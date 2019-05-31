中美贸易战：北京瞄准特朗普票仓 准备持久战

图片版权 Getty Images Image caption 美国酒业从业者受到中国关税的不断打击。

中国六月一日开始对包括葡萄酒和肉类在内美国进口产品关税税率将从5%至10%之间，升达25%。世界最大两个经济体间的新一轮报复战开始。

据悉，将被加增关税的美国商品价值约600亿美元，波及商品类别约五千种。北京这次瞄准的目标，是可能打击美国生产商和特朗普政府票仓的商品。种种迹象表明，北京开始准备贸易持久战。

与此同时，随着贸易紧张局势加剧，中国对美投资也受到影响，为美国经济带来新的不确定性。

哪些产品受冲击？

美国对中国出口的总共5140产品将受到高税率影响。包括:

肉类: 新鲜或冷藏的肉带骨羊肉，熏制或腌制牛肉，切好的肉块

酒：起泡酒，普通葡萄酒，其他发酵类饮料，杜松子酒，龙舌兰酒

油籽和水果:葵花籽，其他油性种子和果类，主要用作医药的植物

冷冻食品: 豌豆、玉米、豆类、菠菜、水果和坚果

关税伤害谁？

美国农牧业: 在中美贸易争端中，北京瞄准美国农牧业，包括那些供应肉类、谷物和大豆等农产品的农民。较高关税意味着这些商品对中国消费者来说，将变得更加昂贵，而中国消费者还有其他选择。

代表美国农业从业者利益的非政府组织美国农场联合会执行副总裁摩尔说，美国农民需要从贸易战中喘口气，他们正受到来自气候、经济和报复性关税的四面八方打击。他表示，美国农民已经坚忍克服困难很久了。对一些农民来说已经无法再忍受下去了。

特朗普承诺拿出160亿美元来救助农业从业者。这些都是对这位美国总统有政治敏感性的州，那些是上次投票支持他当选总统的人，这也是北京将如此多的农产品列入要提高关税名单的原因。

图片版权 PA Image caption 葡萄酒庄园工人

美国葡萄园: 美国葡萄酒行业也面临风险, 美国葡萄酒在中国的税率将上升。这种关税将再额外提高15%。这将是中国在14个月内第3次对美国葡萄酒征收关税: 第1次是在2018年4月，然后是9月，以报复美国对价值2千亿美元的进口中国商品征收关税，现在是最后一轮。

代表美国加州葡萄酒业的组织葡萄酒研究所所长科赫说。每增加一轮关税，就让美方在世界增长最快的葡萄酒市场上的竞争变得越来越困难。据行业内数据，中国在葡萄酒销售总值上将仅次于美国。关税已打击这个行业。去年征收的第一轮关税导致美国对中国葡萄酒出口下降25%。要付出代价的不是中国饮酒者，而是美国的生产商。

中国人仍在喝来自澳大利亚、新西兰和欧洲等地的好酒，自从美国葡萄酒关税出台以来，这些国家收到的订单都有所增长。

中国还会投资美国？

北京对进口的美国商品征收关税，政治目的是希望造成最大痛苦，但不会对美国经济增长产生太大影响。毕竟，中国最多只能对价值约1200亿美元的美国商品征税，这也是中国去年从美国进口的数额。美国的中国美国商会警告说，由于贸易战，去年美国对中国的出口下降了约7%。

经济学家表示，美国最多约十分之一的国内生产总值可能被北京关税减掉，但真正可能伤害美国的是中国对美投资减少。另外，美中投资项目的一份报告发现，2018年中国对美国的投资锐减60%，部分原因是政治气候恶化。

图片版权 Getty Images Image caption 美国酒在中国越来越贵。

根据美国中国商会2019年4月进行的一项调查显示，这也对中国未来的投资产生了影响。

美中商会业务咨询总监阿什顿表示，虽然大多数高管报告说，计划在明年维持或加快对对方市场投资，但大多数表示将削减此类投资的人都是中国人。

当然，贸易战并非唯一起作用的因素。甚至在贸易战开始前，中国人就已经出于其他原因削减在美国的投资。但这很可能会加快撤资的步伐。

分析人士表示，因为外国直接投资通常会创造就业和机会，这可能是对美国经济增长的又一次拖累。

论贸易持久战

华为创始人任正非在接受BBC访问时曾表示，贸易战最终会是"杀敌一千、自损八百"的两败俱伤结局。

中国直接瞄准了美国的痛处，可能会走得更远。甚至警告要限制对美稀土出口。到目前为止，中国是稀土原材料最大生产国，用于从电子到可再生能源产品，这对许多美国工业至关重要。如果真的限制稀土出口，那么美国公司面临迅速找到替代品的挑战。

当然，北京也不能幸免这种贸易战的痛苦，也有自己的问题。现在经常听到这种说法，并知道这是真的：没有人能在贸易战中获胜。

不过，比起美国政客来说，中国领导人有一大优势：他们不用担心即将到来的大选季节。中国正在为未来的持久战做准备。