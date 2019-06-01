特朗普访英看点：脱欧、华为和“特朗普宝宝”

图片版权 AFP Image caption 特朗普总统再度访英，面对的人与事跟上一次大不同。图为特朗普2018年访英时在温莎堡检阅皇家卫兵。

美国总统特朗普周一（6月3日）携夫人梅拉尼亚抵达英国展开为期三天的国事访问，脱欧和华为会是主要看点。

自去年特朗普赴英工作访问，时隔一年，物是人非，脱欧还在进行但主角更替尚无定论；中美贸易战背景下多方博弈错综复杂，封杀中国电信设备巨头华为成了英美之间的敏感话题。

观察人士指出，特朗普此行必定要卷入英国脱欧乱局，而无论谁最终接替首相特蕾莎·梅（文翠珊），特朗普都会设法争取他/她跟白宫齐心协力采取封杀政策，阻止华为参与5G网络建设。

特蕾莎·梅将于6月7日卸任保守党领袖职务，继任首相产生后再搬出唐宁街10号。

跟上次特朗普访英时一样，抗议者表示将再次放飞“特朗普宝宝”大气球；而国宾与女王共乘敞篷马车在王宫前大道接受民众夹道欢迎的场面这次同样不会出现，同样也是因为美方的安全考虑。

特朗普是第三位对英国进行国事访问的美国在任总统。

图片版权 PA Image caption 中国国家主席习近平2015年访英，乘坐女王登基钻禧纪念马车

封杀华为

据路透社报道，特朗普与特蕾莎·梅6月4日会晤，华为将是主要议题之一。

特朗普将警告英国，如果不跟华盛顿步调一致地阻止中国电信设备和科技公司华为参与5G网络建设，美英安全合作就会受到削弱，尤其是情报合作有可能中断。

白宫把华为列入“实体清单”，在全球范围封杀华为产品，理由是安全考虑，担心中国政府得以通过华为设备监控敏感通信，获取机密数据。华为否认这一说法。

美国国务卿蓬佩奥本月稍早时提示英国改变对中国政府和华为的态度，要把中国视为对西方的重大威胁，其严重程度不亚于冷战时期前苏联对西方的威胁。

白宫国家安全顾问博尔顿日前在伦敦对英国媒体表示，据他所知英国在华为问题上还没有最后决定。

他还强调，美国正竭力向盟友解释允许华为参与英国5G网络建设的长期安全隐患。

中国方面也在向英国施加压力。中国驻伦敦使馆公使陈雯日前警告，如果禁止华为进入英国5G网络，中国在英国投资可能遭受重大影响。

她在接受BBC访问时表示，英国应该根据国家利益做出决定。

图片版权 Getty Images Image caption 2016年美国总统大选特朗普获胜后，英国首相特里莎•梅随即于2017年 1 月访美，成为特朗普上任后访问美国的首位外国领导人，并代表英国女王伊丽莎白二世向特朗普总统发出访问邀请。

都是“我的朋友”

特朗普日前表示，在英国期间他“可能”会找时间跟保守党议员约翰逊和脱欧党领袖法拉奇见面。

他说这俩都是“我的朋友”，“我喜欢他们”，“他们干得不错”，说他们是“好人”。

约翰逊是强硬脱欧派，正在努力争当保守党领袖，接替梅成为首相，而法拉奇的激进脱欧和反建制立场跟朝野许多人对立。

特朗普上次访英时曾揶揄特蕾莎·梅在脱欧问题上对欧盟太软弱。

他当时警告说，让英国留在欧盟单一市场会妨碍英国同美国保持更密切的贸易关系。

观察人士指出，脱欧后的英国在贸易和其他国际事务上会更靠近、更依赖美国。

工党领袖科尔宾斥责特朗普“种族主义和厌憎女性”的言论，拒绝出席王宫国宴，自民党领袖凯布尔也拒绝赴宴。

特朗普去年访英也是充满争议。“通俄门”调查、被视为针对穆斯林的旅行禁令，在推特上发表争议性极大的言论，在美墨边境设隔离墙阻挡非法移民，退出联合国气候协议，发动贸易战，对传统盟友翻脸，在国内外都招致批评。

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“特朗普宝宝”和机器人特朗普

预计特朗普这次访英的安保开支将超过1800万英镑。

他和随行人员乘空军一号总统专机飞伦敦，访英期间使用的车队事先由美国空军运输机运来。

2018年工作访问那次，英国各地警察署调集了近万名警察协助美方，最后得到近800万英镑的补偿。

那次特朗普访英在伦敦和苏格兰都遭遇抗议示威。巨大的“特朗普宝宝”气球在伦敦和苏格兰升空。

今年特朗普仍将面临大规模抗议，而且可能会有一个16英尺高、坐在马桶上会说话的机器人特朗普跟大黄宝宝气球做伴。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年7月13日，英女王在温莎堡请特朗普夫妇喝下午茶

行程安排

6月3日星期一，特朗普夫妇抵达伦敦，英女王伊丽莎白二世、威尔士亲王和康沃尔公爵夫人将在白金汉宫花园举行欢迎仪式。 萨塞克斯公爵哈里王子在仪式结束后加入东道主行列，宾主在宫内共进午餐。

萨塞克斯公爵夫人梅根虽然出生在美国，但现在正休产假，不出席午餐。

当天，特朗普夫妇在约克公爵陪同下参观威斯敏斯特教堂，然后在克莱伦斯宫与查尔斯王储夫妇喝下午茶。

女王周一晚在白金汉宫宴会厅设国宴招待国宾，王室主要成员、英国政要和在英国的美国社会名流作陪。

6月4日，星期二，特朗普和特蕾莎·梅在圣詹姆斯宫主持商务早餐会，据信将出席的商界要人包括巴克莱银行首席行政官斯塔利、葛兰素史克（GSK）首席行政官沃姆斯利、英国宇航系统公司（BAE ）董事会主席卡尔，以及全国电网公司的派蒂格鲁。

早餐会后特朗普到唐宁街10号与梅首相会晤，之后召开记者会。

图片版权 Getty Images Image caption President Obama addressed the room when he was invited to a state banquet in 2011

美国驻英大使周二晚在大使官邸设晚宴招待特朗普夫妇，查尔斯王储和卡米拉夫人代表女王出席。

6月5日，星期三，特朗普、女王和查尔斯王储赴朴茨茅斯出席D-Day诺曼底登陆战75周年纪念仪式。参加仪式的还有300多位二战老兵。

仪式结束后，特朗普一行离英前往爱尔兰共和国他名下的杜恩贝格高尔夫度假村。

通常到访的国宾会应邀到英国议会发表讲话，但这次特朗普没有被邀请。