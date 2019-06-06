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1919年6月4日，美国国会通过宪法第19修正案，赋予女性选举权。

从此往后，美国女性不会因投票选举而被判罪进监狱，也不必再为了政治诉求把自己用铁链锁在白宫外。经过100年的努力，美国从政女性超过历来任何时期。

1848年，纽约塞内卡福尔斯女性权利大会之后将近一个世纪的努力、奋斗，在这一天宣告胜利。

回顾历史，不得不提这些塑造、改变历史的女强人。

国会第一位女议员

宪法第19修正案通过前，美国国会众议院已经有一位女议员，珍妮特·兰金（Jeanette Rankin）。她是蒙大拿州共和党人，1916年当选众议员。当时美国大部分州女性都没有选举权。

她当选众议员后曾说过一句话：“我或许是第一个国会女议员，但不会是最后一个。”

图片版权 Bettman via Getty Images Image caption 珍妮特·兰金是蒙大拿州共和党众议员，致力于女权和反战

兰金是女权运动者，也是和平主义者。她在国会投票反对美国参加第一次世界大战，并为此丢了议员席位。1940年，她凭借反战立场重返国会。

兰金也是珍珠港事件后在国会唯一投票反对向日本宣战的议员。

1922年， 丽贝卡·拉蒂默·费尔顿（Rebecca Latimer Felton）她被任命填补空缺成为参议员，但只象征性当了24小时。

图片版权 Universal History Archive via Getty Image caption 卡拉韦也是第一位担任参议院委员会主席职位的女性

1931年，海蒂·卡拉韦（Hattie Caraway）担任阿肯色州参议员的丈夫去世，她被任命在选举前补缺。这是当时通行的做法。1932年，她竞选成功，成为美国历史上第一位通过竞选上位的女参议员，一直任职到1945年。

图片版权 Bettmann via Getty Image caption 1955年，美国第84届国会的17名女议员在国会山合影

即使通过了宪法第19修正案，20世纪美国政坛和社会生活中性别歧视和种族歧视的事例比比皆是。

1964年，夏威夷州民主党人帕奇·明克（Patsy Mink，竹本松）当选众议员，成为国会第一位少数族裔议员、第一位亚裔议员。竹本松是第三代日裔美国人，律师，丈夫是约翰·明克。

1968年，谢丽·纪尧姆（Shirley Chisholm）成为第一位非裔国会议员。纪尧姆出生在纽约布鲁克林区，在国会山有“斗士谢丽”的声誉，因为她致力于反种族歧视和争取性别平等。

图片版权 Getty Images Image caption 纪尧姆（左）和竹本松后来都曾竞选本党总统候选人资格

第一位女州长

1925年，内莉·泰洛·罗斯 （Nellie Tayloe Ross）当选怀俄明州州长，成为美国历史上第一位女州长。

怀俄明1869年赋予女性选举权，为美国第一州。罗斯竞选连任失败后没有退出政坛，搬到华盛顿特区，继续活跃在政界。

图片版权 Bettman via Getty Image caption 1933年，罗斯福总统任命罗斯担任美国铸币局局长

第一位女党魁

犹他州出生的珍妮·韦斯特伍德（Jean Westwood）1972年当选民主党全国委员会主席，开美国政治历史先河。这一年美国国会通过了平等权利修正案。

《纽约时报》报道说，当她说自己为当选民主党全国委员会主席（chairman）而感到骄傲时，听众起哄说她用词不当，应该称自己为委员会女主席（chairwoman）或者用中性的chairperson。

但是，她镇定地重复：“成为你们的主席我感到骄傲。”这件事就此定论。

两年后，1974年，共和党产生第一位女党魁，玛丽·路易斯·史密斯（Mary Louise Smith）。她的前任是后来当选总统的乔治·HW·布什（George HW Bush）。

史密斯在政治上取温和立场，她接任党魁重任时，共和党尚未完全从水门事件丑闻的重创中恢复元气。

图片版权 Bettmann via Getty Image caption 史密斯2017年卸任共和党全国委员会主席职务

第一位最高法院大法官

美国最高法院历史上总共有114名大法官，其中110名是男性。

第一位获得高院大法官提名的女性是桑德拉·戴·奥康纳（Sandra Day O'Connor）。

任命女性担任高院大法官是罗纳德·里根在1980年竞选总统时作出的承诺。

奥康纳来自亚利桑那州。她的提名1981年得到全票通过。

1993年，露丝·贝德·金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）获比尔·克林顿总统提名。

奥巴马总统提名了两位女性出任高院大法官，索尼亚·索托梅耶（Sonia Sotomayor）和艾蕾娜·卡根（ Elena Kagan）。

图片版权 Corbis via Getty Image caption 奥康纳2006年从高院大法官职位上退休。她是里根总统任命的第一位最高法院女性大法官。

第一位女司法部长

克林顿总统1993年任命詹妮特·雷诺（Janet Reno）出任司法部长。

她在司法部长任内处理了一些美国历史上最臭名昭著的大案，包括韦科惨案（Waco siege）和俄克拉荷马市炸弹袭击案。

图片版权 Getty Images Image caption 雷诺出生于佛罗里达州的迈阿密，曾长期担任刑事检控官

她在任期内不断受到媒体聚焦，包括她6.1英尺高的身材。

威尔·费雷尔 （Will Ferrell）曾在星期六晚间直播节目档装扮成她的形象，但在2006年一档讽刺节目Sketch中俩人同框，这个戏弄被调了个头。

第一位女国务卿

克林顿总统任命了美国历史上第一位女国务卿，玛德琳·奥尔布赖特（Madeleine Albright）。

她出生在捷克斯洛伐克，纳粹入侵后全家逃到英国。她父亲是一位外交官，战后设法举家移民美国。

奥尔布赖特曾在前总统卡特的国家安全顾问布热津斯基手下任职，1993年出任美国驻联合国大使。

图片版权 Getty Images Image caption 奥尔布赖特致力于增强美国的国际角色

1997-2001年担任国务卿期间，她因在人权事务上的强硬立场而闻名。

2005年，康多莉扎·赖斯（Condoleezza Rice）接替奥布赖特成为美国历史上第二位女国务卿，也是第一位非裔女国务卿。

第一位女议长

现任众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）将成为美国历史上第一位担任这个职务的女性。

现年79岁的佩洛西自2003年起担任民主党众议院领袖，2007年第一次担任下院议长。

图片版权 Getty Images Image caption 众议院议长在美国政权架构中是离总统职位只有两步之遥，因此佩洛西是美国历史上选举产生的最高级别的女性

2018年中期选举后，她重回议长职位，成为国会中对抗特朗普总统的领军人物。

她的家庭背景有浓厚的政治色彩，父亲和兄长都曾出任巴尔的摩市长。她本人则在加利福尼亚州政坛从草根逐级上升，1970年代担任民主党全国委员会的加州代表，1987年当选众议院议员，连任至今。

图片版权 Getty Images Image caption 1992年，推动女性参政的“全国妇女政治核心小组” （National Women in Politics Caucus）成员庆祝选战胜利。那一年有6名女性当选参议员，而参议院议会大厅附近还没有女厕所。

第一位女总统？

这个第一还没有出现 。希拉里·克林顿试过了，没有成功。

不过，她不是第一个参加总统角逐的女性。在她之前还有其他先驱。

图片版权 Getty Images Image caption 维多利亚 ·伍德霍尔 （Victoria Woodhull，左）和贝芙拉·洛克伍德（Belva Ann Lockwood）分别在1972年和1884年作为平等权利党(Equal Rights Party)参加总统选举

玛格丽特·C·史密斯（Margaret Chase Smith）1964年争取获得共和党总统候选人提名。她坚决反对反麦卡锡主义。

她的参选努力招致媒体铺天盖地的性别歧视言论和人身攻击，包括对她外貌和年龄的评头论足、点点戳戳。

她没有多少竞选资金，初选一败涂地，但还是以第一位参加总统竞逐 的女性载入史册。

她说：“要是别人对你说你不能做什么事，你就偏要去试一试。”

图片版权 Corbis via Getty Image caption 史密斯的对手是拜瑞·戈德华特（Barry Goldwater）。她是美国历史上第一位在上、下两院都当过议员的女性

史密斯之后，第一位非裔女参议员卡罗尔·M·布劳恩（Carol Moseley Braun）也曾尝试争取党内提名，同样失败。

这个僵局在2016年被突破，克林顿成为美国历史上第一位主要政党女性总统候选人。

当然，克林顿是政坛老将。2001年当选参议员时，她的身份是前第一夫人。这在美国历届第一夫人中也是第一例。

图片版权 Getty Images Image caption 克林顿当选纽约州参议员，2001年至2009年

她2008年争取民主党候选人提名，败给巴拉克·奥巴马（Barack Obama），后来接受任命，2009-2013年期间担任奥巴马政府的国务卿。

2016年11月8日大选投票。克林顿得到了大量女选民的票，但最后败给唐纳德·特朗普。

当时，包括佛罗里达和宾西法尼在内的几个争夺重点州倒向特朗普，克林顿总统梦破灭，美国第一位女总统的愿景依然是愿景。

2020年又要大选。已经有6位女性宣布将争取民主党候选人提名。这本身是个破纪录的数字。

至于美国是否能在女性获得选举权一个世纪之后出现一位女总统，只有留待时间回答。

图片版权 Reuters Image caption 苏珊·安东尼（Susan B Anthony）之墓。她是争取妇女选举权的先驱之一。2016年克林顿和特朗普角逐总统时，许多女选民投票后在这个墓碑上贴纸片，上写“我今天投票了”

凯莉-雷·库珀报道