图片版权 xinhua Image caption 中国国务院批判美国，在谈判中三次“出尔反尔”。

6月3日，美国贸易代表办公室和财政部发表联合声明，回应中国此前发布的白皮书，称中国在玩“推卸责任的游戏”，歪曲了贸易谈判的性质和进程。

上周日，中国国务院新闻办公室发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，批判美国不顾世界经济分工现实，在谈判中三次“出尔反尔”，致中美经贸磋商严重受挫，“责任完全在美国政府”。

本月下旬，在日本大阪举行G20峰会，中美两国元首能否签订贸易协议依然存疑，措辞强硬的白皮书以及美国的快速回应，或为下一轮谈判做铺垫。

美国回应了中国哪些指责？

第一点，对于贸易逆差的认识迥异。

美方在联合声明中提到，去年美国对华贸易逆差达4200亿美元，使美国工人、农民、农场主和商业蒙受巨大损失。

此前，中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文称，美方夸大了与中方贸易的逆差。当前美方的逆差只有1500多亿美元，根本不是所谓的4100多亿美元。

中国在白皮书中则换了个角度，表示在服务贸易领域，中国对美国的逆差达到485亿美元，并且2017年美资企业在华年销售收入7000亿美元，利润超过500亿美元。“综合考虑，双方经贸往来是惠泽彼此的关系，而非所谓美国‘吃亏’的结果。”

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第二点，对于谈判条款是否涉及侵害主权？

中国在白皮书中称，在今年初进行谈判中，"坚持在协议中写入涉及中国主权事务的强制性要求，导致双方迟迟未能弥合剩余分歧。"

美方则回应，"我们坚持要中方作出具体的、可执行的承诺，绝没有对中国的主权构成威胁......讨论的议题在贸易协议中相当常见，对于解决系统性问题是有必要的；这些系统性问题造成持续且难以忍受的贸易赤字。"

第三点，到底谁出尔反尔？

中国在白皮书中历数美国在两国谈判过程中的三次"出尔反尔"，并着重阐述最近一次谈判受挫——因为美国的高要价、不取消关税以及涉及主权，而未能弥合分歧。然而，美国却在5月6日，不负责任地指责中国立场"倒退"，企图将谈判迄未完成的责任归咎于中国。

美方的声明中称，“通过数月的努力工作，及坦诚、建设性的讨论，双方在一系列重要议题上达成一致。然而，在敲定最终重要问题过程中，中国抛弃此前达成一致的条款。为回应中国的倒退，美国实施了此前宣布的关税升级，以及对剩余中国进口征关税。”

图片版权 Getty Images Image caption 图为今年4月特朗普与刘鹤在白宫会见。

蔓延的贸易战

中美各自重申谈判立场，自5月底的上一轮协商结束之后，目前还没有安排新的协商时间，为协议签订蒙上阴影。

与此同时，双方开始在场外互相施压。首先是美国将中国科技巨头华为列入“实体清单”，使后者面临供应链崩溃的风险。

上周五，中国商务部新闻发言人高峰称，中国将建立不可靠实体清单，对不遵守市场规则，背离契约精神，出于非商业对中国企业实施封锁或断供，严重损害中国企业正当权益的外国企业组织或个人，将列入不可靠实体清单。

新华社发布评论称，面对“不可靠”的“搅局者”，最好的办法就是以规则加以约束。中方的“不可靠实体清单”，面向的不是“一大拨儿”，而是破坏规则的“一小撮儿”。

此外，学术领域也遭波及。

美国埃默里大学突然开除两位美籍华人科研人员李晓江及李世华。4 月 19 日，美国安德森癌症研究中心解除了与三位高级研究人员的关系，并称这三位华人研究人员“严重”违反了规则。

电气电子工程师协会（IEEE）也发表，禁止华为公司的雇员担任学刊的编辑和评审员。不过在之后的声明中撤回针对华为的禁令。

中国则准备好打“稀土”牌。王受文表示，“如果有国家利用中国出口的稀土所制造的产品，打压中国的发展，于情于理这都是难以接受的。”

对于继续谈判，中国在白皮书中设下前提条件——“双方达成协议的前提是美国取消全部加征关税，采购要符合实际，同时确保协议文本平衡，符合双方共同利益。”