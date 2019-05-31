图片版权 Getty Images Image caption 偷越美国与墨西哥边境的墨西哥居民

美国总统特朗普宣布将对来自墨西哥的所有商品加征关税，以此控制非法流入美国的墨西哥移民。

特朗普在推特发文表示， 将从6月10日起对墨西哥所有输美商品征收5%的关税，且关税将会逐步提高，“直到非法移民问题得到解决”。

在白宫的一份声明中，特朗普表示，关税将每月上涨5％，直至10月1日，届时税率将高达25％。

特朗普已宣布国家紧急状态，以解决他所称的美国南部边境危机。

美墨边境的边防人员说，他们已不堪重负。但批评者称，他们对移民问题处理不当。

墨西哥北美事务首席外交官赫苏斯·塞亚德（Jesús Seade）称，加收关税将是“灾难性的”。

他对记者说，“如果真的这样做，我们必须积极应对。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月30日

特朗普在其竞选期间和任期内积极筹措资金，谋求在美国与墨西哥之间修建边境墙。

今年二月，特朗普宣布国家进入紧急状态，试图转移联邦资金修建隔离墙项目，但被一名法官于5月否决。

白宫周四（5月30日）表示，总统将使用《国际紧急经济权力法》对墨西哥征收新的关税。

同一天，白宫向国会递交计划，意欲与墨西哥及加拿大达成新的贸易协议。

特朗普宣布了什么？

在白宫的一份声明中，特朗普表示，关税将每月上涨5％，直至10月1日，届时税率将高达25％。

他说，“除非和直至墨西哥切实阻止侨民非法穿过其领土”，否则关税将维持在这个水平。

声明指出：“多年来，墨西哥对我们并不公平——但我们现正以一个主权国家的身份主张我们的权利。”

美国总统还瞄准了他的民主党反对者，指责他们在边境安全问题上“完全失职”。

民主党控制的众议院正通过法律行动阻止特朗普政府修建边界墙，称这是浪费资金，且不能阻止非法移民。

批评人士说，特朗普政府的边防人员正采取严厉措施控制美墨边境的移民，自去年9月已有六名移民儿童在被美国拘留期间死亡。

图片版权 Getty Images Image caption 儿童是移民浪潮里的一大受害者

关税将造成什么影响？

墨西哥以鳄梨和龙舌兰等农产品等闻名，同时也是一个主要的制造业中心和许多美国公司所在地。

该国每月生产数十万辆汽车，是许多科技和航空航空公司所在地。墨西哥还是G20经济合作论坛成员国之一。

美国多家公司，例如福特、通用汽车、约翰迪尔、IBM和可口可乐，以及其他数千家跨国企业都在墨西哥运营。

特朗普总统已在其他国家和地区通过强征关税的手段实现其外交政策目标。

特朗普长期抱怨美国对中国的贸易逆差，他已经对来自中国价值数千亿美元的商品加征关税。