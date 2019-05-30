图片版权 Getty Images Image caption 过往有媒体发现有香港注册的油轮出现在伊朗的水域附近（资料图片，非今次涉及油轮）。

美国警告香港，可能将有一艘载有伊朗石油的油轮寻求停泊香港港口。美方官员警告，任何与这艘油轮做生意的实体，均可能违反美国针对伊朗的制裁。

但香港政府和中国外交部均作出强烈回应，强调美国是在实施“单方面”制裁，这与联合国安理会的制裁不一样，暗示不会听从美国的警告。

美国曾要求香港增加资源用于落实制裁，事件显示香港在中美外交角力中的一个独特位置。

涉事船只在哪儿？

据路透社报道，涉事船只是一艘名为“Pacific Bravo”的运油货轮，由中国石油天然气集团旗下的中国昆仑银行持有，这所银行被视为中国与伊朗交易的主要渠道。报道说，中国一直是伊朗石油的主要买家之一，几乎所有买石油的费用都是透过昆仑银行支付。

BBC中文翻查多个船只实时侦测网站发现，油轮近期曾停泊在斯里兰卡附近，计划驶向印尼，但有关资料停留在5月28日，暂时未知油轮目前停靠的实际地点。

图片版权 MARINETRAFFIC.COM Image caption 网站显示，船只5月28日停泊在斯里兰卡附近，原本目的地是印尼。

路透社引述不具名业内人士消息说，这艘油轮很有可能前往中国。香港海事处表示，没有资料显示船只进入或途经香港水域。

一名美国高层官员说，任何人与这艘船做生意，均会令他们遭到美国的制裁，即是放弃与美国做生意，华府是要提前告知中国和香港，美方将严厉和持续地实施对伊朗制裁，希望香港当局阻止有关船只停靠，或阻止个别组织向船只提供服务。

中港有何回应？

美国对中港两地的警告传出之后，中港政府很快作出回应。

香港商务及经济发展局回应说，香港只会按照中国外交部的指示，履行联合国安理会决议要求的相关制裁，目前联合国安理会没有就伊朗出口施加任何限制，这只是“个别国家可能基于自身考虑，向某些地方施加的单方面制裁”。

中国外交部回应香港媒体查询时重申，中方反对美方单边制裁及“长臂管辖”，认为伊朗与包括中国在内的国际社会进行的正常能源交易，都是跟据国际法框架，合理合法，理应得到尊重。

美国总统特朗普上台后，对伊朗立场强硬，退出奥巴马政府时期所签署的核协议。美国政府在去年11月对伊朗石油业重新实施制裁，当时给予一些地区向伊朗购买部分石油产品的短暂豁免权，但5月初的时限已过，美国表明不会再给予这些地方豁免待遇。美国海军因为伊朗的威胁而在5月派遣航母到中东地区，令当地局势紧张。

图片版权 AFP/ US NAVY Image caption 有消息称，美国政府预备将来有需要时可派遣12万美军到中东地区。

据路透社报道，5月较早前，一艘载有伊朗燃油的船只在中国的舟山市卸货，被指违反美国方面施加的制裁。

虽然中方言辞强硬，但路透社的数据分析显示，2019年初起以来，中国进口伊朗原油平均为每日50万桶，比起2018年高峰时期的每日80万桶为低，目前伊朗占中国原油进口量仅5%，显示中国可以应付伊朗原油进口减少的影响。

中国石油经济技术研究院石油市场研究所所长戴家权表示，其他产油国，特别是美国，可以填补伊朗的缺口。

美对伊制裁与香港有何联系？

美国曾建议香港增加资源用于落实制裁，特别是针对朝鲜和伊朗的制裁行动。

香港政府一向表明会跟从联合国安理会方面针对朝鲜的制裁，但2017年年底，韩国扣留一艘在香港籍“方向永嘉”号轮船（Lighthouse Winmore），指这艘船在公海上把油输送给朝鲜轮船，违反联合国安理会通过的制裁。事件曝光后引发外界关注香港应对制裁的相关执法活动。

2018年2月，美国公布27间受制裁的公司中，有5间是在香港注册的船务及海运的相关公司。

除了船务活动之外，香港的一些空壳公司也曾被指怀疑违反美国针对伊朗及朝鲜的制裁。

近期外界最为关注的中国电信设备制造商华为及其高管孟晚舟，被指透过香港一家空壳公司来逃避美国针对伊朗的制裁。

美国地区法院在今年4月又下令三家中资银行，交出涉嫌违反对朝鲜制裁的几千万美元款项纪录，据华盛顿地区首席法官豪厄尔（Beryl Howell）表示，有关传票涉及香港一间已解散的公司与朝鲜之间的交易纪录。