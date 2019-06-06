图片版权 Getty Images Image caption 石川由美（Yumi Ishikawa）

日本厚生劳动大臣根本匠（Takumi Nemoto）称，要求女性在工作场所穿高跟鞋并坚持这种着装标准是必要的。

此前日本掀起一场抵制职场高跟鞋运动，引发社会广泛关注和声援。

根本匠周三（6月5日）在日本国会会议上回应说，“社会上广泛接受此事，这在职场上来说是必要且合适的。”

共同社报道，另一名国会议员尾辻加奈子（Kanako Otsuji）在同一场会议上表示，强制女性穿高跟鞋上班这样的规定“过时了”。

KuToo运动

近日，日本演员、作家石川由美（Yumi Ishikawa）发起一场运动，呼吁废除工作场所中带歧视的着装规定。石川由美曾在日本一家殡仪馆工作，这家殡仪馆要求女员工穿着高跟鞋上班。

图片版权 Reuters Image caption 日本厚生劳动大臣根本匠

她的请愿书在社交媒体上获得了不少关注，收集到数千个签名，也得到了国际社会的支持。

根据共同社报道，这次联署获得了18800个签名，已经提交到日本厚生劳动省。

支持者在推特上发帖时会带上#KuToo这个标签。KuToo来源于两个日文单词“kutsu”（鞋子）和“kutsuu”（痛），模仿“MeToo”运动标志。

改变观念

石川由美称，在日本，应聘时穿着高跟鞋被认为是必须的。

“我希望这次运动能改变社会观念：当女性像男性一样穿平底鞋时，不会被视为不礼貌的行为。”她说。

她称，她已经与一名日本官员见面，对方对联署表示了支持。

图片版权 Getty Images Image caption 石川由美

这不是第一次有女性针对职场着装规范发起请愿。

英国女演员索普（Nicola Thorp）曾发起请愿，呼吁英国改变着装规范。此前，普华永道会计事务所要求她穿着高跟鞋。

当时，索普是普华永道的临时员工，她拒绝遵守着装规定。经过媒体报道后，外包公司Portico宣布女员工可以穿着平底鞋上班。

2017年，加拿大一个省曾同意女员工上班可以不用穿高跟鞋。