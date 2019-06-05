习近平访俄：经贸合作与北极通道成焦点

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中国国家主席习近平周三（6月5日）抵达俄国，进行为期三日的国事访问。这是中美贸易谈判在上月受挫后，习近平首次进行的海外访问。

据克林姆林宫的消息，习近平周三将与俄罗斯总统普京举行最高级别会晤，着重讨论大型经济项目方面的合作，而建立北极通道和“熊猫外交”亦成公众焦点。

会晤结束后，两国元首将签署或见证签署一揽子联合文件。

俄罗斯卫星通讯社引述俄总统助理尤里·乌沙科夫说，“会晤结束后，两国领导人将签署关于推动中俄全面战略协作伙伴关系迈入新时代以及加强现代战略稳定的联合声明”，俄中还将签署大约30份政府间文件和商业文件。

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习近平将在明后两日出席第23届圣彼得堡国际经济论坛，推进对中俄关系至关重要的经贸合作。

今年是中共建政70周年，也是中俄建交70周年。两国多次强调，中俄关系处于“历史最好时期”。2018年，双边贸易额突破历史记录，达到1000亿美元。

习近平周二接受俄罗斯媒体联合访问时表示：“在当前国际贸易和投资低迷、保护主义加剧的复杂形势下，中俄经贸合作取得显著成果更显难能可贵。两国政府部门正采取更加积极的措施，争取将双边贸易额提升到更高水平。”

反观中美贸易合作，美国总统特朗普上个月指责北京违背承诺，决定对价值2000亿美元的中国商品加征关税。而北京否认指控，称美国不断提高要求，并在6月1日实施反制措施，开始对价值600亿美元的美国产品加征关税。

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习近平在此次访俄的联合媒体访问中强调，北极航道将成为合作的下一重点，他鼓励中国企业参与建设。

2018年初，北京公布“冰上丝绸之路”计划，准备开发穿越北极圈的海运通道。此航道东起美国和俄罗斯之间的白令海峡，沿俄罗斯北部向西延伸至挪威，连接北美、东亚和西欧三大经济中心。

而北极亦是俄罗斯与美国的接壤之地，美俄两国在争夺北极资源上角逐已久。

图片版权 Getty Images Image caption 5月31日，俄罗斯驻中国大使杰尼索夫（Andrey Denisov，右）出席在北京展览中心举行的中俄建交70周年活动。

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中俄元首几周前已经会晤。4月，普京出访北京，支持与中国联手建设“一带一路”和欧亚经济联盟。

目前，中俄两国在能源、交通、农业、航空航天等领域实施重大基建合作，如原油和天然气管道建设、铁路合龙、卫星导航系统等方面。

中俄元首周三还将举行熊猫馆开馆仪式，继续“熊猫外交”策略。

今年4月，中国向俄罗斯提供了一对大熊猫“如意”和“丁丁”，目前已落户在莫斯科动物园。