特朗普访英：与特蕾莎·梅的会谈有哪些看点？

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美国总统特朗普近日到访英国，周二（6月4日）他将与英国首相特蕾莎·梅会面，气候变化与华为问题成为关注焦点。

同时，英国数个城市将在周二开展大规模抗议活动，其中包括一个在特拉法加广场的示威活动。工党领袖杰里米·科尔宾（Jeremy Corbyn）将在伦敦集会地点发表讲话。

美国总统特朗普近日携夫人梅拉尼亚对英国进行三日国事访问，并将出席诺曼底登陆日（D-Day）75周年纪念仪式。

美国总统特朗普周一（6月3日）在英国白金汉宫参加国宴时表示，英国和美国之间的友谊长存。

周一早些时候，特朗普与伦敦市长曾发生一些口角。伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）此前表示，英国不应该铺红地毯迎接特朗普。而特朗普回击称萨迪克是一名糟糕的市长。

图片版权 Press Association Image caption 特朗普和英国女王

但是在晚宴讲话中，特朗普赞扬了英国民众在第二次世界大战期间表现出来的勇气，并称英国女王是一名“伟大的女性”。

英国女王伊丽莎白二世则赞扬了两国在建立国际机构方面发挥的作用，称这将确保“冲突引发的恐怖事件永不重演”。

在晚宴前，特朗普赞扬英国王室的欢迎活动“很棒”，并称与英国的关系“十分紧密”。他也表示，一旦英国移除“枷锁”，可能会与英国签订脱欧后的协议，“已经开始谈了！”

周二，特朗普和特蕾莎·梅将在圣詹姆士宫（St James's Palace）共同举办英美商界领袖早餐会，以促进贸易联系。预计约克公爵、英国财政大臣菲利普·哈蒙德、美国国务卿蓬佩奥、特朗普女儿伊万卡都会出席。

气候变化与华为问题

特朗普周二会与将离任的英国首相特蕾莎·梅（Theresa May）会面。尽管特朗普曾说他钦佩特蕾莎·梅，但预计此次会谈他们将有不同意见。

特蕾莎·梅将提出气候变化问题。英国政府的一名发言人周一再次表示，英国“对美国2017年决定退出《巴黎协定》感到失望”。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普与英国首相特蕾莎·梅

两国领导人预计还将讨论华为问题。美国以安全问题为由将这家中国电信巨头公司列入黑名单，而英国可能允许该公司为其5G网络提供“非核心”部件。

特朗普访问期间刚好是诺曼底登陆日75周年纪念日，周三（5日）特朗普、英国女王及其他国家首脑将在英国朴茨茅斯（Portsmouth）参加纪念仪式。

抗议

在特朗普访问的三天时间，伦敦、伯明翰、谢菲尔德、格拉斯哥、爱丁堡等英国数个城市都组织了抗议活动，周二（4日）早上11点，伦敦特拉法加广场将有一场示威活动。

英国工党发言人确认，工党领袖杰里米·科尔宾（Jeremy Corbyn）将参加伦敦的示威活动并发表讲话。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年特朗普到访英国时曾引发大规模抗议

早些时候，科尔宾曾发推特说：“明天反对特朗普国事访问的抗议是一次机会，让那些在美国、全世界和我们国家被特朗普攻击的人团结在一起，也包括今天早上被特朗普攻击的萨迪克。”

特朗普早前曾发推特指责萨迪克的市长工作糟糕，并称：“（他）对即将到访的美国总统很糟糕，这十分愚蠢。美国至今是英国最重要的盟友。”

他还称萨迪克是“又冷又丧的废物”（stone cold loser），“应该把心思放在对付伦敦的犯罪问题，而不是盯着我”。

萨迪克的一名发言人回应称，特朗普这些“孩子气的辱骂”有失身份。