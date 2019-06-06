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诺曼底登陆75周年纪念仪式本周在英国朴茨茅斯举行，英国女王伊丽莎白二世、美国总统特朗普以及其他国家元首都出席了当天仪式。

你了解诺曼底登陆战吗？1944年6月到底发生了什么？为什么在英语中D-day一词具有特别的意义？

D日（D-day）是什么？

D日是军事术语，指一项作战行动发起的那天。

1944年6月6日，英国、美国、加拿大和法国军队登陆法国北部海岸抗击德国军队。这在当时是有史以来规模最大的军事行动，象征解放西北欧地区的战役开始，这些地区此前都被纳粹占领。

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D日当天，数万名士兵同时登陆诺曼底的五个海滩。此次行动经过一年多的准备，最初定于6月5日，但是暴风雨导致登陆时间推迟了24小时。

当天发生了什么？

诺曼底登陆当日凌晨，盟军空降部队降落到敌人后方；数千艘船聚集在诺曼底海岸，准备发起攻击。

尽管德国军方领导人预计会有袭击，但他们认为最初的袭击只是用来转移注意力。

袭击前几周，一项欺骗计划让德军认为主要的登录战会发生在位于稍远位置的沿海地区，这帮助英国军队在一片代号为“Gold”（黄金）的海滩站稳了脚跟。

另外，加拿大军队在朱诺海滩（Juno）登陆，英国军队还在宝剑海滩（Sword）登陆。美国军队也登陆了最西边的犹他海滩（Utah），并且没有遭遇大规模伤亡。

但是在奥马哈海滩（Omaha），美国军队伤亡惨重。美国海军对德国防御工事的密集轰炸没有效果，而且美军遇到了一支精锐的德国部队。

当时现场的情形是，刚过午夜，美国和英国的三支空降师起飞攻击位于侧翼的海滩，总兵力超过23000名。无数的海军舰艇和登陆艇聚集在英吉利海峡中间被称为“皮卡迪利圆环”（Piccadilly Circus）的区域。

早上6时30分开始，在海军的掩护下，第一批5个师的突击部队被运送到各自要攻击的海滩。

登陆行动花了一整天。截至当天午夜，盟军已经巩固了各自的滩头阵地，并从黄金海滩、朱诺海滩、宝剑海滩以及犹他海滩向内陆推进。

有多少军人参加？

参与诺曼底登陆战的船只和登陆艇多达7000艘，它们向盟军精心挑选的5个诺曼底海滩运送了15.6万人和一万辆战车。

如果没有大量空军和海军的支持，此次登陆毫无可能。盟军的海空军力当时已经超过了德国。

但在D日当天，有多达4400名盟军士兵死亡，9000人受伤或失踪。当天德军的总伤亡准确人数未知，估计在4000到9000人之间。

数千法国平民在战斗中丧生，主要原因是盟军发动了轰炸袭击。

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D日之后发生了什么？

尽管盟军在D日结束时已经在法国站稳脚跟，但有一段时间，他们仍然面临被赶下海的风险。他们必须以比德国军队更快的速度补充兵力。

在狭窄的巷道和重兵守护的诺曼底小镇里，盟军的进展相当缓慢。

不过盟军在数量上已经超过了敌人，而且拥有空军优势，所以在付出巨大代价之后，盟军克服了这种巨大的阻力。

截至1944年8月下旬，在盟军解放巴黎时，到达法国的200万盟军士兵中，约有10%已经死亡、受伤或失踪。