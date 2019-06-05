诺曼底登陆75周年：英国隆重纪念的现代国际意义

图片版权 Getty Images Image caption 93岁高龄的英国女王伊丽莎白二世亲自参加在英国举行的诺曼底登陆75周年纪念活动。共有16国元首出席这一盛典。

在中美关系趋于紧张、美国主张自我第一、天下秩序混乱之际，英国借二战重大历史纪念之机，敦促美国返回遵守国际法和民主自由价值观的传统外交轨道。

虽然出席纪念仪式的16个国家对诺曼底登陆一直有着不同的视角和记忆，但这些国家的领导人都聚集到英国南部的朴茨茅斯军港参加这次纪念。

诺曼底登陆是人类历史上最大的一次海陆空联合立体海上登陆作战，导致纳粹第三帝国走向灭亡重要的历史性战役。

1944年6月6日，在法国诺曼底海滩，以英国（当时包括大英帝国加拿大部队）和美国的海陆空三军力量为主力，英军主攻下三大海滩：剑滩、金滩和朱诺滩（朱诺滩以英属加拿大军主攻），美军主攻下两大海滩：奥马哈和尤它滩，近16万盟军当天冲破了希特勒构筑多年的大西洋防线，取得了西线战场的胜利，这一天被称为D-Day。

战后国际体系受到挑战

75年后，在2019年一个更加全球化的世界里，自二战以后建立的国际秩序受到来自经济、政治、价值文化等各方面冲击。

二战后长期以自由、民主为基础的美国外交政策随着特朗普总统的当选，也转向重尚美国第一、世界第二的保守趋势。美国对欧洲贸易战阴云密布、美国与其传统领导的北约盟国分歧不断，以联合国、国际法律为核心的国际秩序受到了严重挑战，跨大西洋的西方国家联盟也受到前所未有的挑战。

英国主办这一活动的一个重要意义在于提醒现在特别是西方世界的人们思考：和平来之不易，应该如何维护未来世界的和平、安全与国际秩序。

德国的视角

吕特根是德国联邦议会外交事务委员会主席，执政的基民盟资深议员，曾任德国总理默克尔领导的环境部长。他在纪念诺曼底登陆75周年之际，对目前的国际局势表示担忧。

他表示，过去跨大西洋联盟是一个以美国为首的共同体，试图从共同的价值观和利益的角度塑造国际秩序，但现在特朗普公开表示拒绝成为自由世界的领袖，他用美国第一政策取代了国际、多极和独特的领导角色。

吕特根表示，西欧二战后在马歇尔计划下进行了重建，给了德国第2次机会，因此德国和美国也建立了深厚密切的关系，使得德国后来在面对前苏联的威胁的斗争中站在西方一边。

但今天，白宫在贸易问题上对欧洲采取强硬立场，对来自欧盟的钢铁和铝征收高关税。特朗普将美国从巴黎气候协议和与伊朗的历史性核协议中撤出，甚至将欧洲大陆贴上敌人的标签，还支持英国脱离欧盟。

这一切都与美国传统外交政策背道而驰，让欧洲自由民主人士深感忧虑。

图片版权 IWM Image caption 诺曼底登陆后美军在奥马哈滩的照片。

铸剑为犁

英国坎特伯雷大主教贾斯汀·维尔比在谈到诺曼底登陆75周年纪念的重要性时，强调了铸剑为犁的重要性。

他表示，虽然诺曼底登陆是一场恐怖和残酷的战争，但也为后来欧洲历史上最重要的和解奠定基础。

他指出，特别是法国和德国这两个当时的敌人，经过15到20年的努力，已经让他们之间的战争成为历史。

图片版权 IWM Image caption 伦敦帝国战争博物馆所藏的法国一幅二战时期宣传画，显示了盟国击败纳粹轴心国的斗争。画中可见当时的中国国民政府国旗。

记忆和忘却

但总部位于伦敦的智库英国皇家三军联合研究所国际事务主任乔纳森·埃亚勒警告表示，无需将过去75年的欧美同盟关系看得过于积极，也不应该夸大最近分歧的重要性。

他说，和所有庆祝金婚纪念日的夫妻一样，都倾向于记住所有的好部分，试图将坏部分的部分抛在脑后。

埃亚尔指出，二战结束后，欧洲人立即对美国是否会履行对欧洲大陆的承诺，以及华盛顿是否会与苏联达成协议继续分裂欧洲产生了非常严重的怀疑。

图片版权 Getty Images Image caption 被解放的法国城市卡昂也成为一片废墟，法国无数平民也死于战火。

欧洲人也倾向于忘记冷战期间发生的苏联和西欧国家关于天然气和石油管道的争端。

他表示，人们越来越认识到，在过去的20多年里，欧洲人离不开美国。所以现在也不应该做一些将美国人从欧洲赶走的事情，否则将是灾难性的。