华为争议：英国力图延续独立外交的内外变数

Image caption 在结束和英国首相特蕾莎·梅等高官会谈后的新闻会上，特朗普强调两国特殊关系密切，表示华为问题不会影响美英联盟。

美国总统特朗普对英国进行为期3天的国事访问。英国独立的外交政策不仅与美国在一些国际问题上出现分歧，在包括如何处理对中国以及对华为等内政外交的问题上，两国保持距离的态势也越发明显。

在英国支持华为的问题上，英美双方分歧早在特朗普访问前已经明确化，从一个侧面反映出在贸易战中，世界第一和第二大经济体美国和中国在不列颠展开的政治经济角力。

与此同时，有分析人士指出，由于执政保守党即将更换党魁，也即将推出接替特蕾莎·梅（文翠珊）的新首相，因此英国做出有关华为5G参与问题的最后决定的时间很可能会进一步推迟；另外，因为数名首相竞争者已明确表示，美国发布华为禁令很可能会迫使英国政府重新考量华为决定，所以华为是否能继续参与英国5G建设，再度出现变数。

华为和科技竞争

到目前为止，虽然在美国明确要求英国封杀华为的巨大压力下，英国内部在如何对待华为问题上仍有分歧。英国政府一直拒绝加入美国围堵中国电讯巨头华为的国际行动。

在特朗普访问英国前，偏向美国政策的英国前国防大臣威廉姆森甚至将英国国家安全委员会讨论准备允许华为参与英国部分5G建设的最高机密公然泄露给媒体，使得美方对英方的压力陡增。威廉姆森因此被英国首相立即撤职。

早在英国卡梅伦政府时期，英国违反美国排斥中国一带一路的战略，率先加入成为中国呼吁设立的一带一路战略工具亚投行的发起国，在西方起到了巨大的领头效果。而在美国指责华为是中国政府间谍工具之际，卡梅伦政府对英国华为公开予以支持，使得英国开辟了华为在西方重要的海外市场，设立研发中心，英国的华为科技人员、华为与英国其它科技公司的合作，也对华为公司的发展做出了重要贡献。

图片版权 Getty Images Image caption 华为在5G领域的领先，似乎已经融为英国本土科技的一部分。当美方断然要求封杀华为之际，使得英国政坛、科技及商业领域的不少人士为难。

华为在5G领域的领先，似乎已经融为英国本土科技的一部分。当美方断然要求封杀华为之际，使得英国政坛、科技及商业领域的不少人士为难。

英国政府安全事务部国务部长本·华莱士在被问及华为和网络间谍问题时表示，作为英国人，一向相信公平，所以应该允许外国投资和外国公司得到公平的（市场）竞争机会。而他也强调尚未就华为的问题做出最后决定。

而曾经担任英国外交大臣的黑格则认为应该同意华盛顿的要求，对华为采取强硬立场。

英国首相府则强调，是否允许华为最后参与英国5G网络建设的决定，将从客观、现实和科技角度做出。

英国政要高调抗议特朗普

尽管英国王室和政府予以特朗普最高规格的国宾礼遇，但是特朗普总统遭遇大规模民众抗议使礼待从某种程度上大打折扣，也反映英国在脱欧僵局形势下，国内政坛精英存在着的深刻意见分歧。

对比2015年中国国家主席习近平访英、英中两国期待双边经济关系进入“黄金时代”的那次访问，美国特朗普总统遭遇的抗议规模之大、抗议者级别之高、抗议范围之广差别明显。

不仅明确表明反对特朗普的国事访问，伦敦市长萨迪克·汗在特朗普抵达前就与这位美国总统在社交媒体上对怼；英国两大反对党工党领袖科尔宾、自由民主党领袖凯布尔、英国下议院议长伯考等甚至拒绝出席英国女王在白金汉宫欢迎特朗普总统的国宴。

在特朗普访问的3天时间，伦敦、伯明翰、谢菲尔德、格拉斯哥、爱丁堡等英国一系列最大城市都组织抗议活动。

特朗普为何遭到英国这么多精英人物明确反对？重要的一个原因是他的言行被视为粗暴干涉英国内政。那么又有哪些让英国执政精英明确感觉是内政不希望美国干预？

首相人选与对欧盟政策

被指以民粹主义起家的特朗普早在竞选美国总统前，已经和被视为长期推动英国脱欧的政客，比如2019年刚建立英国脱欧党即在欧洲议会选举英国区获得大胜的法拉奇联系密切。

特朗普早已公开对英国媒体表示，主张英国脱欧的英国前外交大臣约翰逊是英国首相的最佳人选。

而在对欧盟政策上，特朗普将英欧关系视如儿戏，直言表示建议英国首相不要搭理按欧盟法律需支付给欧盟的数百亿英镑分手费，或者起诉欧盟。

在结束和英国现首相特蕾莎·梅等一批英国高官会谈后的新闻发布会上，特朗普谈到在野党领袖科尔宾时，不仅贬低表示科尔宾是个消极的人，甚至说科尔宾要见他但他拒绝会见。这在有可能举行大选、工党众多人士希望本党通过大选上台的英国，自然被视为粗暴干涉内政。

气候变化、王室成员、全民医疗

英国在气候变化领域的科研和国际推动上发挥了重要作用，是达成《联合国巴黎气候协议》的重要推动力量。英国国家的产业政策也早已根据防止气候变化和节能减排做出重大调整。比如，英国在在能源汽车产业明确规定了提高柴油车税收等规定。

图片版权 EPA/ANDY RAIN Image caption 虽然天上下雨，仍有很多英国人上街抗议特朗普。这是在英国议会大厦外升起特朗普婴儿气球。但在不远处英国首相府举行的新闻会上被问及抗议事，特朗普说很多人抗议他访英是假新闻。

但特朗普上台后退出巴黎气候协议，令包括英国气候变化领域人士在内的国际社会愕然。

有媒体报道特朗普曾对女性出言不逊，尚未成为英国王妃的梅根曾批评他歧视女性，而特朗普又信口贬低梅根个人素质，让英国很多拥护王室的人士及妇女权益群体感到不快。

在新闻发布会上，在被问及未来英国脱欧后英美贸易关系时，特朗普确认英国公立的全民医疗体系都是可以谈判的筹码，这恐怕让英国绝大多数依赖公立医疗体系的平民工薪阶层要倒吸一口凉气。