中美贸易战影响 英国成中国留学生最大意向国

图片版权 Reuters Image caption 在英国大学中，中国留学生已经成为第一大国际学生团体。

数家机构的统计数据分析显示，因中美贸易战影响，中国大学生更多选择留学英国，而不再是留学美国。

在美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷公然指责中国试图将包括留学生和研究人员用于工业间谍、偷窃美国科技成果的背景下，美国也收紧了对中国留学生签证，特别是修读理工科学生的签证要求。

英国高等教育数据统计局（the Higher Education Statistics Agency）的数据显示，近年来，英国大学中的中国留学生人数大幅增加，2017至18学年上升到10万6530人，5年前这一数字为8万7900人。

中国的教育咨询机构启德留学（EIC Education）的统计报告称，中美贸易战将更多的中国留学生引向英国、加拿大、澳大利亚等地，以及欧洲的德国和法国，亚洲的香港、日本和韩国。

中国中产阶级对孩子接受英语教育的需求巨大，英国各大院校也乐见其成，因为对海外学生收的学费高于英国本土学生。

寒蝉效应

2019年4月，美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷在华盛顿对美国外交关系委员会表示，中国试图以偷窃的方式取得经济飞跃。他点名说，中国试图通过包括一些研究生和研究人员在内的工业间谍来实现这一目标。

他表示，中国动员全社会去偷窃，通过各种各样的公司、大学和组织，尽其所能盗窃美国的科研信息、想法、发明和创造，通过中国情报机构、国企、大量私企、研究生和学者、以及各种为中国工作的人去达到这个目的。

此前，特朗普政府早已指责中国盗窃知识产权，对美国进口中国的商品征收高额关税。

克里斯托弗·雷表示，过去数十年，美国都低估了来自中国的威胁，现在人们意识到需要认真对待这种威胁。

2018年，美国司法部开展特别计划，表示会积极对涉嫌从事商业窃密、经济间谍活动的中国公司和个人展开调查并起诉。

此后，希望在美国留学的中国学生人数有所下降，因为很多人担心他们可能无法获得留学签证。

Image caption 英镑兑人民币汇率已经大大低于脱欧公投前。

英国脱欧吸引力反增

启德留学编写的2019年中国学生海外留学调查报告显示，20.14%的受访者选择英国作为他们的首选留学第一目的地，而17.05%的受访者将美国作为首选。

从北京一家汇款机构的国际资金转帐信息也显示，中国留学生的留学目的地从集中在美国，开始出现转向英国，或者加拿大、澳大利亚等国的趋势。

一些分析人士认为，英国脱欧进程三年无果，英镑汇率比脱欧公投前大跌，也对中国留学生的吸引力大增。

但目前，美国的中国留学生仍是中国海外留学生的最大群体。

据总部位于纽约的国际教育学院统计，目前在美国的110万国际学生中，中国留学生占三分之一。