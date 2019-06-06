习近平访俄：中美贸易战正酣，中俄寻求两国关系“新时代”

图片版权 AFP Image caption 习近平与普京

中国国家主席习近平在访问俄国期间，重点关注两国贸易和外交关系。双方周三签署了一揽子贸易协议，官方称，两国进入“新时代全面战略协作伙伴关系”。

此次访问正值中美贸易关系恶化之时。同时，俄罗斯与乌克兰双边关系恶化，俄罗斯几年前开始向东方转移焦点。

华东师范大学俄罗斯研究中心副教授张昕对BBC中文说，两国加强合作“会延续较长一段时间，不是短期的权益之计。”两国会各取所需，但能否达到既定目标，仍需观察。

中俄在周三签订的联合声明中称，“中俄关系进入新时代，迎来更大发展的新机遇”。为此，双方将加强经贸和投资方面的合作，并加强推动“一带一路”和欧亚经济联盟。

“新时代”伙伴关系

张昕说，两国对双边关系提出新措辞，是“在国际格局未来方向不明朗时的反应”。他说，“国际格局出现大的变化，双方明显感觉到具体政策带来的压力，因此提升了彼此在各自国家中的地位。”

五年前，俄罗斯因吞并乌克兰手的克里米亚半岛而受到制裁，与西方关系恶化。还因在2015年支持叙利亚的阿萨德政权而受到批评。

同时，特朗普政府似乎背弃全球化，转而支持国家保护主义，令中美国关系恶化。目前，中美两国卷入激烈的贸易战，彼此针对关税唇枪舌剑，在经历了密集谈判后至今未果。

图片版权 Getty Images

两国各取所需

观察人士称，欧美国家疏远中俄，令两国联盟逐渐加强，尤其在经济和军事合作上越走越近。

张昕说，在经济层面，中国的经济规模和增长势头超俄罗斯，但俄罗斯在欧亚、中亚和北极等地区是既有利益主体。中国在向外拓展经济时进入这些地区，需要俄罗斯的配合和支持。

克里姆林宫称，两国的伙伴关系已经带来贸易增长，2018年增长了25％，创下纪录，达到1080亿美元。

至于在中美贸易激战正酣之时，俄罗斯能对中国的商品贸易或资本投资带来多大的应激空间，张昕却不看好。

他说，要承认，俄罗斯本身能给中国提供的商品有限，且自身市场饱和度较大。要达到近年来双方定下的年2000亿美元双边贸易额的目标，还是“相当困难”。

在军事领域，俄罗斯在特定地区的重大议题上具有相当大的影响力，比如乌克兰、叙利亚等议题，且在具体策略上有传统优势。中国近几年在军事上投入的资源超过俄罗斯，在实际操作层面有向俄罗斯借鉴的空间。

图片版权 Getty Images

俄罗斯与华为签署协议

引人注目的是，在签署的商业协议中，俄罗斯电信公司MTS将允许饱受争议的中国科技巨头华为在俄罗斯开发5G网络。

据法新社报道，MTS在一份声明中表示，将在2019年和2020年开发5G技术，并推出第五代网络。

上月，特朗普政府以威胁国家安全为由，将华为列入“不可靠实体清单”，禁止美国公司与华为进行交易。美国的禁令也可能影响华为在欧洲、澳大利亚和日本的活动。

华盛顿对华为的举动被视为遏制中国在全球扩张的战略措施。俄罗斯此次与华为交易可能给华为带来一些缓解。