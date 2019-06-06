诺曼底登陆：你可能不知道的10个秘密

图片版权 IWM Image caption 诺曼底登陆日的奥马哈海滩

1944年6月6日清晨，十余万盟军先头部队跨越英吉利海峡，抢滩登陆法国诺曼底海岸。

代号"霸王行动"的诺曼底战役是世界战争史上规模最大的海上登陆战役，它使二战的态势和走向发生根本性变化。

此后，盟军势如破竹，开辟欧洲大陆第二战场。11个月后，希特勒的纳粹德国被击败，第二次世界大战宣告结束。

有关诺曼底登陆，以下是10个你可能不知道的秘密。

图片版权 Getty Images Image caption 诺曼底，盟军在阿罗芒什（Arromanches）修建的人工港

一、BBC假戏真唱

早在1942年，BBC发起一项行动，名义上是从听众中征集从挪威到法国西南部的欧洲海岸照片和明信片，实际上是为了搜集情报，帮助寻找最合适的登陆地点。

BBC发出通告后，英国"战争部”收到数以百万计的照片和明信片。在法国抵抗运动的帮助下，结合空中侦察获得的情报，盟军最终选定诺曼底。

图片版权 NATIONAL ARCHIVES Image caption 二战时的假伞兵（英国国家档案馆资料图片）

二、真伪军调虎离山

盟军成功上演调虎离山，让德国人相信，他们将从法国北部加莱（Calais）附近、而不是诺曼底发动攻势。

盟军在英国东南的肯特郡发“坚韧行动”，部署假军事基地；安装大批假的军事设备，包括充气坦克、伞兵假人等等；使用双面间谍，有控制地泄露假情报。最终，德国人上钩，相信盟军将从加莱和挪威登陆。

而且，德军深信不疑，以至于在诺曼底战役之后，仍在加莱附近部署大批精锐部队，防御盟军的第二次攻势。

图片版权 IWM Image caption 伦敦帝国战争博物馆所藏的一幅法国二战时期宣传画，显示盟国击败纳粹轴心国的斗争。画中可见当时的中国国民政府国旗

三、百万雄师跨越海峡

到了1944年，来自12个国家、超过200万的盟军将士在英国准备发起登陆战役。

诺曼底登陆日，参战士兵除了来自美国、英国、加拿大之外，还包括澳大利亚、比利时、捷克、荷兰、法国、希腊、新西兰、挪威、罗德西亚（今津巴布韦）和波兰军队的陆海空支援。

四、天气预报很重要

大规模渡海抢滩作战，把握天时地利非常关键。盟军希望选择满月夜，春潮，黎明时分，潮水恰好半涨半落，最有利于登陆。但是，这样的条件很难满足：只有屈指可数的几天。

盟军起先定于6月5日登陆，但由于天气不好推迟24小时。斯泰格（James Martin Stagg）上校承担天气预报的重任，他成功说服艾森豪威尔将军推迟登陆。

图片版权 ULLSTEIN BILD DTL./GETTY Image caption 隆美尔和希特勒

四、隆美尔大意失荆州

事实上，当时的天气状况实在太糟糕，驻守诺曼底的德军指挥官隆美尔（Erwin Rommel）坚信盟军肯定不会发起进攻，决定回家给夫人过五十大寿，亲自送去生日礼物：一双鞋。

盟军发起大规模登陆攻势时，隆美尔人在德国。

六、希特勒赖床误大事

盟军登陆时，纳粹领袖希特勒正在熟睡中。手下将士谁也不敢擅自下令派兵增援，而且，谁也不敢叫醒希特勒。

德军就这样失去了固守诺曼底最关键的几个小时。

大约早上10点，希特勒醒了。听到盟军进攻的消息，希特勒还很兴奋，自信德军可以轻易击败对手。

图片版权 IWM Image caption 美军在犹他海滩登陆

七、英联邦人多势众

在诺曼底登陆战役中，如果从单一国家来看，美军人数占据首位。但是，英联邦部队——主要来自英国和加拿大——兵力总和超过美国。

6月6日在法国登陆的156000人当中，73000来自美国，83000来自英国和加拿大。此外，英联邦的海军兵力相当于美国两倍。

八、奥马哈伤亡惨重

诺曼底登陆选中5处海滩，代号从东向西分别为：剑滩，朱诺滩，金滩，奥马哈滩，犹他滩。英军主攻剑滩、金滩和朱诺滩，美军主攻奥马哈和犹他滩。

5处海滩士兵死伤人数差别很大。奥马哈的抢滩被称作"血战"，大约4000人死伤，美军最先登陆的一支部队90%阵亡。但是在金滩，伤亡率要低80%。

图片版权 Getty Images Image caption 1944年6月，“贝尔法斯特号”驶往诺曼底

九、大炮弹震裂厕所

诺曼底登陆日，英国皇家海军“贝尔法斯特”号猛烈开火，炮弹震慑力之大，以至于战舰上的厕所都被震裂了！

十、美人计考验官兵

英军奥特维（Terence Otway）中校的任务是：登陆日主攻梅维尔堡（Merville）。接到命令后，他必须确保手下官兵不会泄露这个绝对机密。中校从皇家辅助空军中选出30名最漂亮的女兵，责令她们换上便装，前往手下官兵驻扎的村庄酒吧。

女兵的使命是：想尽一切办法、用尽一切手段套出行动秘密。结果：没有任何一个官兵泄密！