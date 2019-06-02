中美贸易战:北京发表经贸白皮书，指责美国三次“出尔反尔”

图片版权 xinhua Image caption 中国国务院批判美国，在谈判中三次“出尔反尔”。

中美贸易战持续中，中国再次加码喊话美国。

中国国务院新闻办公室6月2日发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，对中美贸易争端表态，批判美国不顾世界经济分工现实，在谈判中三次“出尔反尔”，致中美经贸磋商严重受挫，“责任完全在美国政府”。

同时，中国国防部长魏凤和同日在新加坡举行的“香格里拉对话”（Shangri-La Dialogue）安全论坛亦表示，"若美国要谈，我们将敞开大门；如果美国要打，我们也准备好了。" 双方叫板升级，世界最大两个经济体间的新一轮报复战正式开始。

外界分析，此声明是日前中国商务部提出“不可靠实体清单”以及“向美进口中国农产品增加关税”两大反制措施之后，中国对美贸易战最新举措，借此拿回谈判主导权。并同时警示特朗普政府，北京手中亦有筹码。

美国的三次“出尔反尔”

北京在白皮书指出，自2018年2月双方谈判启动以来，经历了几次波折，这些波折来自于美国的三次“出尔反尔”。 BBC记者安娜·妮可拉斯·达·柯斯塔（Ana Nicolaci da Costa） 分析，中国在贸易谈判中，策略是站于道德制高点，向国际社会表明美国才是造成贸易争端的罪魁祸首。

北京所指的美国三次出尔反尔如下:

第一次：2018年3月：

自2018年2月美方启动贸易协商之后，中方立即派出谈判代表赴美，表示诚意。但美方在同年3月22日，却发布《对华301调查报告》，批评中国有“盗窃知识产权”、“强制技术转让”，并宣称将对从中国进口的价值500亿美元商品加征25%关税。

第二次：2018年5月

2018年5月19日中美发布联合声明，宣布双方不打贸易战的“共识”，同意继续沟通谈判。但中国认为10天后，亦即5月29日，美国推翻协商共识，宣布加征关税计划继续。

第三次：2019年5月

2018年12月1日，中美两国元首在阿根廷G20峰会期间会面达成共识，同意停止相互加征新关税，在90天内展开协商。国务院称，此后90天里，双方举行了3次高级别协商，已有初步共识，但美国"得寸进尺，“坚持不合理的高要价”，于2019年5月10日起将2000亿美元中国输美商品加征关税提高至25%，导致双方谈判受挫。

北京表示，历经三次美方的“出尔反尔”，中方为了捍卫中国人民利益，以及世界经济稳定，将开始回击美方。

反制美国：中国瞄准农业州特朗普“票仓”以及“实体清单”

中国从6月1日 便对美国实施反制措施，对包括葡萄酒和肉类在内的美国进口产品加征关税，税率将从目前的水平提高到最高25%。外界分析，此举是中方瞄准特朗普拥有广大支持者的农业州“票仓”，在特朗普宣布竞选总统连任前夕，希望打击特朗普。

回应北京反制，特朗普承诺拿出160亿美元来救助农业从业者，后者都是上次投票给特朗普的选民，亦是中国将如此多的农产品列入要提高关税名单之原因。

图片版权 PA Image caption 美国葡萄酒庄园工人

此外，代表美国葡萄酒商，葡萄酒研究所所长科赫告诉BBC，每增加一轮关税，就让美方在世界增长最快的葡萄酒市场上的竞争变得越来越困难。去年征收的第一轮关税导致美国对中国葡萄酒出口下降25%。要付出代价的不是中国饮酒者，而是美国的生产商。关税已打击这个行业。

北京在上周也表示，将推出一个所谓的“不可靠实体清单”，把那些损害中国公司利益的公司，组织和个人列入名单。

中国以守为攻？

不过外界分析，中国连日来的大举动以及发言，虽然强硬，但并没有将双方达成协议的可能性完全排除。

独立学者章立凡在推特评论中国的一系列举动是“希望借此拿回谈判主导权，逼美以中国想要的贸易方式，重回谈判桌。” 旅美经济学者何清涟则认为，中国的战略是“以守为攻，静观其变，重回谈判桌是必要的，但与下一任总统谈判才是重点。”但亦有中国网友回应说，中国已付出太多代价，因为在双方的报复战中，老百姓的利益变成筹码。

图片版权 BBC Chinese Image caption 中国国际电视台女主播刘欣与美国福克斯商业电视台女主持翠西·里根

相关解析认为，在贸易战中美中股市都受到严重影响。美国选民除了在股市利益受损之外，进口商将会将关税增加的成本转嫁到消费者，亦即提高商品价格。而在中国，许多工厂在高关税压力下可能会面临关闭，工人失业的风险，也是习近平要处理的问题。

不过，专攻国际政治经济，加拿大约克大学副教授沈荣钦说，美国开启贸易战，目的不在关税，而是针对中国在科技发展上美国认为不公平以及盗窃所采取的举措—“关税的目的在促使全球价值链迁离中国，与利用智、财、权防止技术流向中国。”沈荣钦补充。

中美贸易战的赢家

“华尔街日报”报导，纽约联邦准备银行（Federal Reserve）经济学家将发表报告，分析在中美关税战后，赢家可能是中国周遭的邻居，譬如越南、台湾等。

该报告称，中国商品关税上调25%后，消费者恐放弃中国并转向购买售价较高，但还是比中国货便宜的外国产品—譬如来自越南，南韩或台湾的商品。沈荣钦也同意，在中国的部分台商因为贸易战而迁回台湾，可弥补多年来台湾因为投资不足的经济困境，减少中美贸易战对台湾所造成的损害。

该报告数据显示，自2018年9月起，越南销美的成长幅度则从15%增加到34%，美国自台湾进口成长率从12%上升至21%，自南韩进口量也快速成长至18%。该报告指出，美中贸易冲突越烈，最大受益者就是中国在太平洋周遭的邻居包含台湾。

BBC安娜·妮可拉斯·达·柯斯塔指出，除了彼此相互喊话之外，6月底日本举行的G20峰会中，中美能不能签订协议，才是焦点所在。