吃播文化：为什么数百万人在电脑前看别人大吃大喝？

图片版权 Empics Image caption Banzz有330万粉丝

你听过“吃播”吗？这是一股网上热潮，数百万观众在电脑前观看主播们享用大量美食。

在大多数文化中，饮食是社交活动。你可以从日常琐事中解脱出来，与亲人聚聚。但如果你恰好一个人吃饭，而且感觉糟糕，你该做点儿什么呢？

尽管在韩国有四分之一的人独自居住，但一个人吃饭仍然被视为丢人的事。在这样的社会趋势下，“吃播”（Mukbang）开始流行。

“吃播”

“吃播”最初起源于2010年韩国网站AfreecaTV，在这个网站上主播和观看者可以进行互动。

“Mukbang”（“吃播”）这个词结合了韩语的“吃”(Muk-da) 和“播” (bang- song)两词，含义明确：直播中博主们在足够一家人吃的一堆食物面前，一边吃一边讲有趣的故事。

图片版权 KKIMTHAI Image caption 美国youtuber Kim Thai

“吃播”获得的关注度极高。韩国“吃播”博主Banzz的视频平均浏览量达50万次，300万人订阅了他的频道。

据报道，他吃很多，为了燃烧这些卡路里，他每天锻炼12个小时。

但是，为什么“吃播”如此流行?

收入可观的职业

食物在韩国文化中占据重要地位。“就像爱斯基摩人有上千个形容雪的词汇一样，韩国人也有成千上万个与食物有关的词汇，”文化评论人杰夫·杨（Jeff Yang）对BBC表示。

“吃播”在韩国迅速成为了一个利润丰厚的行业，博主们每个月薪酬高达一万美元，这还不包括赞助收入。

博主们并不是根据播放次数、广告获得酬劳，也没有工资，而是靠观众打赏“明星气球”的形式挣钱。“明星气球”是一种虚拟货币，可以换成现金。

“吃播”博主们收入可观，致更多人涌入这个行业。

图片版权 Getty Images Image caption “吃播”目前在美国也很流行

“吃播”并不仅仅在韩国流行，此类视频从韩国网站AfreecaTV传到了YouTube上，继而传到美国，美国的博主们也开始制作他们自己的“吃播”。

叶连娜（Yelena Mejova）在卡塔尔大学研究现实世界活动与网络行为之间的关系。她认为，“吃播”在全世界兴起并不罕见。

她认为，食物是国际性的语言，可以让每个人参加进来，“这是所有人文化的重要部分，我们总是希望媒体上的东西尽可能接近真实生活。”

对抗孤独

这股热潮还有一些其他缘由。

“一些韩国人长期孤单生活，他们想为自己寻找某种社交出口，”杰夫说。

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在韩国社会，一个人吃饭并不是什么光彩的事情。“如果他人认为自己是独行侠，人们会担心声誉受损，”《海峡时报》韩国记者Chang May Choon说。

韩国统计局称，2017年韩国大约有560万人独居。如此大的数字意味着人们一起用餐的机会减少。

2018年的一项研究调查了韩国的1000名成人。研究显示，独居的人中，有46%的人“总是”感觉孤单，44%有时感觉孤单，将近90%的人在某一时刻会感觉孤单。

克服饮食失调

“吃播”可能有意想不到的健康益处，一些博主说他们的直播帮助观众解决饮食失调问题：那些没有食欲的人看了直播后被激发了食欲，开始想吃东西。

美国“吃播”博主“Erik the Electric”说，他的一些观众“有很严格的饮食控制，希望通过看我（的直播）让自己有也吃过了的感觉”。

他多年来一直患有厌食症，称制作这些视频让他对食物感到更加轻松。

美女“吃播”

女性“吃播”博主往往比男性博主更有观众缘。

图片版权 HyuneeEats Image caption Hyunee的Youtube频道有120万粉丝

杰夫说，有魅力的女性在‘吃播’频道非常受欢迎，主要是因为韩国文化要求年轻女性彬彬有礼、行为克制。而观众看见年轻女性在“吃播”频道突破这些限制，会有一种奇妙的刺激和兴奋感。

争议

这些视频的批评者称，“吃播”鼓励人们暴饮暴食。韩国的肥胖率从1998年的26%上升到2016年的34.8%。

2018年，韩国保健福祉部宣布了一项计划，为这些“吃播”媒体制定指导方针，改善饮食行为，并且建立一个监测系统。但是经济合作与发展组织（OECD) 预测韩国的肥胖率仍可能在2030年翻倍。

同时，每天仍有数千人继续收看他们喜欢的“吃播”频道。

“不论是为了满足社交的需求，克服饮食失调还是寻开心......像吃饭这样无害的事情，我们难道不能自由地看吗？”至少每天观看一次“吃播”的珍妮·查（Jenny Cha）说。

“我们的政府可以决定我们是谁，我们不能看什么，想想就觉得可怕。”珍妮说。