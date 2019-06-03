贸易战继续延烧 中国发布美国“留学预警”

图片版权 Reuters Image caption 在中美贸易战升级的背景下，中国教育部发布留学生和学者赴美预警。

在中美贸易战升级的背景下，中国教育部发布2019年第1号留学预警，提醒中国留学生和学者赴美留学前加强风险评估。

这是在中美贸易战进一步升级的背景下，中美教育文化和科技领域学术交流出现受到干扰的信号。

近期，从民间教育和金融机构的一些统计也显示，因为中国赴美国留学因中美贸易战受到影响，中国学生开始更多选择留学英国，加拿大，澳大利亚等其它地方，而不再是留学美国。

中国教育部预警

在中国国务院新闻办的发布会上，新闻发言人续梅发布留学预警，一段时间以来，中国部分赴美留学人员的签证受到限制，出现签证审查周期延长、有效期缩短以及拒签率上升的情况，对中方留学人员正常赴美学习，或在美顺利完成学业造成影响。教育部提醒广大学生学者，出国留学前加强风险评估，增强防范意识，做好相应准备。

中国教育部国际合作与交流司副司长徐永吉透露，2019年第一季度中国公派赴美留学的拒签率高达13.5%。

徐永吉说，2018年以来，美国以反间谍为由，吊销或重新审查中方赴美人员的签证，从自然科学向社会科学扩散。2019年，美方还取消了一批中方从事中美关系研究的学者十年签证。

徐永吉指责说，美方言行已经伤害中国在美留学人员尊严，并严重伤害了中国人民的感情。

但续梅在发布预警的同时也表示，到目前为止，中国大陆学生被美高校录取数与往年大体相当，尽管中美贸易摩擦一直在持续，但是中国学生到美国留学的总体的形势保持了平稳的态势。

美国方面警告和审查

2019年4月，美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷重申指责表示，中国试图将包括留学生和研究人员用于工业间谍、偷窃美国科技成果。

美国也收紧了对中国留学生签证，特别是修读理工科学生的签证要求。

此外，路透社报道说，2019年美国国务院以加强安全审查为由，已经开始要求绝大部分美国签证申请人提交个人社交媒体账号信息。

这一新规定已于2019年5月31日执行。根据美国签证申请网页，申请者需要提交在豆瓣、脸书、QQ空间、新浪微博、腾讯微博、推特、优酷等社交媒体上的个人账号。

图片版权 Reuters Image caption 在英国大学中，中国留学生已经成为第一大国际学生团体。

转向英加澳等国

中国驻美大使馆还发布提醒中国公民申请赴美签证特别事项，提醒中国公民，持有效美国签证并不表明一定可以进入美国，美边境执法人员拥有准许入境的最终决定权，持美国签证赴美被拒绝入境的情况十分常见。

中国的教育咨询机构启德留学（EIC Education）的最新统计报告称，中美贸易战将更多的中国留学生引向英国、加拿大、澳大利亚等地，以及欧洲的德国和法国，亚洲的香港、日本和韩国。

中国中产阶级对孩子接受英语教育的需求巨大，英国各大院校也乐见其成，因为对海外学生收的学费高于英国本土学生。

英国高等教育数据统计局（the Higher Education Statistics Agency）的数据显示，近年来，英国大学中的中国留学生人数大幅增加，2017至18学年上升到10万6530人，5年前这一数字为8万7900人。