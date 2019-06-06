美国历史见证：百年风云话女权
1919年6月4日，美国国会通过宪法第19修正案，赋予女性选举权。
从此往后，美国女性不会因投票选举而被判罪进监狱，也不必再为了政治诉求把自己用铁链锁在白宫外。经过100年的努力，美国从政女性超过历来任何时期。
1848年，纽约塞内卡福尔斯女性权利大会之后将近一个世纪的努力、奋斗，在这一天宣告胜利。
回顾历史，不得不提这些塑造、改变历史的女强人。
国会第一位女议员
宪法第19修正案通过前，美国国会众议院已经有一位女议员，珍妮特·兰金（Jeanette Rankin）。她是蒙大拿州共和党人，1916年当选众议员。当时美国大部分州女性都没有选举权。
她当选众议员后曾说过一句话：“我或许是第一个国会女议员，但不会是最后一个。”
兰金是女权运动者，也是和平主义者。她在国会投票反对美国参加第一次世界大战，并为此丢了议员席位。1940年，她凭借反战立场重返国会。
兰金也是珍珠港事件后在国会唯一投票反对向日本宣战的议员。
1922年， 丽贝卡·拉蒂默·费尔顿（Rebecca Latimer Felton）她被任命填补空缺成为参议员，但只象征性当了24小时。
1931年，海蒂·卡拉韦（Hattie Caraway）担任阿肯色州参议员的丈夫去世，她被任命在选举前补缺。这是当时通行的做法。1932年，她竞选成功，成为美国历史上第一位通过竞选上位的女参议员，一直任职到1945年。
即使通过了宪法第19修正案，20世纪美国政坛和社会生活中性别歧视和种族歧视的事例比比皆是。
1964年，夏威夷州民主党人帕奇·明克（Patsy Mink，竹本松）当选众议员，成为国会第一位少数族裔议员、第一位亚裔议员。竹本松是第三代日裔美国人，律师，丈夫是约翰·明克。
1968年，谢丽·纪尧姆（Shirley Chisholm）成为第一位非裔国会议员。纪尧姆出生在纽约布鲁克林区，在国会山有“斗士谢丽”的声誉，因为她致力于反种族歧视和争取性别平等。
第一位女州长
1925年，内莉·泰洛·罗斯 （Nellie Tayloe Ross）当选怀俄明州州长，成为美国历史上第一位女州长。
怀俄明1869年赋予女性选举权，为美国第一州。罗斯竞选连任失败后没有退出政坛，搬到华盛顿特区，继续活跃在政界。
第一位女党魁
犹他州出生的珍妮·韦斯特伍德（Jean Westwood）1972年当选民主党全国委员会主席，开美国政治历史先河。这一年美国国会通过了平等权利修正案。
《纽约时报》报道说，当她说自己为当选民主党全国委员会主席（chairman）而感到骄傲时，听众起哄说她用词不当，应该称自己为委员会女主席（chairwoman）或者用中性的chairperson。
但是，她镇定地重复：“成为你们的主席我感到骄傲。”这件事就此定论。
两年后，1974年，共和党产生第一位女党魁，玛丽·路易斯·史密斯（Mary Louise Smith）。她的前任是后来当选总统的乔治·HW·布什（George HW Bush）。
史密斯在政治上取温和立场，她接任党魁重任时，共和党尚未完全从水门事件丑闻的重创中恢复元气。
第一位最高法院大法官
美国最高法院历史上总共有114名大法官，其中110名是男性。
第一位获得高院大法官提名的女性是桑德拉·戴·奥康纳（Sandra Day O'Connor）。
任命女性担任高院大法官是罗纳德·里根在1980年竞选总统时作出的承诺。
奥康纳来自亚利桑那州。她的提名1981年得到全票通过。
1993年，露丝·贝德·金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）获比尔·克林顿总统提名。
奥巴马总统提名了两位女性出任高院大法官，索尼亚·索托梅耶（Sonia Sotomayor）和艾蕾娜·卡根（ Elena Kagan）。
第一位女司法部长
克林顿总统1993年任命詹妮特·雷诺（Janet Reno）出任司法部长。
她在司法部长任内处理了一些美国历史上最臭名昭著的大案，包括韦科惨案（Waco siege）和俄克拉荷马市炸弹袭击案。
她在任期内不断受到媒体聚焦，包括她6.1英尺高的身材。
威尔·费雷尔 （Will Ferrell）曾在星期六晚间直播节目档装扮成她的形象，但在2006年一档讽刺节目Sketch中俩人同框，这个戏弄被调了个头。
第一位女国务卿
克林顿总统任命了美国历史上第一位女国务卿，玛德琳·奥尔布赖特（Madeleine Albright）。
她出生在捷克斯洛伐克，纳粹入侵后全家逃到英国。她父亲是一位外交官，战后设法举家移民美国。
奥尔布赖特曾在前总统卡特的国家安全顾问布热津斯基手下任职，1993年出任美国驻联合国大使。
1997-2001年担任国务卿期间，她因在人权事务上的强硬立场而闻名。
2005年，康多莉扎·赖斯（Condoleezza Rice）接替奥布赖特成为美国历史上第二位女国务卿，也是第一位非裔女国务卿。
第一位女议长
现任众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）将成为美国历史上第一位担任这个职务的女性。
现年79岁的佩洛西自2003年起担任民主党众议院领袖，2007年第一次担任下院议长。
2018年中期选举后，她重回议长职位，成为国会中对抗特朗普总统的领军人物。
她的家庭背景有浓厚的政治色彩，父亲和兄长都曾出任巴尔的摩市长。她本人则在加利福尼亚州政坛从草根逐级上升，1970年代担任民主党全国委员会的加州代表，1987年当选众议院议员，连任至今。
第一位女总统？
这个第一还没有出现 。希拉里·克林顿试过了，没有成功。
不过，她不是第一个参加总统角逐的女性。在她之前还有其他先驱。
玛格丽特·C·史密斯（Margaret Chase Smith）1964年争取获得共和党总统候选人提名。她坚决反对反麦卡锡主义。
她的参选努力招致媒体铺天盖地的性别歧视言论和人身攻击，包括对她外貌和年龄的评头论足、点点戳戳。
她没有多少竞选资金，初选一败涂地，但还是以第一位参加总统竞逐 的女性载入史册。
她说：“要是别人对你说你不能做什么事，你就偏要去试一试。”
史密斯之后，第一位非裔女参议员卡罗尔·M·布劳恩（Carol Moseley Braun）也曾尝试争取党内提名，同样失败。
这个僵局在2016年被突破，克林顿成为美国历史上第一位主要政党女性总统候选人。
当然，克林顿是政坛老将。2001年当选参议员时，她的身份是前第一夫人。这在美国历届第一夫人中也是第一例。
她2008年争取民主党候选人提名，败给巴拉克·奥巴马（Barack Obama），后来接受任命，2009-2013年期间担任奥巴马政府的国务卿。
2016年11月8日大选投票。克林顿得到了大量女选民的票，但最后败给唐纳德·特朗普。
当时，包括佛罗里达和宾西法尼在内的几个争夺重点州倒向特朗普，克林顿总统梦破灭，美国第一位女总统的愿景依然是愿景。
2020年又要大选。已经有6位女性宣布将争取民主党候选人提名。这本身是个破纪录的数字。
至于美国是否能在女性获得选举权一个世纪之后出现一位女总统，只有留待时间回答。
凯莉-雷·库珀报道