台以来的两年多期间，穆勒可能是仅次于特朗普，在美国政治新闻中最常被提及的名字。他毫无征兆地突然公开发言，是公众第一次、可能将是最后一次，直接从穆勒口中听见他对通俄门调查的看法。

以毫无情绪的冷静扑克脸著称的他，在仅仅8分钟的露面中，大部分时间低头谨慎逐字逐句读稿，总结了448页报告的关键内容及弦外之音。

首先，证据不足并非为总统免罪；其次，他受法规限制，无法提出起诉特朗普。穆勒说：“宪法要求通过除了刑事司法体系之外的程序，来正式指控在任总统的不当行为。”他指的是什么？由国会发起的弹劾程序。

最后，穆勒为自己特别检察官的生涯画上句号，表明往后不会释出任何额外信息。

时间到了，穆勒下场前，把球踢向了国会的众议院院长佩洛西。弹劾，还是不弹劾？这如今是摆在佩洛西桌上的棘手课题。

图片版权 Getty Images Image caption 众议院议长佩洛西

民主党人怎么说？

民主党国会领袖佩洛西通过推文表示，任何人都无法凌驾在法律之上，包括总统，但未明确表示她的下一步举措。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @SpeakerPelosi Despite Department of Justice policy to the contrary, no one is above the law – not even the President. Read my full statement here: https://t.co/6m2Q6s9kEC — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 2019年5月29日

民主党内部对是否启动弹劾、是否继续调查意见分裂。佩洛西一直反对启动弹劾，坚持应该由国会多个委员会继续相关调查。她认为，启动弹劾反而有利于特朗普煽动支持者情绪，而且共和党人控制的参议院十有八九将否决弹劾议案。

民主党人、众议员柯林斯认为“是时候往前走”，因为“重新调查特别检察官的发现，只会继续分裂我们的国家”。

正在争夺总统提名人资格的参议员哈里斯（Kamala Harris）和参议员布克（Cory Booker）则主张启动弹劾特朗普的程序，认为这是国会的职责。其余多数民主党总统参选人都未明确表态是否支持弹劾。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @KamalaHarris What Robert Mueller basically did was return an impeachment referral. Now it is up to Congress to hold this president accountable.



We need to start impeachment proceedings. It's our constitutional obligation. — Kamala Harris (@KamalaHarris) 2019年5月29日