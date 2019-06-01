中美贸易战、华为纷争、六四30周年与本周更多好故事
2019年5月的最后一周，中美贸易战扩展到场外，两名女主播的电视辩论吸引了众人眼球，不过战况却并不如想象中激烈。中国企业华为遭美国政府封杀，但在全球化时代产业链上下游互相依赖共存的情况下，美国科技公司也在承担压力。香港方面，热议的《逃犯条例》修订引发了欧美政商界的巨大关注。
刚刚过去的一周，BBC中文网以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。
1. 中美贸易战持续延烧
中国六月一日开始对包括葡萄酒和肉类在内美国进口产品关税税率将从5%至10%之间，升达25%。世界最大两个经济体间的新一轮报复战开始。与此同时，中国媒体引述商务部发言人的话说，中国将依法建立”不可靠实体清单“制度。把那些损害中国公司利益的公司，组织和个人列入名单。
另外，稀土是否会成为中国“杀手锏”的讨论成为热门话题，同样受到关注的还有中美两名女主播的电视论战。中国国际电视台（CGTN）女主播刘欣与美国福克斯商业（Fox Business）电视台女主播翠西·里根（Trish Regan）的辩论与网友的期待相反，交锋并不激烈，更像是一个简单的采访。两人谈及中美贸易战、华为问题，还有如何定义国家资本主义等。
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2. 华为纷争
中国电讯设备企业华为遭受美国政府封杀，多家美国科技公司暂停向华为供货，令华为受到前所未有的压力。另一方面，中国高级外交官陈雯警告，如果英国禁止华为进入其5G网络，中国在英投资可能遭受“重大”影响。
但事实上，在全球化时代产业链上下游互相依赖共存的情况下，美国科技公司也在承受压力。
3. “六四”30周年纪念专题
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“六四”三十周年纪念日在即，BBC中文网推出系列报道，翔实记录六四事件全过程，书写大时代背景下人物的坎坷悲欢，并对八九民运的爆发背景和政治遗产做出全景分析。
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4. 《逃犯条例》修订
香港政府提出修订《逃犯条例》不光在当地社会引发万人上街游行，欧美政商界也纷纷表示担忧。
欧美政商界担心，修订《逃犯条例》后，在中国大陆的要求下，在香港的人员可能被当成嫌疑人士移交给中国大陆。专家分析认为，香港《逃犯条例》是中美贸易战下，中国与西方国家各有盘算的“一张牌”，彼此都在利用香港达到其政治目的，而最终牺牲最大的可能是香港本身的自由和法治。
5. 男子去世七年 陌生女子生下他的亲女儿
以色列女子莉亚特·莫卡（Liat Malka）渴望成家生子，却一直没碰上意中人。一个偶然的机缘，她加入了一个极不寻常的计划，帮助一位陌生男士完成了他的临终遗愿，生下了他的孩子。